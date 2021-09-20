香港選委會選舉落下帷幕，參選人中非建制派僅佔0.2％

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香港選委會界別分組選舉，已於9月19日下午完成投票。這是中國人大會議通過《關於完善香港特別行政區選舉制度》的決定後的首場選舉。根據新選舉制度安排，選委會的1500個席位中有325人為選委會當然委員，指定團體席位208人，毋須競爭而自動當選則有603人，僅有412名候選人在19日競逐364個席位。而且在412名候選人中，僅有3人為非建制派，佔總選舉人數的0.2%。

香港十九日投票選出新一屆選舉委員會部分成員，一千五百席中僅不到四分之一經由投票產生，選民人數不到五千人，被諷是比小圈子更小圈子的選舉。圖為抗議人士十九日在香港街頭呼籲重視四十七名被控顛覆國家政權的民主派人士。（法新社）（法新社）

與2016年選委會選舉有24萬名合格選民相比，今年的選舉人數下降了九成多。新的選舉制度大大削弱了香港人民的選舉權利，尤其是選出民主人士的權利。剛結束的選舉是名副其實的小圈子選舉，建制派選舉。沒有民主派的製衡與反對的聲音，新一屆的選委很可能會在未來選出40席親中共的立法會議員。屆時香港立法會議員將更加淪為附議中共法案以及政策的橡皮圖章，立法會也會失去在民主制度中製衡政府權力的意義。

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在2016的選委會選舉結束後，民主陣營共獲得327席委員，為日後民主派在立法會中取得28席議員席位奠定基礎。然而從2019年反送中運動後，香港的民主派領袖幾乎被中共用國安法趕盡殺絕，或已被迫流亡海外，香港呈現出一副噤若寒蟬的景象。在未來的香港，民主派成員絕不可能參與到實際的政治運作之中，香港人民爭取民主自由之路會變得更加艱難。

事實證明一國兩制已經名存實亡，中共過去的一系列踐踏民主法治的暴行證明了「港人治港，高度自治，五十年不變」的承諾只不過是騙人的政治宣傳，香港也正在「深圳化」的道路上越走越遠。香港如今的處境向台灣證實，一國兩製完全不可能保證如今民主自由的生活方式，因為對專制的中共來說民主是最大的敵人。在一國兩制之下的香港，脆弱的民主制度的命運終將會被專制制度全面取代，個人意志和自由終將會被國家機器無情地碾壓。

（學生）

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