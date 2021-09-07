自由開講》「懸崖勒馬、『微』在旦夕」中國的下一個十年

張宮熊

最近的傳媒報導上常出現二則前後看似矛盾報導的新聞或評論，對於中國大陸的經濟發展有完全相反的評價，耐人尋味。一方面如世界財金界大鱷索羅斯所說的在中國投資危險了！還是人民幣即將超越日圓成為全世界第三大的儲備貨幣，中國即將朝向世界霸權邁進。何者和事實更加貼近呢？

如果關心中國大陸的國家發展，我們應該都可以細心的感受的到這其中看似細微，事實卻巨大的變化。這其中關鍵性的字眼便是習近平一次次強調的「共同富裕」目標。

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近幾個月以來，中國民營超大企業如阿里巴巴、騰訊、Tik Tok抖音、小米、美團…，幾乎想得到的、具備大資本和壟斷力的大型企業都蜂擁大額捐輸，金額甚至已經逼近兆元人民幣！這些鉅款，都是在響應習近平一次次的「共同富裕」呼籲中被催促出來。

中國大陸的共同富裕策略歷經三次重大歷程：第一次的分配是1980年代初期，政府鼓勵願意投入企業者，政府給予技術、勞動力和報酬上的優惠，目標是先讓一部份的人富起來，個體戶邁向企業化。

第二次的分配發生在跨過千禧年後，政府藉由較充盈的收入，再透過薄徵減賦，把所得施放給各行各業以及普及社會福利，彌補社會差距。這個階段的再分配，也就是政府施給人民的分配。前者目前達成了造就了許多世界級的超級大企業。後者的達成率乏善可陳，也醞釀了第三次的財富重分配工程。

現在正在做的便是第三次分配：要求企業與有錢人基於社會責任的捐贈，目的不但在縮小社會財富差距，也要擴大中等收入群體、確保在國家發展中同步保障。分配的主體是大型企業財富，講白了就是由企業分配給人民而不只是股東。其目的在於徹底滅貧，甚至達成均富的社會目標。

這波財富重分配的前菜起於持續幾年對超高所得明星的補稅。主菜便是要求國際超級大型企業主動捐輸，甚至控制收歸民營企業以達到強制分配的目的。現在的中國看似富有了，但是最大的隱憂便是貧窮與富裕的極端兩極化，如果沒有好好處理將造成嚴重的社會問題。因此，主菜之後是否還有飯後的甜點有待觀察。

這波財富重分配的前菜起於持續幾年對超高所得明星的補稅。主菜便是要求國際超級大型企業主動捐輸，甚至控制收歸民營企業以達到強制分配的目的。（美聯社）

撇開「中國製造」不講，「共同富裕」確實已經成為習近平施政的主調。依據「十四五規劃和2035年願景目標」所確立的主軸。根據《彭博社》報導，習近平在今年便講了「共同富裕」65次。如果重要的事情要講三次，那麼講了65次的共同富裕主軸任誰都聽得清楚、看得明白！只是做法不等於説法，怎麼做才是觀察的重點。

未來五到十年中國將呈現什麼樣貌？這個世界上唯一一個成功的具有中國特色的社會主義強國，是脫胎換骨，往世界大國更往前一步；抑或是脫皮挫骨，走回共產老路？值得持續觀察！

（大學財經教授）

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