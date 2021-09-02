自由開講》嘉義市包裝精美的政治操作

李冠儒

日前國民黨質疑中央政府公然搞特權，指控疫苗優先名單第二類的高官不斷增多，是在跟老百姓搶疫苗。不過尷尬的是全國十六縣市所提報的「地方官員」名冊，人數最多的彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市皆是國民黨執政的縣市，而嘉義市就佔總數的一成二，共計3832人。而人口為嘉義市兩倍的嘉義縣，提報地方官員造冊總人數僅150人，為何產生如此誇張的差異，筆者看來完完全全是政治炒作的結果，可以解析成以下三點。

一、要Ａ給Ｂ：面對質疑嘉義市政府表示，都是依照中央指引的第二類對象「地方官員」造冊，而施打對象，包含里長、鄰長、警察及救災人員，這些都是在第一線防疫人員，不明白「地方官員」定義為何。市府的說法根本就在偷換概念，明明指揮中心要的是第二類中的「地方官員」名冊，但是嘉義市卻給了其他不在「地方官員」之列的公務員。

請繼續往下閱讀...

國民黨嘴上說顧人民權益，暗地裡卻在利用疫苗固樁！（本報資料照）

二、疫苗固樁：國民黨嘴上說顧人民權益，暗地裡卻在利用疫苗固樁！在疫情尚未趨緩的六月彼時，疫苗是重要的戰略物資，身為市民當然希望，市府能公平分配疫苗。根據市府的公開資料，更讓人起疑的地方是，就算把所有的里長、里幹事、鄰長、警察及消防員全數加起來也才1200餘人，最算再把市府職員通通算進去只有約3300多人，還遠不及市府所造冊的人數，不禁令人懷疑這中間還有藏有不為人知的特權疫苗。

三、甩鍋中央：市府把鄰長等人員放到第二類，這樣做自然會排擠到後面順位的人，但黃敏惠市長卻厚臉皮的聲稱嘉義市疫苗不夠，屢屢在直播時為嘉義市民叫屈，希望中央儘速配送。黃敏惠市長這樣的做法可說是包裝精美的政治操作，骨子裡面還是國民黨意識形態，先把不在施打對象的人員排進名冊，利用疫苗綁樁做人情，讓原本應該打到的人，面臨打不到疫苗的情況，製造疫苗不足的現象，最後再砲轟中央政府配發疫苗不足，是赤裸裸的政治操作。

（作者為嘉義市民、中正大學學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法