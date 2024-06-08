自由開講》國會狂想曲

◎ 魯直



昨晚看電視，在沙發睡著了。

行政院長卓榮泰在立院進行施政報告質詢。 （資料照）

突然看見在立法院，一個戴著眼鏡，長得很「俊俏」的立委，正在對行政院長卓榮泰質詢。

立委：我們提的國會改革五法，經行政院向立法院提覆議，立法院決議仍維持原立法，但是你們行政院接受了。你卓院長和其他閣員都沒有人辭職，代表是接受了原國會改革的立法，沒有窒礙難行之處。那我問你第一個問題，你對你新成立的內閣成員，你打幾分？

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卓榮泰：應有80分吧。

立委：什麼？你不能肯定？面對立委，可以不肯定答覆嗎？

卓榮泰：我肯定，是80分。

立委：有80分？你敢講？國會至少有半數的立委，會認為你誇大不實，虛偽陳述，構成藐視國會罪，你要不要重新打分數？

卓榮泰：那60分總是有吧？

立委：你是在國會裝肖仔？內閣成員只有60分，你也敢站在這裏，你是在藐視國會，浪費人民的公帑？只有60分的閣員，你還有臉做下去，而不辭職下台？

卓榮泰：那請問委員認為應該打幾分？

立委：你是在「反質詢」，該罰。官員可以反質詢嗎？

卓榮泰：…。

立委怒不可遏，嘶吼道：什麼？你敢拒答？該罰。做為行政官員，面對立委，可以拒答嗎？國會改革五法，你有沒有詳讀？你是行政院長都敢如此違法，其他部長不是有樣學樣？你給我下去。你準備坐牢，並且罰錢。

嘶吼聲太大，我一下子嚇醒了，全身冒汗。

（作者為政治評論者）



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