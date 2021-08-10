自由開講》談新冠疫苗添加「石墨烯」的謠言

陳逸南

依8月10日自由時報A3「謠言終結站」報導，新冠疫苗含石墨烯？ 查核中心：錯誤訊息。網傳內容：所有新冠疫苗的成分都含石墨烯，不應被打入人體。

此項網傳內容是毫無科學根據的「假消息」，在疫情當前，用來混亂台灣社會民心，應予痛斥。幸好查核中心立即給予澄清，查證結果：台灣事實查核中心查詢美國食品藥物管理局對輝瑞、莫德納、嬌生疫苗的緊急使用授權公告，這三款疫苗的成分中都沒有石墨烯。查核中心檢索衛福部疾管署公告「各廠牌COVID-19疫苗之比較一覽表」，輝瑞、莫德納、AZ疫苗的成分中也沒有石墨烯。傳言無科學根據，為錯誤訊息。

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圖為社群平台流傳的假訊息擷圖。（截圖自台灣事實查核中心）

依維基百科資料，石墨烯（Graphene）的潛在應用，包括抗菌物質，中國科學院上海分院的科學家發現石墨烯氧化物對於抑制大腸桿菌的生長超級有效，而且不會傷害到人體細胞。假若石墨烯氧化物對其他細菌也具有抗菌性，則可能找到一系列新的應用，像自動除去氣味的鞋子，或保存食品新鮮的包裝。（2010年10月5日發表論文資料）

在疫苗產品的製造需要分散系統，而石墨烯沒有作為「分散劑」之功能，何來新冠疫苗含有石墨烯？如果看到石墨烯氧化物之殺菌性質，推想到疫苗含有石墨烯，太奇怪了。因為武漢肺炎的元凶是冠狀病毒，不是細菌，為何要利用到石墨烯的抗菌功能？又網傳內容特別強調「不能被打入人體」，用意何在？

目前，中共對台灣積極的媒體戰，認知作戰，假信息戰等，讓許多人分不清事實真相，進一步造成集體信任危機，相當可怕。大家對於網傳消息，一定要冷靜、理性地查證、剖析，以免以訛傳訛，造成人心不安。

（科技法律工作者）

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