健康醫療網》打完疫苗這樣補！ 專家解密建議營養素

市售營養品琳瑯滿目，民眾常不知如何挑選，黎雨青醫師提醒，除了要把握成分包含上述二關鍵：「好吸收蛋白質」與「提升保護力營養素」外，是否具有充分醫學實證也很重要。

打完疫苗這樣補，專家解密建議營養素！（https://www.freepik.com/）

本週因應疫情變化，公布許多新防疫政策，不僅疫情警戒降二級，也開放38歲以上民眾施打新冠疫苗。衛生福利部雙和醫院家庭醫學科彭邦中醫師說，為了在關鍵時刻增肌增免疫與確保注射疫苗後免疫力的飲食關鍵，就是「好吸收蛋白質」及「提升保護力營養素」。

員榮醫院醫療體系家庭醫學科黎雨青醫師說明，現代人與中老年族群因難以維持多元且適量飲食，疫情期間民眾若想要快速提高自身保護力，建議選擇具醫學實證可幫助體力增強且選擇全球性品牌的均衡營養補充品。

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研究：肌肉流失10%免疫力就開始下降/流失40%肺炎死亡風險增！

「肌肉量與免疫力有直接關聯性！」彭邦中醫師表示，當肌肉流失時，免疫力就會下降。有研究顯示，只要肌肉流失10%，免疫力就會降低，染疫風險隨之增加；流失30%，疾病恢復能力陡降，重症風險提升；肌肉流失超過40%，肺炎死亡風險大幅上升。

彭邦中醫師也提醒，40歲後肌肉將以每十年平均流失8%的速度迅速減少，40至80歲間可能流失將近三分之一的肌肉。因此，中壯年族群及長輩除了疫苗以外，也別輕忽肌肉與免疫力之間的關係。而有效提升肌肉量的關鍵，就在於補充「好吸收蛋白質」、「提升保護力營養素」。

提升免疫力及確保疫苗保護力 專家詳細分析營養素

彭邦中醫師提醒，攝取蛋白質前要先確認「蛋白質含量」，還要考量「利用率」的問題，才能確保蛋白質能有效轉化成製作肌肉、免疫細胞所需的原料，而選擇「好吸收蛋白質」才能事半功倍！

黎雨青醫師說，提升免疫功能及確保疫苗施打成效不能只看單一營養素！需同時補齊多元營養素以提升保護力。除了蛋白質，補充維生素礦物質，對於提升保護力、確保疫苗施打效果都有重要幫助：維生素B6可將蛋白質分解成可用原料；維生素B12、葉酸、鐵可促進免疫細胞生成與活化；維生素C、維生素E、硒可抗氧化、保護細胞；維生素A、維生素D、鋅可降低呼吸道感染風險，且有多篇研究顯示，缺乏維生素D、鋅會增加新冠感染以及重症死亡風險；銅則可抑制病毒活性。

藉由醫學實證均衡營養補充品填補營養空缺 面對疫情更安心

黎雨青醫師說明，透過多元食物獲取所需營養素是最理想的狀況，不過國人普遍陷入「所需營養多元，但實際補充不足」的窘境。建議一般民眾除了正常飲食以外，亦可簡單使用均衡營養品，填補生活中的營養漏洞，補足提升保護力的關鍵營養素。

然而，市售營養品琳瑯滿目，民眾常不知如何挑選，黎雨青醫師提醒，除了要把握成分包含上述二關鍵：「好吸收蛋白質」與「提升保護力營養素」外，是否具有充分醫學實證也很重要。

黎雨青醫師提醒，近期台灣民眾都透過疫苗新聞學習到臨床試驗的重要性，其實營養補充品也是，故建議民眾可以挑選有進行過多項臨床試驗、甚至登上國際醫學期刊的均衡營養補充品，會較有保障，也較可預期能快速增加體力與保護力。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者曾正豪報導：打完疫苗這樣補！專家解密建議營養素

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