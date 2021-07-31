自由開講》原住民日追念李登輝總統 希望碳權讓族人在部落領域再站起來

Gui.Giling

身為kaljatjadran（介達）部落國Mazazangilan Batagaw（高玉蘭領主）的長子女，從小擔任年祭祭儀的持禮者，從祭師及長老的古祭語中，接受傳統領域觀、固有生命觀、部落生活觀的薰陶，雖然遭逢日據時期強迫遷村巨變及1960年代的基督教宣教衝擊，我們仍堅持祖先的山林祭儀。家父李峰雄bulaluyan贅入本家，穩住中落中的Giling 家族領主地位，由於受教於大正時期的蕃童教育、農林學校，對現代農技驚艷並著迷，立志致力於部落農林產業，曾任議員、鄉長，我也受其影響，並考上醫學院，擔任蘭嶼衛生所主任二年，給我很深刻的文化差異及醫療保健運送的雙重震撼，ㄧ直思考部落的未來走向。在此我國原住民日，也是李登輝前總統逝世週年之際，我要先特別紀念他，因為在我擔任國大代表四年任期中，因他的民主雅量，才讓「山胞」得以修正為「原住民」。

我在1991-1994年間兼任無給職的國民大會代表，李總統曾親口對我說，他請益的日本民族人類建議他將「山胞」改為「先住民」，但我和原住民權利促進會夷將．拔路兒、阿棟．帕優司牧師、Lavakau麥春連牧師等人仍堅持用「原住民」，他代表政府說，政府讓原住民不能做自己想做的事，無法改善生活，對原住民有虧欠，既然你們希望用原住民這個名稱，所以他在1993年的屏東文化會議時，公開稱呼原住民，但他提醒我，在政治上，仍然有很多人表示有不同意見，需要努力溝通。

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但修憲需要四分之三的高門檻，我們要如何溝通？1994年7月28日上午，第四次臨時大會第三十二次大會進行投票，在場人數263人，贊成者195人，得票74.14%，未達75%。我立刻衝上發言台，要求重新表決，林正二代表立刻連署30名代表，臨時提案要求重新表決，獲得通過後，投票結果，在場人數259人，少4人，贊成者196人，以75.67%，驚險通過。謝謝人格領袖李前總統，族人在自己祖先的土地上終於有真實的存在感，這才符合當時仍是草案的聯合國《原住民權利宣言》的身份，李總統具有關鍵性的主導。

因李登輝前總統的民主雅量，才讓「山胞」得以修正為「原住民」。（本報資料照）

原住民修憲正名後，我認識台東大學的環境生態學者劉烱錫教授，他是我看過第一個會爬樹的博士，帶著原住民學生跟著耆老上山下海搶救紀錄生態文化，對部落知識深具學術及部落營造熱忱，讓成就落後的原住民學生激發自信及潛力，完成多篇在地科學論文，後來和我一起推動部落永續發展，一起成立南島社區大學作為部落重建的基地，可惜好不容易執行部落社區大學三年，推動部落地圖、耆老生命史與價值觀、文化重建等課程有成時，因他生態學者風骨，發動反對台東焚化爐、反美麗灣渡假村而遭官僚阻斷。他長期引用聯合國《原住民權利宣言》起草人希臘籍Erica-Irene Daes教授的《原住民傳統領域自然資源永久主權》論述，反對沒有部落主權的「共管」，抱怨政府只願意「照顧」、「加分」、「優先」、「補償」、「增擴編原住民保留地」，而不願意尊重原住民傳統領域的固有權（inherent right），與我深有慷慨同感。

最近劉教授告知，我國即將實施碳淨零排放政策，森林光合作用製造氧氣、固定二氧化碳的生態系統服務可以計價，歐盟各國今年每噸碳當量40-80美元，若要控制全球升溫在2030年前不超過1.5度的話，應該要160美元，因此還有漲價空間。根據我國2020國家溫室氣體清冊，我國森林2,113,157公頃，共固碳21,507,460公噸，每公頃平均固碳10.18公噸，若以每公噸80美元，1美元兌換28元台幣計，每公頃固碳效益約22,800元。介達部落領域森林面積約2500公頃，每年固碳權利約5700萬元。

這正是我跟李總統討論過的重要議題，如何讓原住民生存於傳統領域，將山林、水土源資源等轉化成部落產業資金，提出500億信託資金的要求，他輕鬆回答説，只能答應ㄧ次，不能花完又賴皮再要求政府，應做到永續經營。如今山林固碳的效益已經要計價了，若能依據聯合國《原住民權利宣言》，從本質上尊重原住民和他對領域的固有權利，包括固碳的權利金，並早日實施2015年在《原住民族基本法》增修的部落公法人，使部落有具體的法律代表得以承接碳權等自然資源權，相信我原住民各部落得以重新在祖先留下的傳統領域裡像紐西蘭、澳洲等部落，重新站起來並永續發展。這樣紀念李總統逝世週年及原住民日才會讓大家雀躍。

（作者高正治醫師為介達部落國領主、南島社區大學協會理事長）

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