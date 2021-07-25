法操》遭國民政府打壓的民主運動—雷震事件

直到2002年政府才正式將雷震案列為冤案，雷震等《自由中國》的成員並在2019年終於被撤銷當年的有罪判決結果，正義雖然遲來但總算洗刷了冤屈！

圖片來源：維基百科

法操司想傳媒

雷震事件是發生在1960年的白色恐怖事件，當時國民政府認定雷震及其同黨涉嫌叛亂罪而逮捕，在軍事法院上以「知匪不報」、「為匪宣傳」等罪名判處雷震十年有期徒刑，而這起事件最早應該要從1949年的國共內戰開始說起……

從受政府支持變成反政府勢力？

1949年國民政府在大陸面對共產黨勢力節節敗退，一些自由主義的知識份子，如胡適、雷震等人認為應該要透過宣揚民主自由來建立國際形象，不僅可以拉攏海外僑民以建立國際關係，亦可教育國內人民民主的精神，於是在年底於台北創辦了《自由中國》雜誌，創刊時也受到政府的支持，主要用來宣傳共產政治的腐敗而未就國內政治多做評論。

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但隔年韓戰爆發，導致東亞的局勢發生變化，美國派遣第七艦隊協防台灣並給予國民政府金援，在國際地位提升的情況下，政府也就不需要《自由中國》再幫自己宣傳。即便如此，知識分子們仍沒有忘記宣揚民主精神的初衷，而且在國際關係已經改善之後，便增加不少對於內政的批評，例如對政府官員的貪汙案件提出批評，並檢討國民黨的專政體制與腐敗，這也導致雷震被國民黨以「擾亂黨紀」為由除名。

組織結黨？門都沒有

不過真正讓國民政府忍無可忍的是《自由中國》開始提出黨派政治，在雜誌上發表《我們為什麼迫切需要一個強有力的反對黨》一文，認為當前「中國青年黨」、「中國民主社會黨」等黨派根本無力制衡政府，應該要籌組有足夠力量的反對黨來監督政府，國家才會有正向的發展，並在仍屬戒嚴時期的1960年積極籌組「中國民主黨」。最終在《自由中國》刊登殷海光所寫《大江東流擋不住》一文，明示國民黨的威權擋不住民主浪潮之後，雷震等人被警備總司令依叛亂罪逮捕並判刑，總統蔣中正甚至還指示雷震的刑期不得低於10年，就算有與蔣中正私交不錯的胡適求情，仍無法撼動此決定。

文稿被盡數燒毀

雷震在獄中10年，撰寫四百多萬字的文稿包含日記、書信及回憶錄，內容也多半在針貶時事與批評國民政府，這些文稿也都在出獄時遭到監獄強行沒收，日後世人所見到的雷震回憶錄都是出獄後重新撰寫的版本。在雷震過世9年後（1988年），其遺孀宋英女士以監委身分向監察院提案重新調查雷震案，沒想到在同年7月22日監察院調查時卻發現新店軍監已經將回憶錄全數燒毀滅證，宋英所提出的國家賠償也遭到國防部的駁回。

直到2002年政府才正式將雷震案列為冤案，雷震等《自由中國》的成員並在2019年終於被撤銷當年的有罪判決結果，正義雖然遲來但總算洗刷了冤屈。

本文經授權轉載自法操 遭國民政府打壓的民主運動—雷震事件

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