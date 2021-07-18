自由開講》何來高端疫苗提前解盲「特權」之說？

龍哥

對於政治議題，我一向不太有過度的表態，惟本人身為高端疫苗二期實驗受試者之一，對於陳前副總統被指稱為「特權解盲」之說，實為氣憤！

整個過程的原委如下：

6/10當天高端發佈記者會，告知大家臨床試驗（解盲）結果成功。

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6/15本人收到試驗單位來訊，「6/10高端記者會的解盲是由於緊急需求，藉由期間分析報告，評估疫苗的安全及免疫性，因此進行”解盲”，但僅限衛生主管審查機關和指定人員知道受試者的組別，臨床試驗團隊及受試者均維持盲性。」

「 目前正在準備延伸性試驗，已至食藥署審查中，如審查順利，預計7月開始執行。試驗設計是針對打完2劑安慰劑的受試者，加入延伸性試驗後，會給予兩劑疫苗，並在此試驗之中繼續追蹤安全性及有效性。」

亦即，其實連醫院的臨床試驗團隊其實也都還不知道結果，僅有主管機關及特定人員可得知疫苗組別。而針對安慰劑組的受試民眾補打疫苗，則需經過食藥署的延伸性試驗審查後，方可進行。

7/7，我收到來自試驗單位的消息告知：「目前延伸性試驗計劃已獲得食藥署以及主審人體實驗委員會的同意，隨後在各副審的追認核准後即將展開。由於各副審行政流程所需時間不同，再請大家等待3～4週的時間。」

「所以因為延伸性試驗審查的關係，最快也要七月底了，才會知道自己是不是打到安慰劑，如果是，就會被詢問是否有意願加入延伸性試驗（補打2劑高端疫苗）」

七月初延伸性審查便經過食藥署同意，僅需經過行政流程後，便可進行延伸性試驗（補打高端疫苗），亦即，依照作業的時間的不同，在這個月就會陸陸續續接到是否需要補打的通知（目前我是還沒收到，不過大概也快了），也已經有其他受試者陸續接到通知。

從上述時間點看來，陳前副總統知道解盲結果的時間係在7/14，跟上述時間點相去不遠，但是仍可能因為各個試驗單位（醫院）的作業時間，有一定的時間差，所以，何來特權之說？

前副總統陳建仁。（資料照）

而對於高端疫苗是否能夠取得EUA，因為本身並非藥學專業，仍以為應需回歸科學專業討論，若真的有效，當然可以取得EUA，若經證實無效，當然應駁回申請，以維護民眾的健康。（至於要不要以「免疫橋接」作為認證方式，也應回歸到專業討論，而非跟著名嘴打嘴炮）

（學生）

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