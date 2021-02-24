你今天，犯罪了嗎？》如果不開心可以照三餐打小孩嗎？

如果連一般人看了都覺得於心不忍、都覺得非常不人道，那不是管教，那是凌虐！

江佳穎

如果你的小孩動不動就哭鬧而且很吵，講又講不聽、罵了又不停，生活已經夠苦了養小孩還很花錢，你在一氣之下可不可以照三餐打小孩呢？或者，把小孩關在房間裡不要餵他，讓他活活在房裡餓死呢？

可以嗎？當然不行！

為什麼要特別保障小孩？

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每天打開新聞我們時常都會看到，有父母親情緒失控出手虐打小孩、把小孩餓成皮包骨，或保母把嬰兒關起來、照護疏失讓孩童因而死亡等，這些案件層出不窮。

每天打開新聞我們時常都會看到，有父母親情緒失控出手虐打小孩、把小孩餓成皮包骨，或保母把嬰兒關起來、照護疏失讓孩童因而死亡等，這些案件層出不窮。（圖片來源：https://www.freepik.com/）

但讓人最心疼的是，孩子們都在成為一具具冰冷屍體後才被發現！身上往往都遍體鱗傷，或充斥著讓人怵目驚心的明顯傷痕。

因此，為了提高民眾對兒童人權的重視，並與《兒童權利公約施行法》及《兒少法》等保障兒童權益、禁止虐待兒童的規範相呼應，刑法第 286 條規定，若有凌虐未成年人、妨害他們身心發展等行為，都將會被判處有期徒刑。

凌虐行為如果因此嚴重到足以致死的話，更是觸犯了殺人或重傷害的重罪，得依照重罪的相關規定處罰。

「凌虐」和「管教小孩」怎麼分？

看到這裡一定會有人想問，那這樣爸媽管教小孩是不是隨隨便便都會被說是凌虐？都會觸法？那這樣是不是都不能管小孩了？

其實兩者的區分非常簡單！一句話：公道自在人心！

如果連一般人看了都覺得於心不忍、都覺得非常不人道，那不是管教，那是凌虐！

為了讓法官容易做出判斷，刑法也在立法理由中清楚指明：譬如過度毆打小孩、小孩餓了不給飯吃，生病或受傷不帶去醫治，這些持續性妨害兒童健康或身心發展等行為，都是凌虐！

留意你身邊的夜半哭聲

孩子不能選擇自己有什麼樣的父母親，也不能選擇自己在怎麼樣的家庭。

年紀小不懂事的他們，被最親近的父母虐待或殘忍折磨了，只能哭，什麼也做不了。不但沒有辦法保護自己，而且直到被外界發現時往往都已為時已晚。

除了法律上規範的調整，我們對於身旁的夜半哭聲也應多留意與關懷，切勿自掃門前雪，或許你的一份主動關心，便能拯救一個孩子的寶貴生命。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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