即食歷史》「一月大、二月小、三月大、四月小…」為什麼七月大，八月也大呢？

最開初的羅馬曆法一年通常只有十個月，只有在閏年時為校正四季偏差而變成有十一個月。羅馬人以March為一年第一個月，即一月；December為一年最後一個月，即十月。

即食歷史

我們現在使用著以一年為365天 （閏年為366天）、12個月作為我們記錄日子的曆法。每年一月為一年之始，大概以31天和30天為一個月重複交替至十二月。可是，為什麼二月份在只有28（非閏年）／29天（閏年），為什麼七月和八月又同時都是31天呢，為什麼英文裡九月至十二月分別會稱為「七至十的月份」呢？原來這要追溯到古羅馬時期一系列的曆法改革。

早期的羅馬曆法

最開初的羅馬曆法一年通常只有十個月，只有在閏年時為校正四季偏差而變成有十一個月。羅馬人以March為一年第一個月，即一月；December為一年最後一個月，即十月。各月份的英文名稱，來自古羅馬的拉丁文名稱：

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Martius（英文：March）

即「瑪爾斯月（Mars’ Month）」，代表一月，有31天。瑪爾斯是羅馬神話的戰神，是最高主神朱比特（Jupiter）和女神茱諾（Juno）的兒子。

Aprillis（英文：April）

即「阿布羅狄月（Aphrodite’s Month），代表二月，有29天。阿布羅狄是希臘神話中的愛神，在羅馬神話中稱為維納斯。

Maius（英文：May）

即「邁亞月（Maia’s Month）」，代表三月，有31天。邁亞是羅馬神話代表春天的神祇。

lunius（英文：June）

即「茱諾月（Juno’s Month）」，代表四月，有29天。是最高主神朱比特（Jupiter）的妻子，同時也是掌管婚姻的神祇。

Quintilis

拉丁文意思為「第五個月」，有31天。

Sextilis

拉丁文意思為「第六個月」，有29天。

September（英文：September）

拉丁文意思為「第七個月」，而在英文中、「Sept-」亦代表「七」。有29天。

October（英文：October）

拉丁文意思為「第八個月」，而在英文中、「Oct-」亦代表「八」。有31天。

November（英文：Novermber）

拉丁文意思為「第九個月」，而在英文中、「Nov-」亦代表「九」。有29天。

December（英文：December）

拉丁文意思為「第十個月」，而在英文中、「Dec-」亦代表「十」。有29天。

由十個月變成十二個月

到了後來，有羅馬統治者進行了曆法改革，在原來的一月前增加了兩個月份，舊有的一月至此成了三月，十月則順延成了十二月，月份名稱卻沒有因此改變，因此出現了例如「第十個月」是代表十二月的有趣現象。這兩個新月份分別是：

Januarius（英文：January）

即「雅努斯月（Janus’ Month）」，代表曆法改革後的一月，有29天。雅努斯是羅馬神話中的門神，衪有兩副面孔。值得一提的是，羅馬士兵準備出征時，必須在象徵雅努斯的拱門下通過以求得神祇庇佑。這個傳統後來成了羅馬帝國的凱旋儀式，建造了不少凱旋門，後來更成為拿破崙建造法國凱旋門之本。

Februarius（英文：February）

即「齋戒月（Februa’s Month）」，代表曆法改革後的二月，非閏年時有28天，閏年時則只有23或24天，是一年裡最短的月份。二月是羅馬人傳統的齋戒節（Februa），他們會齋戒沐浴，虔誠向上天禱告和贖罪，以祈求來年農作物豐收。

儒略曆：七月的重新命名

後來到了羅馬共和時期的末期（西元前一世紀），羅馬經歷了一連串的內戰，最後由朱利斯．凱撒（Julius Caesar）擊敗了以元老院為首的共和派，成為了整個羅馬的最高權力者，就任終身獨裁官。他掌握權力後，認為舊有的曆法難以使用，特別是閏年時一年變成十三個月，在記事上容易造成混亂，於是他制定了著名的「儒略曆」，這個儒略曆就是我們今天使用的曆法藍本。

後來到了羅馬共和時期的末期（西元前一世紀），羅馬經歷了一連串的內戰，最後由朱利斯．凱撒（Julius Caesar）（中）擊敗了以元老院為首的共和派，成為了整個羅馬的最高權力者，就任終身獨裁官。（維基共享）

他把一、三、五、七、九和十一月改為31天，四、六、八、十月和十二月改為30天。二月則在非閏年時為29天，閏年時為30天，同時取消了以往在閏年用作校正的第十三個月。後來元老院為了歌頌凱撒的曆法改革，通過動議把七月由「Quintilis」改為凱撒的姓氏「Julius（英文：July）」，今天七月的名字就是這樣來的。

奧古斯都：八月的重新命名

凱撒後來在西元前43年被反對他統治的殘存共和派暗殺身亡，羅馬又重新投入內戰，最後由凱撒的養子及繼承人屋大維（Octavius）結束，成為最高權力者。他開創了羅馬帝國，成為羅馬帝國第一任皇帝，羅馬共和時期結束。他成為皇帝後被元老院授予稱號「奧古斯都（Augustus）」，意為「尊貴的」、「神聖的」。奧古斯都進行了一系列的國內改革，以根除共和末期時羅馬制度上的缺陷和弊端。

奧古斯都認為自己的功績媲美凱撒，因此也把曆法改了一下歌頌自己。他把八月「Sextilis」改成源於自己稱號的「August」，卻發現八月只有30天。於是奧古斯都強行把八月由30天變成了31天，九月、十一月順延變成30天，十月、十二月順延變成31天。至於八月多出來的一天要從那裡來呢？要知道如果隨意為一年增加一天會造成曆法混亂的。奧古斯都最後決定把傳統上令羅馬人較不安的二月減了一天，使之由29／30天變成了28／29天。至此，我們今天使用的曆法基礎大致上完成了。

奧古斯都在16世紀晚期的銅版畫。選自特倫托市圖書館（意大利）中的《羅馬帝國帝國的肖像》（1583年）（維基共享）

本文經授權轉載自即食歷史 「一月大、二月小、三月大、四月小…」為什麼七月大，八月也大呢？

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