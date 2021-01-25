自由開講》是防疫 不是獵巫

王英明

1月24日下午6:40，中央疫情指揮中心，因應桃園醫院的群聚感染，突將居檢/隔離人數，擴大到5千人以上。這空前的舉動，想必影響到許多人的生活。從防疫的角度看，其執行是否能夠嚴格確實，一定會關係到這段危機的疫情控制。

自由時報22日「自由廣場」有美國返台退休賴教授文「檢疫不是獵巫」，認為「網瘋傳前署長沒戴好口罩照片」，以及「他自己檢疫在家、只是走到庭院就被鄰居斥責」、「移工檢疫走出門口八秒就被罰」可能有「不尊重人權或隱私」之嫌。文中對台灣人「自滿於防疫成功、頻說Taiwan can help 」，似也有點意見。該文的意思，好像是這種連國外媒體也都有些不解的「過份剝奪人權與自由」，所換來防疫的成功，不用太驕傲，當然更不需要獵巫。

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目前有這種想法的人應該還是大有人在。特別現在隔離的人已經擴大到五千人，可能有不少人會私下埋怨。其實，短暫稍微犧牲一些人權與自由，大家咬牙忍耐（不能出國、很多行業瀕臨倒閉、很多人失業），換來的卻是ㄧ年來台灣防疫成功、照常生活，這是全民大都贊同也是值得驕傲的地方。

看到這時候，國外很多地方還在講自由、不願戴口罩，還在講人權、不願被檢疫隔離、不願放棄群聚，結果就是成千百萬的確診與死亡，何優何劣，非常明顯。賴文說台灣如此的人權態度，與中國相較，是五十步笑百步。我懷疑他有看到中國把「外出老人綁在柱子」的新聞影片。

台灣的防疫法規處理嚴格，大家也都以最高標準來檢視旁邊的人，看來好像有些雞婆的「歇斯底里」，要求似太嚴格了。但問題不在於「走到庭院」或「八秒鐘、十分鐘」，而是在於心態。當你輕忽那八秒鐘，下一次你就有可能隨便跑出去把病毒帶到超商。如果我們不是執著於那似乎有一點「誇張的嚴厲」，明天或就會苦嚐輕忽所造成的惡果。



前陣子網傳前署長的沒戴好口罩照片，那不是獵巫，只是反撲。他對染疫醫師指責、卻不依循真相，惹怒了善良的台灣人。大家只是想看看 ，執著於SOP的人，他自己的SOP是怎麼樣？陳部長為他緩頰說「有保持社交距離」，但網傳第二張顯然就是沒有。而照這說法，現在部桃應該開除了6名醫護人員。染疫人員如果再增加，就繼續再開除，我們有那樣的人力資源嗎？

前陣子網傳前署長的沒戴好口罩照片，那不是獵巫，只是反撲。他對染疫醫師指責、卻不依循真相，惹怒了善良的台灣人。圖為前衛生署長、台大公衛所教授楊志良。（資料照）

什麼才是獵巫？染疫人員被撻伐、責任醫院醫護人員被排斥、家人也被認為帶有病毒。被公布「足跡」的場所，大眾避而遠之（其實這種公布，只是追溯過去，請某段時間去過的人注意自己的症狀，而不是現在很危險不要去）。還有，四個縣市公務人員不能去桃園、學生旅遊不要安排桃園。這才是獵巫。



就不知道過年期間，桃園人能去馬祖或苗栗遊覽嗎？在外地工作的桃園人，能否返家過年？家住台北而在桃園工作的人，過年會不會被台北的家人排斥？而誰能保證，在這四縣市，絕對不會隨時出現下一個可能有感染能力的病人？小小台灣，各縣市大家要封來封去嗎？

目前只是部立桃園醫院有院內感染，及零星關係者的社區小感染，而且正在全面控制疏散當中。有一個縣長說，大家不要去「疫區」。把桃園市當做「疫區」，顯然是錯誤。檢疫當然不是獵巫。但什麼才是獵巫？有很多人還是搞不清楚。

（教師）

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