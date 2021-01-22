自由廣場》檢疫不是獵巫

◎ 賴佑哲

近日網路瘋傳楊志良搭捷運講電話沒戴好口罩的照片，遭網友撻伐。陳時中表示，從照片來看楊志良有保持安全距離，民眾沒必要獵巫。中國防疫以專制獨裁方式封區封屋，台灣較為開放，但因習慣於戒嚴思想教育，對於人權的尊重，恐怕和中國相比是五十步笑百步之差。

到目前為止，國人對台灣的防疫成果非常自滿。頻說Taiwan can help，除了送口罩外，假如能有疫苗才算功德圓滿。在大家自滿之際，尤其筆者因故須由美返台，經歷十四天居家隔離，對當前形同獵巫的社會現象，以及後續台灣人民思想文化的特異性，深感憂慮。

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日前報載高雄市衛生局對於在檢疫期的移工出房門到走道的「八秒鐘」，認定違反檢疫規定開罰十萬元。理由是應該連一步都禁止，且非為緊急。邏輯是擔心這次八秒，之後八分鐘、八十分鐘，不罰難以遏阻違規。ＣＮＮ和ＮＨＫ有報導此事，ＮＨＫ驚訝的是，沒有台灣媒體批評這種規範過嚴，筆者對於台灣友人沒有批評這種處罰過嚴也感驚訝。

筆者住花蓮鄉下，獨立庭院門戶，前後有至少六米道路間隔綠帶。返台居家檢疫第二天，見院內階下雜草，想說是自家院子內且四下無人，正要清理，忽然聽到吆喝：「居家檢疫不可出門！」原來是十餘公尺遠的教授鄰居出來澆花看到出聲。因解釋或不解釋都很難，即寫一封電郵給衛福部，請求解釋居家檢疫在鄉下，可否包含自家的院子？十天後收到回函說，居家檢疫在鄉下可含自家院子，但院子須外人不得任意出入。難道你家院子他人可以自由進出？

日本、英國和美國都曾陷入甚且還在疫情蔓延的時刻，是因為尊重人權和自由的結果。ＣＮＮ認為台灣政府快速截斷中國往來和有效率的追蹤，是成功的關鍵。陳時中的父親教過我民法親屬和繼承課程，上課都講法理不教法條。當時以為考律師要背法條，後來才知道法理通，自然法條明。陳時中對於防疫，應該也是抱持這樣的態度。陳建仁前副總統曾表示，台灣防疫要感謝四十萬人被檢疫的犧牲，換得二千三百萬人的自由。誠然，檢疫不應該是獵巫，眾人若能因此多體諒他人，尊重人權和隱私，將是這次疫情的額外收穫。

（作者為退休教授、花蓮農人）

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