健康醫療網》寒潮爆發氣溫急凍！注意護心，保暖禦寒不可少！

國民健康署王英偉署長呼籲民眾做好保暖禦寒工作，外出建議穿著禦寒衣物，注意頭頸部及四肢末端的保暖，如帽子、口罩、圍巾、手套、襪子及防滑鞋，以多層次穿著（例如洋蔥式穿法），方便隨著溫度變化來穿脫衣物。

霸王級寒流來襲！根據中央氣象局氣象預報資料顯示，週三（30日）急遽降溫、風速驟增及跨年前後的嚴寒天氣特別需要留意，在寒風吹拂下，體感溫度會較實際溫度更低，中部以北沿海地區因風速強，感受會更冷。國民健康署王英偉署長呼籲民眾做好保暖禦寒工作，外出建議穿著禦寒衣物，注意頭頸部及四肢末端的保暖，如帽子、口罩、圍巾、手套、襪子及防滑鞋，以多層次穿著（例如洋蔥式穿法），方便隨著溫度變化來穿脫衣物。最外層可選擇具有防濕與防風功能之外套，且易於穿脫與合適肢體活動之衣物。

減少暴露於低溫 留心急性促發徵兆

寒潮爆發，氣溫驟降容易導致血管收縮，造成心肌梗塞機會大增，國健署提醒年長者、有慢性病患者留心健康狀況，三高及心血管疾病患者，更要規律用藥及監測血壓，減少天冷造成的影響，並且避免到空曠地區暴露於低溫中，保暖禦寒工作不可少，口罩務必戴好戴滿。

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國健署表示，對於有心臟病史的民眾，在任何時間都要隨身攜帶病歷卡與緊急用藥以備不時之需。如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很有可能就是心臟病急性發作，或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，保命要訣就是打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾！

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 寒潮爆發氣溫急凍！注意護心，保暖禦寒不可少！

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