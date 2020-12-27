健康醫療網》怕痛不敢做人工膝關節手術？搭配「雞尾酒療法」當天膝蓋可彎

所有關節都有關節囊韌帶，所以任何人工關節手術都會因為雞尾酒止痛療法而恢復地比較好，包括人工踝關節、人工肩關節、人工髖關節手術，但是若術前就已經嚴重攣縮則需請醫師做審慎評估是否適合做人工關節手術。

一位65歲的詹女士，膝蓋疼痛已經很多年，經Ｘ光檢查發現，膝蓋內側跟前側都三度退化，經過許多醫師給予服藥注射針劑等治療還是疼痛無法彎曲，造成生活不便，醫師建議要做人工膝關節置換手術治療，但是詹女士很多朋友開完，術後疼痛很久都不敢動，且膝蓋還是不太能彎，所以她很擔心要換人工關節；所幸，經友人介紹至台大竹東骨科，接受微創人工膝關節置換手術搭配雞尾酒止痛療法，術後當天便可以彎至接近90度，一週內彎曲到115度，術後仍持續進步，讓她非常滿意。

人工關節 沾黏彎不了是常見後遺症

台大竹東骨科黃鼎鈞醫師表示，人工關節最可惜的後遺症就是沾黏彎不了，很多人Ｘ光片看起來人工關節裝的很漂亮，但就是實際上就是不能彎，或者一彎就痛；一旦發生通常只能長期的復健，而且效果有限，更嚴重的還要再麻醉做授動術或放鬆手術。這是因為關節天生就有強韌的關節囊包覆，換人工關節必須把它切開再修補，需要六週左右才會癒合，但是切開後癒合會變緊而限制彎曲角度，所以這段時間成為「黃金時間」，尤其前兩週。

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雞尾酒止痛療法 避免疼痛、加速復健

黃鼎鈞醫師補充，如果彎曲度不好，功能受限，病人也不會滿意，雞尾酒止痛療法就是醫師於手術時注射於關節囊韌帶內緩放釋放，讓頭幾天疼痛下降，再配合吃的雞尾酒療法維持兩三週，之後就不太疼痛，所以可以讓病人持續練習彎曲讓功能儘量發揮。

所有人工關節皆可使用 加上止血及防止感染配方

黃鼎鈞醫師指出，因為所有關節都有關節囊韌帶，所以任何人工關節手術都會因為雞尾酒止痛療法而恢復地比較好，包括人工踝關節、人工肩關節、人工髖關節手術，但是若術前就已經嚴重攣縮則需請醫師做審慎評估是否適合做人工關節手術。

此外，在雞尾酒療法中還可以加上止血劑，減少出血風險，減少因輸血所產生的不適，也可以加上後線抗生素，降低被院內抗藥性細菌的感染機會，增加手術的安全性。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者曾正豪 怕痛不敢做人工膝關節手術？搭配「雞尾酒療法」當天膝蓋可彎

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