自由限時批》老K是防疫破口最大的幫兇！

被國際譽為防疫兼顧經濟「模範生」的台灣(GNP首度超越中國),在第253天出現防疫破口、本土案例,令人痛憾!

像英國《經濟學人》雜誌近日猶公布2020年「年度國家」,就肯定台灣抗疫有成且經濟逆勢成長,即使持續受到北京威脅下仍勇敢對抗中共,入選最終的五國名單之一,備極殊榮。連《彭博》亦更新全球防疫韌性排名(The Covid Resilience Ranking),原台灣被列第3,僅次於紐西蘭、日本。但根據最新版本,台灣已位居第2。

然則,觀諸防疫,一路以來,老K不時添亂,各方有目共睹!並影響政府防疫團隊工作進度甚大,且浪費社會資源,易讓民衆輕忽防疫規範,可說是最大的幫兇!

老K從口罩之亂始,至現方興未艾的「反美豬」謬說和抗爭,其間聲援香港人權到中共機艦不斷擾台期間,大放「降共」言論,更配合中共統戰節拍,處處唱衰台灣,根本不像「監督」的在野黨,反成了中共的「喉舌」!將台灣搞得「翻天覆地」,大大影響政府和民間在防疫的努力和工作!

試想,全球的嚴峻疫情,就有7千7百70多萬確診,死亡突破1百70萬,不分種族或貧富貴賤,稍有閃失,即得病或死亡。各國朝野不分黨派,莫不同心協力,全力以赴。

唯獨台灣的中國國民黨例外,竟「為反而反」,凡政府加强防疫的,百般刁難,却將和防疫不成比例的「美猪」無限上綱(按:本來食安就是要嚴格把關,而非泛政治化),竟違反國際科學論證,和製造貿易障礙等,頻鬧國際笑話!猶在國會12度杯葛蘇揆施政報告和上街頭,還拿國產豬內臟在國會血腥上演鬧劇,鏡頭出現國際媒體,丟人現眼!無異企圖癱瘓政府公權力和公信力,使民主台灣聲譽蒙羞!

國民黨立法院黨團為抗議美豬進口,在國會中潑灑豬內臟抗議,引發爭議,甚至連美媒《路透》都撰文報導。(路透)

須知,老K的惡毒作為,就是讓政府「疲於奔命」,又要肆應中共侵台,讓防疫團隊沒有更多餘力時間,去做更週延的防範。豈不是防疫破口的最大幫兇!

天下沒有十全十美的事物,更無「完人」!老K對防疫的工作,只有惡質批評,未見良善建言和配合,却處處展現「奪權」的鬥志,和甘為「中共牛馬」!而把「反美豬」當政治工具,寧花半年時間精力搞豬事運動,却不願為攸關民衆安危及經濟生活的防疫盡力,致造成防疫缺口,等於「幫兇」,實難辭其咎!

其實,我國前後任駐WTO代表顏慶章和羅昌發(曾兩度被WTO任命擔任常設職位,2011年獲馬英九提名出任大法官),都在媒體專訪中,對「美猪」議題有精闢的剖析,以釋群疑,但國民黨却「置之不理」,更證明其是在「搞破壞」,司馬昭之心,不言可喻。

顏慶章曾引用英國首相邱吉爾名言:「If we open a quarrel between past and present we shall find that we have lost the future」(如果我們還爭議於過去和現在,那麼我們終將會發覺我們失去了未來)指出,如果台灣一直糾纏在這類話題上,那麼不管是否開放,都是錯誤政策。他並呼籲美豬美牛議題不該淪為政治化,因為這對於台灣的未來發展毫無幫助。

顔慶章認為台灣不應拿國內法來否定WTO規範。若會員國不依據「國際食品法典委員會」(Codex)規定,必須提出科學上正當理由或經過適當風險評估,才可以設立比國際標準更為嚴格的適當保護水準。

依據Codex的評估,許可的萊克多巴胺殘留量,換算每位體重60公斤成人每天的安全攝取量,必須吃6公斤以上的豬肉,才會超過許可的殘留量。這也是大多數WTO會員國之所以開放進口含有瘦肉精的豬肉所採用的評估依據,認為符合國際標準,且認定對於人民的健康沒有危害。

顔慶章說:「因為台灣是WTO的會員國,就必須要遵守WTO的規範。」他也說,台灣衛服部食藥署所公告的資訊也揭示諸多國際專業機構的科學驗證,明確敘述添加瘦肉精於飼料的肉品並無影響人體健康。

並指出,在WTO體系裡,禁止含瘦肉精肉品進口的措施,涉及SPS協定所憑藉的科學證據。也就是說,除非台灣在SPS協定裡面找到「可以禁止」的科學證據,否則台灣不能忽略WTO164個會員國裡絕大多數未禁止進口瘦肉精豬肉的決策。

顏慶章表示,台灣鬆綁美豬美牛進口並不能成為洽談台美雙邊貿易協定(BTA)的談判籌碼,但不可否認的是,台灣鬆綁美豬美牛進口之後,勢必能增加美國對台灣有更多的認同,加上以台灣目前與美國在政治、軍事上如此緊密的關係,「我認為可以合理期待,台美關係接下來不論是誰當美國總統,未來都會有更好的合作。」

顏慶章並直言,過去美國貿易代表署(USTR)官員對於台灣普遍是不滿意,因為過去台灣曾經向美國談過台美貿易暨投資架構協議(TIFA,是FTA的前置程序),「當時一講到TIFA,美國USTR官員就提『那我們的豬肉、牛肉呢』?(按:拜登提名的貿易代表華裔戴琪是力挺美猪出口台灣)當嘗試要跟日本談CPTPP,日本的談判官員也問『那我們福島的農產品呢』?」

換言之,台灣如果沒有鬆綁或解禁,根本沒有進一步的經貿談判空間。等同是把台灣通往國際經貿大門關掉了。

針對美豬放寬進口政策,現任駐世貿組織(WTO)代表羅昌發亦表示,技術性貿易障礙協定規定,WTO會員國應確保其技術性規範,包括貨品標示等,不能造成「不必要的貿易障礙」。他表示,根據WTO體制下的《技術性貿易障礙協定》,貨物若標示成份對人類健康造成風險,必須以國際科學證據為基礎。

羅昌發指出,國際食品法典委員會(CODEX)已在數年前說明,一定劑量內的萊克多巴胺對人體無害,儘管國內有部份人士主張萊克多巴胺可能對人體產生影響,但此派說法至今沒有具權威性的研究或醫學文獻做為根據,若強行標示而引發貿易爭端,恐在法律上站不住腳。國際訴訟所造成的損失更不在話下,恐怕也將留下我國存在技術性貿易障礙的紀錄。

目前台灣有部份縣市首長有意訂定自治條例,要求萊劑零檢出或規定進口美豬標示,此舉是否與中央政府必須遵循WTO規範的原則相牴觸?

羅昌發表示,一般在國際實務上,若國際法與國內法相互牴觸,國家應修法使國內法與國際法相符;雖然WTO規範對象是中央政府的政策與法規,但中央政府有責任在可能範圍內要求地方政府規定符合中央法律。

我國的前後任駐WTO代表顏慶章和羅昌發對美豬之事已說得十分透徹,國際貿易自有其規範,根本不能意氣用事,或泛政治化。

而在立院美豬表決前,美國在台協會(AIT)昨天也發布一份「美台農業貿易的事實與數據」文件。詳細說明美國政府的檢驗、標章與違規處理紀錄等管理內容,希望避免泛政治化爭論。

該文件詳細介紹美國農業部食品安全檢查署(FSIS)如何履行其職責,包括獸醫專家與檢查人員分駐於全美超過六千五百間,由聯邦政府監管的肉類屠宰場和加工廠內,國內的檢查計畫、所有出口肉品必須經過檢驗並獲得農業部標章等,以確保美國的肉品、禽肉製品和加工蛋品都安全無虞、合乎衛生且標示正確。

該文件也提供FSIS年度殘留量採樣結果、違規紀錄、屠宰場及加工廠的微生物採樣結果等文件連結,以及FSIS過往季度報告連結等。

AIT重申,美國出口到台灣及其他貿易夥伴的所有食品都是安全無虞,符合美國國內自己食用、基於科學證據的相同最高標準。「美國食品在美國、世界各地及台灣都是安全的」。此次提供事實清單,使台灣民眾可了解更多關於美國的檢查與監督系統,以及出口規定的相關資訊。

明天立院就要處理美豬進口的九項行政命令及兩項法案,國民黨還要發動力擋美豬的場外群眾運動(據聞尚有統促黨、新黨成員)添亂,鬧得還不夠嗎?難道還要再禍害民主台灣嗎?!

