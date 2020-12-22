自由開講》桃園大火 市長燒香？

溫柔少年

近日被譽為「製藥國家隊」的旭富藥廠發生連環爆炸，且火勢一波甫滅一波又起，作為桃園市大家長的鄭文燦市長，桃園市發生事故，卻不見鄭文燦市長坐鎮桃園，反倒跑到台南跑行程，此舉著實令人匪夷所思。



旭富製藥廠因化學藥原料溶劑洩出，造成廚房連環爆炸後起火，所造成的火災連帶波及附近廠商，造成數家廠商損失及後續賠償問題；相隔一日旭富竟又發生金屬納化學溶劑原料爆炸，現場原已撲滅的火勢再度燃起，又勞動眾多打火兄弟前去滅火。期間廠商不肯據實以告金屬納的存放地點、數量，造成指揮官及消防員無法判研救災情勢，無疑是將打火兄弟的生命置於不顧，讓指揮官痛批廠商惡劣！

旭富製藥廠區大火，濃煙不斷竄出。（資料照）

桃園的救災與後續勘查，讓市府相關單位忙到人仰馬翻，但大家長鄭文燦今日卻沒有坐鎮桃園，反倒去了台南與蔡英文總統參加「鹿耳門聖母廟牌樓剪綵大典活動」。與會者如總統、台南市長與區域立委，大家都可以理解，但像有意角逐明年國民黨主席的朱立倫、和頻頻鬆口有問鼎大位之意的鄭文燦，他們的現身就讓人心照不宣；惟朱立倫目前無任何職務在身，他想曝光、想固樁都不是問題，反而桃園市長鄭文燦卻在發生大事之際 ，還有閒情雅興黏著總統跑行程？



鄭市長有更長遠的目標，去實踐當然不錯，然而正值桃園發生大事時，作為桃園大家長不該鎮守桃園？為了旭富製藥廠爆炸而忙進忙出的人看在眼裡，會不會覺得十分心寒？家裡發生大事，市長卻只顧外縣市行程，鄭市長的前途固然重要，但難道不該在桃園做「好」做「滿」？



再者，旭富製藥廠爆炸地點離桃園藻礁並不遠，爆炸原因乃是因化學原料洩出，如果這些洩出的化學原料流入大海，首當其衝的是沙崙段的藻礁，將造成不可挽回的悲劇。在市長任內，桃園航空城已是其一爭議，如再加上藻礁問題，會是難上加難，目前公民團體正在進行藻礁聯署公投，呼籲鄭切勿在卸任前夕掉以輕心，應好好經營桃園才是，否則多高遠的志向，到頭來都恐成一場空。

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（自由業）

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