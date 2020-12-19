自由限時批》習大大危險時刻

李全無

川普離白宮前，正是習大大危險時刻。並非只有經貿科技難以復原的制裁，而是軍事上或有閃電行動、或鼓譟內鬥，促「親美派」逼宮，甚或有意想不到的「大驚奇」。

川普現是受傷的老鷹，視習大大如讎寇（認定中共介入大選），不必等未來的捲土重來，在位一天就能整治，並讓拜登難跨越「川普障礙」及「反中共（非中國人民）的框架」。

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《路透社》就報導，美國將宣布制裁80家中企，這將是有史以來美國對中企所進行的最大規模制裁。其中包括中國最大的晶片製造商中芯國際 （SMIC）。《路透社》指出，此前從未被報導過的舉動，被視為美國總統川普鞏固其對華強硬政策遺產的最新努力。而美國會通過的《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act），可讓不受監管審計的中國企業在美股下市，這項法案今已由川普簽署成法。

依據內容，若一家外企連續3年未能讓美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）查核審計，將被禁止在美國上市交易；相關企業也須揭露其是否為中國共產黨或其他外國政府所控制。《路透》指出，雖然法案針對的對象是全球所有國家，但立法本意就是衝著中企而來，包括阿里巴巴和中國石油等等，因為北京總以國安因素為由，鮮少讓外國機構管控國內企業。由此可見，川普是説到做到，近來頻揮重拳力道十足，自不容小覷！

美國將宣布制裁80家中企，這將是有史以來美國對中企所進行的最大規模制裁。其中包括中國最大的晶片製造商中芯國際。（Bloomberg）

在軍事抗中共方面，印太區域包括台海、南海、東海、印度等軍演未歇，且動作頻頻，幾乎「一觸即發」，各方皆高度關注。例如16日美國印太司令部罕見發佈消息稱，中國解放軍缺席了原定在本周舉行的一個雙邊高級別視訊會議。這是「中國不遵守自身協議的又一例子」。美國軍方發佈的新聞稿稱，中國應該在本月14日至16日參加中美海上軍事安全磋商機制（MMCA），該會議目的在於加強海上軍事安全，改善空中和海上行動安全，並減少兩軍之間的風險。此次因今年的疫情改線上上舉辦，但解放軍卻沒按去年規定參加。

翌日，代理國防部長米勒（Christopher Miller）突然下令整個五角大廈停止與總統當選人拜登過渡團隊合作，暫停交接作業，原因不明。不過，米勒隨後發表聲明表示，國防部從未取消或拒絕與拜登團隊的任何會面，雙方同意在19日開始的假期之後「將繼續交接工作，並開始重新安排會議時間。」顯然，箇中涉及「絕對機密」，後續結果，當會知曉。

不過，就在此最敏感時刻，美軍艦今年卻第12度通過台灣海峽，格外受到矚目。美國海軍第七艦隊今（19）日主動公布，第七艦隊伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin DDG-89）在今日通過台灣海峽，並強調航經台灣海峽，表明了美國對於印太區域自由與開放的承諾，美國海軍將繼續在國際法允許的範圍內飛行與航行；這也是美國軍艦今年第12度通過台灣海峽。

其實，拜登和川普不同，在他心目中，中共目前僅是「對手」，俄羅斯才是「敵人」。然則，俄國近半年不論經貿科技軍事（含軍武及軍演）已和北京往來密切，形成聯盟抗美。像美國國務院代理歐洲和歐亞事務的助理國務卿菲利普・瑞克（Philip Reeker）17日就在參議院外交關係委員會的聽證會上指出，中俄關係已經達到了1960年代以來的最高點（只有1969-1979年文革時期冷凍，期間和美建交，「美中制蘇」戰略形成）。

他說「（中俄之間）在戰略上的合作關係，遠超基於地緣方面的彼此協作，而是基於他們對美國及其盟友對其野心的相同判斷。這種合作機制不可能在短期內消失，我們必須要深入理解並展開對抗，並在歐洲的大國競爭關係策略和政策中體現出來。」而中俄之間的軍事合作似乎只有增無減。自2012年以來，中俄每年都聯手舉行多次軍事演習。今年8月底及9月底北京均有參加聯合軍演。

據最新發布的《中俄經貿指數報告（2020）》顯示，2020年第一季度，雖然武漢肺炎疫情使全球貿易萎縮，但中俄貿易額卻逆勢增長3.2％。中國今年上半年從俄羅斯進口農產品達21.5億美元（約新台幣618億元），年增29.1%。中俄科學家還分別在上海和北京召開了中俄科技合作圓桌會議和中俄科技創新論壇。中俄都是聯合國人權理事會成員，兩國近日也達成反對人權問題政治化等共識。

不過，像《南華早報》亦指出，中俄與美國的競爭關係，讓兩國在政治、經濟和軍事等議題上有密切聯繫。但與此同時，中國在中亞的擴張，以及俄羅斯對印度軍售等議題，也讓兩國存在一些分歧。在美中關係日趨惡化的情況下，中俄之間的關係這麼熱絡，難怪美朝野對此深表憂慮。由於習大大高舉「抗美」大纛，令中南海「親美派」（主張鄧小平「韜光養晦」者）不滿。特別是美方連續制裁中港高層的名單，株連甚廣，包括其親人進出境或住美，或海外資產或銀行存款等，均將「化為烏有」，簡直是「致命傷」。但卻未損及習大大和家族，反作壁上觀，而被美方點名的「政治局常委及委員」多人（如韓正、粟戰書、汪洋等），更是惶惶不安，故而內鬥日趨白熱化。

近日《新華社》發表一篇「『崇美』、『跪美』的軟骨病得治」，作者署名「辛識平」，被認為是習近平授意撰寫，內容大力抨擊中共內部「投降派」。外界分析，當中透露中共黨內意見分歧、內鬥嚴重，對習近平政策不滿的反對者大有人在。這篇署名「辛識平」發表的評論中抨擊「崇美」、「跪美」者，往往是「逢美必捧」、「逢中必貶」，信奉「外國的月亮比中國圓」，對父母之邦卻「極盡詆毀唱衰之能事」，還樂於編織各種「美國童話」，對於美國政客「倒行逆施」，這些人「明白裝糊塗」或「幫著洗白」，反而當中國發展「取得再大的成就」，在這些人眼中都不值一提，新中國在他們看來一無是處，他們把「美式價值奉為圭臬」，該評論痛批這些人「在鬥爭中甘當投降派」。

中國近年來不斷出現中共黨內元老、紅二代及黨內反習勢力要求習近平下台的呼聲，更有傳聞直指習近平政權的權力地位岌岌可危。據《希望之聲》報導，這篇評論顯示出習近平的決策受到嚴重挑戰，也證實文章抨擊的「這些人」的確公開討論「放棄美中對抗」，在中共內部產生明顯影響，讓習近平威信大減，但習近平仍嘗試維持中共內部對他的信心，卻也發現當前的「坎」極有可能過不了，而這個「坎」正是習近平自作自受，因此中共黨內有人趁機開始興風作浪。

事實上，中共最大的恐懼是內部、是自己的人民，所以維穩預算甚至高過解放軍費，這樣的專制暴虐政權，可說已到了人人得而誅之。據《自由亞洲電台》報導，香港正爆發前所未有移民逃難潮，許多香港人移民已進入付諸行動階段，人心盡失，証明中共暴政猛於虎。如果川普能在任內作最後的正義重擊，將是許多人額手稱慶的！

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