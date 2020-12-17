伊朗與西亞世界》阿富汗的區域與國際糾葛

伊朗自1979年革命之後便持反美立場，積極在阿富汗問題軋上一個角色，除了有意以區域合作的方式來提昇自己的優勢之外，也帶有對抗美國的意涵。因此，這時代的阿富汗能否得到和平，仍然如近代以來所有的阿富汗問題一樣沒有答案，各方勢力不斷轉世投胎，以各種形態籠罩其上，阿富汗的主體性仍無撥雲見日的一天。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

聯合國（United Nations）第四十次聯合大會的重點議題是「阿富汗的情況」（The Situation in Afghanistan），針對如何建立阿富汗的和平與邁向新時代。伊朗駐聯合國大使塔賀特拉凡齊（Majid Takht-Ravanchi）認為伊朗會在聯合國處理阿富汗事務之中，扮演積極協助的角色。同時，伊阿兩國正準備進行哈夫—賀拉特鐵路（Khaf-Heart railway）的興建。伊朗外交部發言人哈提布薩德賀（Saeed Khatibzadeh）對此抱持肯定的態度，認為將有助於兩方建立友善關係。何以聯合國與伊朗在阿富汗事務上都如此積極？

若從近代歷史來看，阿富汗並不是國家，而是夾在伊朗與印度之間的一塊區域。今日阿富汗較為西側的地區，例如賀拉特，原本在伊朗的領土內。1722年伊朗的薩法維王朝（Safavid Dynasty）被坎大哈（Kandahar）的部落攻滅之後，伊朗地區陷入諸多部落交互征戰的情況，直到1797年才由卡加（Qajar）部落勉強建立王朝，至1925年才結束。而阿富汗地區在1747年之後，出現了杜蘭尼王朝（Durrani Dynasty），其領土範圍包括賀拉特。同時期在英法的「七年戰爭」（Seven Year’s War）之後，英國成為印度地區最有影響力的歐洲國家，逐漸將其勢力範圍從印度南方推上北方。

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卡加部落原本為薩法維王朝時期的地方部落，1797年建立王朝之後，便試圖取得與薩法維一樣的勢力範圍，賀拉特地區即是卡加想要收復的失土。但此時西亞情勢已有很大的轉變。1798年法國拿破崙（Napoleon Bonaparte）佔領了鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）的埃及（Egypt），意圖往北進入敘利亞（Syria）地區，同時也想要穿越南方海域進入印度，藉以打擊英國在亞洲的霸權地位，此舉帶有英法持續競爭的意涵。儘管法軍在1801年敗北，但隨後俄國在北方的影響力逐漸擴大，在黑海（Black Sea）、裏海（Caspian Sea）、中亞（Central Asia）影響層面比法國更廣泛，英國分身乏術。

從近代歷史來看，阿富汗並不是國家，而是夾在伊朗與印度之間的一塊區域。（EPA）

此外，阿富汗地區就在印度西北方，伊朗想要收復賀拉特這塊失土，意謂著英國在印度的霸權將受到威脅，英國甚至質疑伊朗背後有俄國的慫恿。英國透過外交方式讓伊朗妥協，1838年伊朗原欲進攻賀拉特的行動因而停止。1854年克里米亞戰爭（Crimean War）爆發之際，英國也緊盯著伊朗不讓其藉機進攻賀拉特。但是，1856年10月，伊朗揮軍賀拉特，結果遭到英國的軍事反擊，隔年英伊簽署了《巴黎條約》（Treaty of Paris of 1857），要求伊朗不得再進入賀拉特。當發現俄國有意拉攏阿富汗勢力時，英國便對阿富汗發動戰爭，將阿富汗納入英國的保護範圍內。這些行動都讓這區域情勢更加混亂，在英國的介入下，阿富汗境內有誓死抵抗的勢力，卻也有利用英國保護的優勢，在該區域甚至進入中國新疆招搖撞騙的惡徒。

第一次世界大戰結束之後，阿富汗爭取脫離英國的控制，雖然勉強獲得同意，但英國仍保有相當大的軍事影響力。除了阿富汗之外，此時的西亞也有新的變化。鄂圖曼在戰敗崩潰後，著名戰將凱末爾（Mustafa Kemal）於安卡拉（Ankara）另起爐灶，這對英法等戰勝國而言相當頭痛，最後不得不承認安卡拉政府，也在1923年簽署《洛桑條約》（Treaty of Lausanne）以停止戰爭，土耳其共和國（Republic of Turkey）隨後成立。與此同時，伊朗則是在巴勒維（Pahlavi）國王的領導之下，終結了1926年之前卡加王朝內部的混亂，而原本在鄂圖曼崩潰後由英國控制的伊拉克（Iraq），經歷近十年的抗爭後，在1932年取得獨立資格，且成為國際聯盟（League of Nations）會員國。上述四國在1937年7月於德黑蘭（Tehran）簽署《薩阿德阿巴德條約》（Treaty of Sa’adabad），西亞國家集結以相互合作、擺脫外來強權箝制的局面成形。

然而，以歐美為主的國際社會仍握有世界局勢發展的主導權。阿富汗雖然想走中立路線，但二戰之後美國與蘇俄都不斷想方設法拉攏。此時阿富汗掌政者清楚知道加入任何一方，都只會帶來更多的政治糾紛，只能設法維持中立。不過，阿富汗在1978年由社會主義者取得政權後，因內部權力不穩而出現鬥爭，再加上是否獨尊蘇俄路線的爭議紛擾，終於引來蘇俄在1979年至1987年的入侵。美國在這時期也加入戰爭，但參戰目的並非為了協助阿富汗，而是不願見蘇俄的勢力擴張到中亞、甚至進入波斯灣（Persian Gulf）。19世紀英俄兩國在阿富汗問題上致力於維持勢力均衡，儘管經過兩次大戰，強權角色也已更換，但強權爭奪阿富汗的意圖卻從未消逝，終在20世紀末爆發正面交戰。

富汗在1978年由社會主義者取得政權後，因內部權力不穩而出現鬥爭，再加上是否獨尊蘇俄路線的爭議紛擾，終於引來蘇俄在1979年至1987年的入侵。（維基共享）

90年代阿富汗全境混亂的情況之下，塔利班（Taliban）掌握了政權。2001年之後，或許因為9-11事件，美國出兵阿富汗摧毀塔利班政府，讓這國家再次陷入混亂。儘管美國一再聲稱撤軍，但看來卻不是說走就走那麼簡單。除了美國取代英國持續對阿富汗施壓之外，今日伊朗的態度也看似是在擴大自己在阿富汗的影響力。儘管今日的伊朗不可能再將阿富汗視作自家領土，但尋求兩方的連結，很明顯是為了強調自己的主導性。

或許這時代的伊朗外交人員與政治人物不再有「收復失土」的意圖，但伊朗自1979年革命之後便持反美立場，積極在阿富汗問題軋上一個角色，除了有意以區域合作的方式來提昇自己的優勢之外，也帶有對抗美國的意涵。因此，這時代的阿富汗能否得到和平，仍然如近代以來所有的阿富汗問題一樣沒有答案，各方勢力不斷轉世投胎，以各種形態籠罩其上，阿富汗的主體性仍無撥雲見日的一天。

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