伊朗與西亞世界》艾爾多安批判馬克宏的再思考

過去帝國主義者在控制非歐美地區，以所謂優越的西方文明來「指導」殖民地時，並沒有比較穩定與優秀。即使到了21世紀這個時代，大家較為認同的西方國家，其實也有一堆狗屁倒灶的事情。回頭再看艾爾多安對馬克宏的批判，並非無理取鬧，反而提供了一個非西方、非歐美的立場的觀點來看待世界的發展。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

前陣子法國的「恐怖攻擊事件」後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）公開強調捍衛言論的自由，但土耳其（Turkey）總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）卻持續批判馬克宏，認為他「應該去看精神科」，同時要「抵制法國貨」。主流國際輿論的立場多與馬克宏站同一陣線，多數人也認為這是艾爾多安隨便放砲。通常，非歐美國家的問題，會有歐美的領導人物出面批判、譴責。立場一旦調換，卻鮮少有非歐美國家領導人表態，即使有，媒體也不會從正面角度報導。然而如此一來對於事件就缺少了多元的思考。

不妨讓我們從艾爾多安對馬克宏的批判一起回溯歷史。法國人與西亞的突厥人互動的歷史，最早可能是從11世紀末的十字軍東征（Crusades）開始，當時西亞霸主是今日土耳其的前身的前身—塞爾柱突厥人（Seljuk Turks）。「十字軍」主要由法蘭克人組成，對於在東地中海地區遭到攻擊的穆斯林來說，那僅是來燒殺擄掠的「法蘭克人入侵」（Frankish Invasion），毫無所謂收復聖地耶路撒冷（Jerusalem）的崇高理念。當然這並不構成今日所稱的基督教文明與伊斯蘭教文明衝突的起點，甚至隨後幾次的「十字軍」，都沒能撼動伊斯蘭世界。

請繼續往下閱讀...

法國的「恐怖攻擊事件」後，法國總統馬克宏公開強調捍衛言論的自由，但土耳其總統艾爾多安卻持續批判馬克宏，認為他「應該去看精神科」。（REUTERS）

到了16世紀之後，法國與塞爾柱突厥人的2.0版—鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）結盟。法國受到歐洲哈布斯堡家族（Habsburg）在中歐與西班牙的雙面夾擊。同時，塞爾柱突厥人2.0－鄂圖曼勢力從安納托利亞（Anatolia）向東擊敗甫成立的伊朗薩法維王朝（Safavid Dynasty），隨後進入美索不達米亞（Mesopotamia），也在1517年往南取得埃及（Egypt）與伊斯蘭聖地麥加（Mecca），成為領土跨越歐亞非三洲的鄂圖曼「帝國」。鄂圖曼君主往後都有「哈里發」（Caliph）的稱謂，意即「穆罕默德權位繼承者」，統領所有的穆斯林。在東地中海地區，鄂圖曼成為最大的勢力，大家必須遵照鄂圖曼的遊戲規則才能生存。

法國於1536年與鄂圖曼結盟，獲得保護今日黎巴嫩基督徒的權利，可以回過頭來和歐洲人說：「我們有鄂圖曼給予的特權，你們沒有！」但法國的優勢並非無人挑戰，18世紀中葉之後，法國在對英國的七年戰爭（Seven Years’ War）中失利，在其他地區難以再與英國競爭，例如失去在印度的優勢。但法國並非此後於世界政治失去重要性，例如1789年的法國大革命之後，法國再次於歐洲崛起，到了1799年拿破崙（Napoleon Bonaparte）進軍埃及，也試圖占領東地中海地區。對於英國而言，埃及若遭到突破，法軍將威脅英國在印度的霸權。拿破崙此番行動，再次呈現出英法較勁的意味。很快地，鄂圖曼軍隊回擊法軍，還有英軍也參與其中，兩年後法軍撤出埃及。

然而，法國並未就此放棄對於西亞的企圖心。19世紀中葉，法國與俄國因爭奪聖地保護權再次讓西亞局勢緊張。此時的鄂圖曼的區域優勢已逐漸退去，反而北方的俄國不斷想突破黑海（Black Sea）以進入東地中海，也企圖擁有過去法國在這區域享有的特權。若以宗教角度來看，東正教也屬於基督教的一派，聖地同樣是耶路撒冷，俄國當然也有資格要在聖地要求特權。法國於19世紀中葉後重振，希望鄂圖曼可以承諾過去的特權仍然有效。1854年到1856年的克里米亞戰爭（Crimean War），法俄的競爭便是其中一個導火線。俄國戰敗後，法國相對在東地中海提升了影響力。

法國的勢力起起伏伏，1871年普法戰爭（Prussian-Franco War）中法國戰敗，德國統一。四十多年後的第一次世界大戰，法國與德國仍然是對手。而且，鄂圖曼在戰爭初期加入德國陣營，引來1916年英法兩國《賽克斯—皮科協議》（Sykes-Picot Agreement）的瓜分，今日的敘利亞（Syria）與黎巴嫩就落入法國的控制之下。鄂圖曼在一次大戰之後崩潰，但重要的將領凱末爾（Mustafa Kemal）以安卡拉（Ankara）為據點，持續對抗一戰戰勝國，迫使法國在1920年已先行與凱末爾政府簽署條約，劃定今日土耳其與敘利亞的邊界。一直到第二次世界大戰法國敗給德國，才失去在東地中海區域的影響力。2020年黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）的爆炸事件後，馬克宏表達提供協助的意願，應是認為此舉有助於法國在西亞再次提高影響力。

2020年黎巴嫩首都貝魯特的爆炸事件後，馬克宏表達提供協助的意願，應是認為此舉有助於法國在西亞再次提高影響力。（REUTERS）

時至今日，法國境內穆斯林的問題不斷，看來艾爾多安對此頗有意見。擁有宗教背景的艾爾多安，諸多媒體稱他為現代哈里發，頗帶有嘲諷他如衰敗鄂圖曼哈里發的意涵。然而，艾爾多安若認為自己身為哈里發，關心各地穆斯林問題，又有何不可？自古以來的帝王與領導者都曾表達掌握世界局勢的企圖心，大家的觀念相同，不分古代與現代，美國總統不也如此？如果馬克宏協助黎巴嫩得到世人認可，那麼艾爾多安對於法國穆斯林的關注也不算「撈過界」。或許有人認為「哈里發」僅侷限於穆斯林，但是未必，伊斯蘭的發展最終目的當然是要將整個世界都納入「伊斯蘭之家」（Dar al-Islam），「哈里發」字面上雖為穆罕默德權位繼承者、穆斯林的領導者，但若「伊斯蘭之家」涵蓋全世界，「哈里發」自然也就是所有人的領導者。

或許多數人不認同艾爾多安對馬克宏的批判，這是所謂的西方中心觀作祟。畢竟過去帝國主義者在控制非歐美地區，以所謂優越的西方文明來「指導」殖民地時，並沒有比較穩定與優秀。即使到了21世紀這個時代，大家較為認同的西方國家，其實也有一堆狗屁倒灶的事情。回頭再看艾爾多安對馬克宏的批判，並非無理取鬧，反而提供了一個非西方、非歐美的立場的觀點來看待世界的發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法