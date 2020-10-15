伊朗與西亞世界》阿富汗—伊朗問題與英俄兩國

阿富汗的邊界劃分在伊朗、英國、俄國在阿富汗這個區域的政治角力下形成。到了1928年，伊朗與阿富汗自己進行邊界交涉，邊界大致在此時劃定，諷刺的是，這個邊界劃分看似兩個西亞國家對西方強權的抵抗，卻仍然沒有脫離強權所設定的框架，這是這時期（甚至到了21世紀）西亞國家無法甩開的問題。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

阿富汗（Afghanistan）並不是原本就存在的國家，這地區早先屬於伊朗（Iran）勢力範圍，今日阿富汗東南西北的邊界，是之後才劃分出來的。阿富汗的邊界劃分也涉及到19世紀英國與俄國的「大賽局」（Great Game），即兩強權在中亞與西亞相互競爭的情勢。俄國從黑海（Black Sea）、高加索（Caucasus）、中亞（Central Asia）向南擴張，英國則固守殖民地印度、波斯灣（Persian Gulf）、紅海（Red Sea）、東地中海（Mediterranean Sea）。阿富汗這個國家就在伊朗、英國、俄國在阿富汗這個區域的政治角力下形成。

16世紀薩法維王朝（Safavid Dynasty）成為伊朗地區的新政治勢力，其東部領土涵蓋今日一部份的阿富汗、烏茲別克（Uzbek）以及巴基斯坦（Pakistan）。由於更東部的區域為蒙兀兒帝國（Moghul Empire）所有，不僅與薩法維有勢力重疊的糾葛，當地居民也受到大國勢力範圍競爭的壓力，以致於時常發起抵抗薩法維與蒙兀兒的行動。1722年，阿富汗地區的吉爾札伊（Ghilzai）部落往西前進，摧毀了伊朗首都伊斯法罕（Isfahan），終結薩法維王朝。但薩法維的殘餘勢力，來自今日伊朗東北方呼羅珊（Khorrasan）地區的阿夫夏爾（Afshar）部落，其領導人納迪爾汗（Nader Khan）擊退吉爾札伊領導人阿賀馬德（Ahmad）。1730年之後，阿賀馬德轉以坎大哈（Qandahar）為政治中心，建立了杜蘭尼王朝（Durrani Dynasty），「杜蘭」（Durran）一詞具有像「珍珠」一樣高貴的意涵。

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阿賀馬德。（維基共享）

杜蘭尼軍隊隨後取得喀布爾（Kabul）與靠近伊朗的賀拉特（Herat），王朝的疆土範圍確立，但王室卻出現王位爭奪的情況。到了18世紀下半葉，杜蘭尼王朝已在隨時崩解的狀態。1797年，伊朗的新王朝－卡加（Qajar Dynasty）建立，卡加試圖恢復薩法維的疆土範圍，收復阿富汗地區就成了重要的任務之一。只是卡加此時卻是進退兩難，因為這個時期英國勢力已在亞洲海域壯大，卡加與杜蘭尼之間的衝突，導致阿富汗地區動盪，令英國警戒到這些問題可能將擴大至印度北方。與此同時，俄國也想將觸角深入中亞，英國認為俄國人會經由賀拉特跨越興都庫什山（Hindu Kush）而進入印度，這將威脅到他們在印度的優勢。伊朗任何收復阿富汗的意圖，英國都會認為背後肯定有俄國的支持，等同是俄國擴張的行動。

在保護印度的動機之下，英國必須拉攏阿富汗地區的勢力以加強控管。但並非所有阿富汗境內勢力都認同英國，也導致了1839年的第一次阿富汗戰爭，之後英國便扶植與他們有合作意願的阿富汗勢力。1854年，俄國為了防範法國對東地中海的滲透，雙方兵戎相向，英、法兩國聯合鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）對抗俄國，戰爭於1856年結束，是為克里米亞戰爭（Crimean War）。在戰爭初期，英國曾要求伊朗不得在此刻進軍賀拉特。然而，伊朗還是在1856年10月出兵，但遭到英軍擊敗。1857年3月英國與伊朗簽署的《巴黎條約》（Treaty of Paris of 1857），其中一款條文要求伊朗不得再對賀拉特有任何企圖。克里米亞戰爭雖然遠在黑海（Black Sea）地區，是歐洲強權與鄂圖曼的糾紛，卻在伊朗與阿富汗之間掀起波瀾。英國在克里米亞戰爭、對伊朗的戰爭中都是戰勝國，自然就有權力把西亞地區塑造成自己喜歡的樣子。

1857年英國與伊朗的《巴黎條約》只是勢力範圍的劃分，到了1871年9月英國駐伊朗公使與伊朗外交部長談妥了伊朗與阿富汗的邊界，以瓜德爾灣（Gwater Bay）做為伊朗與阿富汗邊界的南端，往北劃開了西斯坦地區（Sistan），到達科哈克水壩（Kohak dam）。英國派戈德史密斯將軍（General Frederick J. Goldsmith）處理邊界劃定事宜，但西斯坦區治安並不好，以致於接下來的調查工作難以進行。此外，卡加自王朝建立以來，一直有令不出首都德黑蘭（Tehran）的問題，邊界該如何劃分，地方官員也不願意接受英國的意見。戈德史密斯只好獨自進行，但也按照原本的計畫劃分了伊阿邊界。只是伊阿之間的競爭卻沒有因為邊界畫分而結束，1863年阿富汗領導人多斯特穆罕默德（Dost Mohammad）從伊朗手中「收復」了賀拉特。

伊朗與阿富汗地圖。（https://www.criticalthreats.org/）

1877年俄國與鄂圖曼再度爆發戰爭，俄國試圖拉攏阿富汗以加強對印度的壓迫，兩面出擊。俄國雖然戰勝，但面對其他強權的譴責，又隨著1878年7月由德國主導的《柏林條約》（Treaty of Berlin）簽訂，俄國失去在黑海與巴爾幹地區（Balkans）的優勢，英國在10月發動了第二次的阿富汗戰爭，試圖徹底瓦解俄國在各地區的優勢。此後，英國分好幾區段劃妥伊阿邊界。1889年，英國派駐在呼羅珊（Khorrasan）與西斯坦的領事擬定了阿富汗與伊朗的邊界北端，以賀拉特與哈希達丹（Hashtadan）之間的哈里河（Hari River）作為分界線。1896年，英國以科哈克往西北劃到馬立克西亞山（Malek Siah Mountain），線以西為伊朗，以東為阿富汗。1903年到1905年，又劃分了更往南的賀爾曼德河（Helmand River）下游地帶。

1919年3月，第一次世界大戰結束後沒多久，阿富汗國王阿瑪努阿拉（Amanuallah）發表獨立宣言，聲明將做為自由獨立國家，不承認外國特權。伊阿之間在1928年自己開始進行邊界交涉，顯示該時期西亞國家要擺脫歐洲強權壓迫、操弄的決心，同時還交由土耳其（Turkey）調查團來處理這次的邊界畫分，在哈希達丹與西斯坦之間劃出了400公里的邊界線，更表現出西亞的版圖要由西亞國家自己決定的態度。伊阿邊界大致在此時劃定，諷刺的是，這個邊界劃分看似兩個西亞國家對西方強權的抵抗，卻仍然沒有脫離強權所設定的框架，這是這時期（甚至到了21世紀）西亞國家無法甩開的問題。

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