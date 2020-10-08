伊朗與西亞世界》伊朗—土庫曼問題與俄國

1925年5月土庫曼蘇維埃社會主義共和國成立，先前蘇俄與伊朗決定的邊界，也就成了土庫曼與伊朗的邊界。這區域與高加索新國家建立、邊界劃分的情況並無二致，都是由強權塑造成他們喜歡的樣子，藉以掩飾檯面下的暗潮洶湧。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

近代俄國勢力在中亞的擴張，決定了這區域版圖劃分的面貌，20世紀初期伊朗與其東北方的土庫曼（Turkmenistan）邊界初步形成，便是一例。不過，這區域早已有一段勢力競爭史。16世紀初期伊朗的薩法維王朝（Safavid Dynasty）建立時，就曾與東北方的烏茲別克（Uzbek）勢力有多次交戰，16世紀末，薩法維取得乎羅珊（Khorassan），包括賀拉特（Herat）、馬希賀德（Mashhad）、木鹿（Marv）等地。然而這不代表一切就沒事了，1722年薩法維滅亡之後，中亞的劃分再次陷入紛爭。

後起的伊朗勢力曾試圖穩固王朝滅亡後的亂局，但時間頗為短暫。1797年伊朗北方的部落卡加（Qajar）取得優勢，「重建伊朗」成了首要工作，其中一個任務就是與鄰近地區畫分疆界。這個任務並不簡單，畢竟卡加才剛成立，而鄰近的鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）自16世紀以來已有穩定發展，北方還有勢力正在崛起的俄國。卡加在高加索（Caucasus）地區面對這兩個強大對手，交戰的結果都以失敗收場，只能對俄國與鄂圖曼簽訂條約畫定高加索的界線，例如迫使伊朗割讓亞塞拜然（Azerbaijan）地區的《1828年土庫曼查宜條約》（Treaty of Torkmanchai of 1828）。

請繼續往下閱讀...

俄國勢力在中亞的擴張，決定了這區域版圖劃分的面貌，例如20世紀初期伊朗與土庫曼邊界的初步形成。（圖：網路）

不過，卡加對於位於東北方、以土庫曼人（Turkmens）為主的地區，倒是取得勝利，但也造成當時鄰近的希瓦汗國（Khiva Khanate）與布哈拉汗國（Bukhara Khanate）不滿，布哈拉的遜尼派（Sunni）宗教人士甚至發起討伐伊朗什葉派（Shiite）異教徒的運動。到了1860年代，俄國開始對於中亞地區的勢力拓展有更多行動，或許因為原本將觸角伸至高加索與巴爾幹（Balkans）地區的意圖，在1856年克里米亞戰爭（Crimean War）失利而受阻，故轉而將注意力帶到中亞。於是，此後便可看到俄國對於希瓦、布哈啦、浩罕（Kokand）三個中亞勢力的壓迫。

這當然對伊朗是個威脅，幾經協商，伊俄於1869年12月決定以阿特雷克河（Atrek River）為界，俄國保證不會介入阿特雷河與古爾干河（Goorgan River）之間的問題，伊朗也必須尊重這些地區的部落與他們的領地。但對於這條河下游須以裏海（Caspian Sea）東南沿岸的加桑古里貝伊（Gasan Kuli Bey）為界（此地今日稱為伊森古里（Esenguly）），雙方卻不滿意這個結果。1881年12月，伊俄再次交涉後，簽署了《阿合爾—乎羅珊協定》（Akhal-Khorassan Convention），同意從加桑古里貝伊作為邊界起點，但不沿著阿特雷克河來劃分，而是往東北到了克佩特山脈（Kopet Dagh），再往東南進入巴巴杜爾馬茲堡壘（fortress of Baba Durmaz）。

不過，這只是一時的決定，因為在1884年3月時，俄國人已佔領了木鹿與舊沙拉賀斯（Old Sarakhs）兩地，比起1881年的範圍更加往南拓展。由於這區域土地物產豐饒，也有足夠的水資源，以致於情勢對伊朗頗為不利。協議簽署只是表面上假裝達成共識，共識僅具緩和局面的意涵，雙方心裡都有其他盤算。協議簽署後，兩國派遣調查團所畫出的地圖，當地人也不完全認同，許多交涉結果形同具文。伊朗在這個過程中趨於劣勢，不能說當時的伊朗沒有外交能力，而是強勢的俄國難以抗衡。

1890年土庫曼東部城市土庫曼納巴特，當時仍是俄國勢力範圍。（維基共享）

1914年7月第一次世界大戰爆發，俄國雖與英國、法國一同對德國陣營交戰，但國內的情況不佳，社會主義勢力在1917年11月革命成功，列寧（Vladimir Lenin）領導的蘇維埃（Soviet）政府宣布退出戰場。1918年3月，蘇維埃政府與德國陣營簽署《布列斯特里托夫斯克條約》（Treaty of Brest-Litvosk），雙方同意停戰。這讓英國陣營失去重要一角，以致於戰勝之後，巴黎和會（Paris Peace Conference）召開與國際聯盟（League of Nations）開啟都沒有讓蘇俄參與。因此，蘇俄需要自己尋找可以合作的對象，受到英國壓迫的伊朗，便是其中一個選擇。蘇俄試圖以友善的姿態回到西亞，為的是不讓自己成為國際社會的「邊緣人」。蘇俄願意放棄舊俄時期在伊朗的特權，與其他強權相較之下，反而是個對伊朗較為友善的外國勢力。

在這樣的背景下，蘇俄與伊朗在1921年2月底簽署《蘇伊友好條約》（Treaty of Friendship），條文提到蘇維埃政府願意放棄舊俄對伊朗的壓迫政策，「以往對伊朗的條約、協議、協定都在此取消且宣告無效」。此外，還將1881年之後取得的地區都還給了伊朗。不過，舊沙拉賀斯以及沙拉賀斯河毗連的島嶼，仍屬俄國所有。說起來，蘇維埃政府並沒有放棄太多過往的領土優勢，依然維持他們原本決定好的面貌。換句話說，如果這個「態度友好」的蘇俄想要維持原狀，伊朗也得認同，畢竟這是必須妥協的現實情勢。

然而，伊朗政局卻逐漸產生變化。1923年軍人禮薩汗（Reza Khan）取得首相之位，同時開始整頓卡加王朝未能有效管轄伊朗全境的問題，例如靠近波斯灣（Persian Gulf）的穆哈梅拉哈左酋長（Sheykh Kha’zal of Mohammerah），多次私自與英國外交人員交涉，甚至簽約。1924年，禮薩汗剷除了哈左酋長的勢力。同時，禮薩汗也必須處理正在國土東北方的土庫曼人叛亂。動盪跨越阿特雷克河，引來蘇俄介入。由於此時的蘇俄正主導中亞的社會主義勢力發展，不樂見伊朗邊界上的土庫曼人與蘇維埃勢力下的土庫曼人結合，以避免邊界情勢動盪。伊朗的部隊與蘇俄的部隊曾有短暫交火，但禮薩汗政府不願因土庫曼人問題破壞與蘇俄的關係。

1925年5月土庫曼蘇維埃社會主義共和國（Turkmenistan Soviet Socialist Republic）成立，先前蘇俄與伊朗決定的邊界，也就成了土庫曼與伊朗的邊界。這區域與高加索新國家建立、邊界劃分的情況並無二致，都是由強權塑造成他們喜歡的樣子，藉以掩飾檯面下的暗潮洶湧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法