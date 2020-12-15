自由開講》什麼叫日本核食：「風評被害」另一章？

洪昱睿



前不久，國安會秘書長顧立雄與經濟部長王美花夫婦赴日本駐台代表官邸餐敘後離開時，碰巧遇上「他車發生車禍」，意外被扯出是和日方談開放日本「核食」進口問題，亦有有心人士刻意渲染成顧、王兩人是參加了「鴻門宴」等無端惡意臆測。



日本2011年發生東日本大地震及海嘯災害，導致東京電力福島第一核能發電廠爐心熔毀事故，台灣因擔心洩漏出來的輻射有害健康，針對日本福島、茨城、栃木、群馬、千葉等五縣生產的農產、食品提出禁止進口令，至今這五縣市的農產、食品在台灣一直被廣泛稱為「日本核食」，筆者認為這樣的稱呼有助長「風評被害」趨勢、汙名化及歧視日本食品，尤其是上述五縣市所生產食品的疑慮。

我國至今仍禁止日本核災區5縣市食品進口，其餘食品須檢附產地證明。圖為民眾挑選日本食品新聞示意圖。（資料照）

筆者試著解析什麼叫做「日本核食」。首先，就和美國豬肉不是百分之百都含有萊克多巴胺瘦肉精一樣；日本的該五縣農產、食品也不是都一定有受到輻射汙染，筆者對自己曾使用「萊豬」、「核食」等詞句有深刻反省，因為這些說法都是有失公允的。

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其次就自然科學角度看，除了福島縣之外等日本該四縣，皆位於福島南方，問題是風和氣流不是只會由北往南吹，如果要禁，來自鄰近福島的北方縣市的產品就沒有輻射汙染的疑慮嗎？



第三，從地理上看，福島縣內有二座核電廠，包括發生核能事故的福島第一核能發電廠，事實上都是位在該縣濱海一側，而該縣幅員廣大，愈內陸的地方是否也是那麼危險？如在日本近代史上有重要角色的「會津若松市」和以拉麵聞名的「喜多方市」就距離海邊相對遙遠。

第四，台灣民眾喜歡去日本旅遊，您怎麼知道在關西地區吃到的料理，裡面沒有來自福島等五縣的食材？又，如果您從成田機場入境，有沒有在千葉縣住宿、旅遊、吃過當地食物？

台灣政府如果真要開放日本該五縣市農產、食品；也不可能毫無底限，沒有經過任何科學檢驗及認證就貿然門戶大開，何況目前看來什麼政策都仍八字無一撇，在野黨及部分有心人士大可不必「超前部署」開始展開政治操作。講真的，如果真的開放了，人民也還有最消極的方法可以抵制，就和美國牛、豬肉進口一樣，交給市場機制，不買不吃，沒有什麼「吞定了」這種事。

筆者不是那種凡事都「日本好棒棒」的極端哈日族，日本政府更沒有給我半點酬勞，我沒有必要與意願為日本喉舌，但是我研究日本，我只是希望大家看待事情能更周全、理性、科學；如此而已。



（語文工作者）

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