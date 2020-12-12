自由開講》「公幼教保員」是公務體系之邊緣人？

小芬

幼托整合後，幼教人力由原本的幼教師，新增「教保員」一員。教保員的誕生成功為私幼教師的不足解套，也解決了公幼人力的困境。也因教保員的物美價廉，政府逐步裁撤代理教師，改由教保員取代，其目的只為了省錢。

公幼教保員是契約進用人員，適用《勞基法》。但進用方式和公務員、教師一樣，均須通過筆試以及教職應有的試教和口試，並不因非適用《公保法》而簡化其進用過程。

請繼續往下閱讀...

通過專業考試進用的教保員，在職場上卻受到諸多不友善的對待。在我的社群裡，屢屢看到教保員們訴說著自己不堪的故事，但仍不放棄幼教，只因喜愛孩子的心及對幼教的熱情還在。看到這麼多的不公不義，真令人傷心。忽然覺得自己很幸運，我的職場是溫暖的、是互助的。

為何公幼教保員會有這麼多委屈的故事呢？溯其源頭，該從進用辦法談起，依據《公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法》第16條規定，契約進用人員考核為甲等人數，受考核總人數之75%。但受考核人數為一人者，不在此限。當園裡出現了2位以上教保員時，就須面臨考績輪替的處境，這就是故事的開始。

通過國家考試進用的專業教保員，沒有公務員和老師的福利，卻要承受許多不合理的對待。身分是勞工，卻依公務員75%的考核設限被輪考績乙等。（本報資料照）

了解幼教的人，一定知道在教學現場，根本不分教師或教保員，雖然職稱不同但做的事情卻是一樣的，也就是所謂的「同工不同酬」。有近八成以上的公幼教保員，都是具有教師證照的專業教師。但在僧多粥少狀況下，無法使人人都能順利成為公幼教師。

通過國家考試進用的專業教保員們，沒有公務員和老師的福利，卻要承受許多不合理的對待。我們的身分是勞工，卻依公務員75%的考核設限被輪考績乙等。75%的考核讓我們非自願成為乙等教保員（等同公務員丙等），讓我們遷調有困難，讓我們開始懷疑政府到底把我們定位在何處？我們是一群公務體系下被遺忘的邊緣人嗎？

（作者為公幼教保員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法