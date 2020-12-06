自由開講》全民行動支持「國家正常化」修憲案！

陳啟濃

國民黨在立法院已經是第十三次來擋下「國家正常化」的修憲提案。這些跨黨派的修憲提案，包括修改憲法增修條文的「國家統一前」與「固有疆域」的詞句，還有實質廢省及另訂國旗、國歌與國徽。這些條文的修訂，都是為了明確顯示台灣的國家主體性，並且除去黨國遺毒，有助於凝聚國內民心，並阻卻中共一貫的一個中國的統戰說法。

圖為民進黨黨團立委陳亭妃（右三）等於今年九月底召開「邁向國家正常化」修憲提案說明記者會。（資料照）

國民黨反對的理由，不外是為中共幫腔，保留中共統一台灣的理由，進一步讓台灣淪為香港的境遇，連一國兩制都不可能，完全失去自由民主的生活模式。國民黨的好處，就是貪圖統一後，能享有像林鄭月娥這樣的政治傀儡，充當政治幫辦享有特權，無須民主選舉的考驗。

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至於這些修憲的提案，條條都經得起時代現實上需要的檢驗，以及強烈呼應大多數台灣人民的期待。這些提案不僅能確保民主的成果，更能明確表達台灣的國家願望，不跟中共有任何牽扯，守護人民的安全，並徹底拋棄黨國不分的歷史遺毒。

刪去「統一」的用詞，是為確立台灣的國家地位，揚棄兩岸戰爭的可能性，相對地中共也失去武力統一的正當性。

目前「固有疆域」的內容更是與現實不符，不僅教育出現問題，更有害於人民對國家認同的凝聚，唯有誠實面對台灣統治所及的土地，才能有效進行規劃與治理。

至於國旗、國歌與國徽，這些國家的象徵符碼，具有深刻的國民黨時代的印痕。當年是黨國不分且是一黨專政，雖然民主制度推動多年，國家卻還未拋棄這些屬於國民黨的陰影。這樣的現象除了無法完全落實政黨政治公平競爭的模式，更不單單是形式的意義，還影響到國家認同的凝聚。

國民黨立委若是繼續執迷不悟，淪為中共打手，迷戀黨國特權，對於政黨支持度將會雪上加霜。而全體人民應該要勇於發聲，用行動支持這些跨黨派共識的「國家正常化」憲法修正案。

（教育人員）

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