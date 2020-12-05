自由開講》柯文哲的「社會住宅」災難

周軒

四萬塊的社會住宅，戳破了許多對柯文哲自豪的「居住正義」還抱有期待的人們，而柯文哲及其北市府，甚至是網路上到處流竄出征為其「阿北」辯護的「柯粉」們，則讓這個災難從點擴散成面，乃至於現在，柯文哲長久以來在進步價值這一塊的輿論金身，已經被破壞得一塌糊塗，究其原因，不外乎是柯文哲自己的「好大喜功」造成的。

就拿這一次的明倫社宅來說，以租金四萬元的水準，隨便打開任何一個租屋網站，幾乎都可以找到同等級甚至更好的房子，更別提以現在低利的環境，拿去繳貸款都只是剛好而已，縱然柯文哲不斷的強調明倫社宅是多麼的先進，各種建築標章幾乎都拿的到，然而根據實際看屋的網友在臉書上的照片顯示，四萬元的房型扣掉公設只剩26坪，還有那根本可以開烤肉趴的8坪大陽臺，顯示真正室內可用的空間應該20坪不到，這樣的規劃與設計，連過往的台北市副市長張金鶚教授都直言，這樣的房子完全偏離了社會住宅的目標。

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但後續柯文哲的辯護更是讓本已受到驚嚇的人們更為驚嚇，他指出，當初設計四萬元的房型，本質上就是為了不要讓社會住宅裡住的「都是窮人」，並認為這樣才讓社會住宅擺脫過往「貧民窟」標籤的實際做法，這更引爆了所有人的憤怒，一來柯文哲說要去標籤，其實更是標籤化了「社會住宅等於窮人住的」刻板印象；二來所謂的去標籤化是指放寬社會住宅申請標準，讓青年、身障、中低收入等族群都能夠有機會入住，這才是真正的「混居」，這才是所謂的「去標籤化」，柯文哲的做法卻是背道而馳，連最根本的社會住宅目標都去掉了，遑論去除社會住宅等於窮人住的標籤呢？

放寬社會住宅申請標準，讓青年、身障、中低收入等族群都能夠有機會入住，這才是真正的「混居」，這才是所謂的「去標籤化」，柯文哲的做法卻是背道而馳，連最根本的社會住宅目標都去掉了，遑論去除社會住宅等於窮人住的標籤呢？（本報資料照）

事態一路發展至此，在這個議題上，柯文哲可說是受傷慘重，而依照他目前對外始終保持強硬態度的狀況來看，他似乎沒有認知到自己的錯誤在哪，然而所有在外頭看著這把火一路燒向他2024總統之路的人們都非常清楚，就是因為柯文哲與他的台灣民眾黨，還有支持者們，成天把「居住正義」當成自己的神主牌在拜，儼然自己才是台灣推動居住正義的第一品牌，並且以此攻擊羞辱其他政黨，像是「建商都有捐錢所以才不敢推動囤房稅」、「民進黨政府沒有蓋社會住宅還敢批評柯文哲」等論調，過去四年柯文哲與他的好朋友們不停地以此作為對抗民進黨的灘頭堡，然而越是對別人嚴格檢驗，等到自己不小心出錯時，受到反擊的力道也越大，而現在就是那個時候，因為大家終於發現，原來口口聲聲說自己會讓青年人放心在台北安居樂業的柯文哲，到頭來並沒有比較特別，反而比過往被柯文哲與他的好朋友們批評的一文不值的政治人物還要「落漆」，這就是柯文哲神話破滅的開始。

但，這並不是值得開心的事，因為這象徵著這社會上許多人並不知道，所謂的「居住正義」，其實是很貴的，特別是在台北市這種寸土寸金的地方，如果沒有政府用大量你我的稅金去補貼，「四萬社會宅」其實就是真實的狀況，這就牽涉到一開始的規劃與設計，到底有沒有考量到成本與實際效益，還有公益性的平衡了，而在這一點上，同為直轄市的桃園市，做得可好多了。

（作者為國會助理）

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