自由開講》請問柯文哲市長是認為鄉下學生不配吹冷氣嗎？

陳鈞皓

鄉下要有鄉下的樣子

——柯文哲 2018.07.17

柯文哲反對地方建設不是頭一次了，過去前瞻基礎建設中的軌道建設，柯文哲也說「鄉下要有鄉下的樣子」，言下之意就是認為台中、高雄、桃園這些「鄉下的直轄市」不配蓋軌道建設，我知道柯文哲絕對不是針對他們三都，而是認為除了台北市之外，其他縣市都是「鄉下」。

但也不是說柯文哲不能提出異議，只是我認為反對建設也要有立場站住腳，台北市作為台灣縣市的嫡長子，捷運可依靠中央爸爸一手包辦，幾乎不花自己一毛錢，別的城市還在盼望一個十字路網，台北就已經蓋成放射線狀，中央都幫忙到這樣了，現在最新的民生汐止線，還要中央爸爸補助不然就任性不蓋，吃中央政府夠夠，台北市長這時候還跳出來反對其他縣市發展，反對台中捷運藍線，反對高雄捷運黃線，反對桃園鐵路地下化，是不是給人一種你們不配的傲慢？

而這次「國中小裝冷氣」，柯文哲也是要跳出來嘴一波，似乎全台灣就只有他有在讀書，說什麼「買溫度不買冷氣」，要其他縣市的學校先蓋太陽能板，做綠建築才是「真理」，結果台北市學校冷氣安裝率100％，這是不是又是一種令人不齒的傲慢？

台北市長柯文哲（右二）去年出席台北市電器商業同業公會捐贈市內國中國小冷氣設備典禮。（資料照）

筆者在屏東崁頂鄉出生長大，就是最近民眾黨派人參加補選鄉長的那個崁頂鄉。求學過程印象最深刻的是國三考基測前夕，因為崁頂是個小偏鄉沒什麼大補習班，只能跑到隔壁的潮州，所以學校為了拼升學率，鼓勵學生就近留校晚自習。只不過，時值四到六月，是屏東最炎熱的時刻，但教室沒冷氣，我們就從中午一路熱到晚上八點。

那時候已經沒什麼機會上體育課了，基本上都被其他老師借來上考科，但學校還是允許國三學生每天穿運動服到校，因為制服不透氣真的會熱壞學生，而且就算是穿寬鬆通風的運動服，還是會在衣物上留下好幾條白色的汗漬，但當時不太在意，會安慰自己全台灣的學生都一樣，大家都很煎熬的在刻苦學習。

但沒有比較沒有傷害，直到考上了屏東高中，教室有了冷氣，才會發現當時的國中生涯根本是地獄，後來上了大學又才知道，原來同齡的台北同學，從國小就有冷氣可以吹！這對屏東子弟的我來說完全是天大的打擊。

你說台北市有錢，屏東縣沒錢，不可能一次全面普及冷氣，這我也認了，但筆者已從國中畢業了15年以上，到現在母校還是沒有冷氣，我的學弟妹們還是過著與我當初一般的地獄生活！這15年來的教育平等失衡，現在終於有人願意重視，但台北市長卻第一個跳出來反對？請問台北市長柯文哲，這樣對屏東的學子公平嗎？

我認為「買溫度不買冷氣」這句話，你可以到屏東縣崁頂鄉來說給這裡的人聽，反正你最近都不在台北，三不五時跑來我們屏東，那麼就來說服我們崁頂鄉親不要奢望孩子能在學校吹冷氣，要「買溫度不要買冷氣」。如果你敢誠實這樣講，7/11的補選我回去投民眾黨一票！但請不要說一套做一套，來到我們崁頂的時候就是一副仁民愛物的慈祥阿北模樣，回到台北就是傲慢自大的刻薄市長，認為屏東就是「要有鄉下的樣子」。

（屏東縣崁頂鄉民）

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