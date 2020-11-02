自由廣場》一個虛偽 兩個嘴炮

◎ 陳兆昕

民眾黨開記者會，表示高房價讓年輕人買房或生子二選一，因此呼籲推動囤房稅、實價登錄2.0。這實在是太諷刺了！柯文哲是台北市市長，台北市房價那麼高，而北市府沒推出任何平抑房價的措施，青年宅進度又嚴重落後，現在竟然一副為年輕人發聲要打房的模樣，實在讓人感到很虛偽，騙青年選票的意圖未免太過明顯。

但執政黨也不要太得意。央行說房地產是火車頭產業，房價不會太高，不用打房。央行與金管會還一起說房貸一切正常，逾放沒增加，不須擔心，讓人感慨兩大金融監理機構的專業如此不足。

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首先，財經博士濟濟的央行，竟然不知道房地產從來都不是火車頭產業，還勞駕四位台大經濟系教授撰文指正。更令人咋舌的是，認為逾放未明顯上升，所以不用控管。所有具風險控管常識的人都知道，風險總是在下跌的時候發生，風險控管就是未雨綢繆，為下跌時做準備，因為房價下跌時逾放才會增加，房價上漲時逾放本來就不會上升。否則美國二○○八年次貸風暴怎麼會發生？還不是因為房價漲太高了，一下跌就把所有金融機構都拖垮了。連這個道理都搞不清楚，真是令人擔心我國金融監理的有效性。

食衣住行都是人民的基本需求，高房價除了讓年輕人不敢生，高房貸負擔更一次將未來二十年的財富轉移，排擠其他消費。台北市因為高房價使得城市競爭力退步，不論從柯Ｐ到中央部會，應該苦民所苦，正面面對高房價的問題。不解決問題，光打嘴炮，只會讓人看輕。

（作者任職金融業，台北市民）

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