自由開講》沒有比較沒有傷害，桃園社宅成為明倫社宅的照妖鏡

蘇世軒

被標題吸引進來的柯粉先不要激動，我當然也知道你們會執著在「地價」，但問題是台北市政府的社宅是只租不賣，既然沒有賣那又與地價何干？土地也是台北市政府原先就有的，並不是為了蓋社宅而去買的，再來假設明倫社宅順利的出租了三十年，三十年後台北的地價又會是如何？肯定增值三十年年年賺好賺滿，因為房子會老會舊，但土地卻是恆久遠永流傳。

那假如今天柯文哲蓋的不是社會住宅，而是國宅，目的是拿來出售打房價的，那麼按照大同區新建案的行情每坪六十萬的八折來賣，就算還是要兩千萬每月房貸要五萬，我認為大家反而會贊同柯文哲是佛心來著，但問題就是社會住宅的只租不賣，因此需要討論的「成本」只有房屋興建的費用跟貸款所要支付的利息。

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社會住宅只租不賣，因此需要討論的「成本」只有房屋興建的費用跟貸款所要支付的利息。（本報資料照）

可能很多柯粉才剛破殼，連售樓處都沒進去過，當然更別指望他們知道如何計算房價成本，一般來說房價計算公式就是土地持有面積＋每坪建築成本。而社會住宅不計算土地成本，但因為有裝潢所以是每坪建築成本＋每坪裝潢成本。以建築成本來說，目前台北大約是每坪十五萬，這已經是非常好的營造，非常好的工班才有的價格，可能還會更低，再來因為大規模裝潢可以壓低成本，約每坪三萬，共計十八萬。 所以三房四十四坪大約可以得出七百九十萬左右的成本，簡單計算八百萬好了，最後加上利息兩％分三十年來償還，每個月台北市政府只需要支出三萬塊不到給銀行，但租金卻是四萬零五百，台北市政府租一個月賺一萬塊請問這合理嗎？這就是為什麼當初柯文哲會說租金超過三萬二的社宅都是詐騙的邏輯，因為租金只要超過三萬二，台北市府就是在賺錢。

而桃園市為何要低於成本出租？那是因為三萬塊的房租在桃園的房價之下毫無吸引之力，喊了也租不出去，放那邊叫浪費，但社宅又不能不蓋只好當作社會福利支出，而柯粉只會整天吹捧只有台北在蓋社宅，阿伯好棒、阿伯務實、阿伯政績+1，但卻沒有想過除了台北哪個區域的房價會高到每個月要負擔平均超過四萬的房貸？

台北市的高房價絕不是柯文哲一個人的問題，也不是柯文哲一個人可以改善，這必須老實說，但社會住宅的超高租金，讓附近房東有了地板價可以漲房租，那就是柯文哲自己的責任了。

（作者為社群媒體經營者）

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