自由限時批》美朝野制裁中共力道空前！

李全無

美共和、民主兩大黨罕見合作應對中共，力道前所罕見！而在白宮易主前的空檔期，更不容中共滲透分化，或離間民主盟邦，或建立「中共特色」的全球化規範！

現中共却拼命搞民族民粹，抗美（援朝）運動，益發促使歐美種族意識抬頭，無異引火自焚，自掘墳墓！

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美國情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）今天就點名中共是「二戰後對民主自由的最大威脅」，甚至超越俄國及恐怖主義，成為美情報活動的重點對象。

美國情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）今天就點名中共是「二戰後對民主自由的最大威脅」，甚至超越俄國及恐怖主義，成為美情報活動的重點對象。（路透社）

雷克里夫在《華爾街日報》發表專文，控訴中共藉由竊取美國機密、取代美國企業壯大自己的力量，參與經濟間諜活動，做出了一系列「劫掠、複製、取代」的行為。美國每年遭竊取的智慧財產價值達5千億美元，因竊密遭聯邦調查局（FBI）逮捕的中國籍研究員數量越來越多，其中一例是中共以每月5萬美元收買哈佛大學化學系主任，直到今年初遭到逮捕。

他指出，中共亟欲提升自己的全球影響力，並把目標放在美國國會議員和幕僚身上，鼓勵美國大型企業聯盟遊說當地政治人物對中國採溫和路線，其程度是俄羅斯的6倍，伊朗的12倍。雷克里夫說，中共認為自己要在全球秩序中佔有主導地位，他們的目標是改變局勢，妄顧自由人權，欲反轉全世界。誠是一針見血！

而美國國家情報首長辦公室（ODNI）主任伊凡尼納（William Evanina）亦指稱，中國間諜已「如火如荼」地加強對被推定為美國總統當選人的拜登新政府施加影響力的工作，並鎖定接近拜登政權交接小組人士。

在美國智庫「亞斯本研究所」（Aspen Institute）二日舉行的視訊「網路峰會」中，伊凡尼納表明，中國持續企圖介入美國對武漢肺炎疫苗的研發工作及最近的美國大選。他說，美方也已見到中方有計畫的活動增加中，並預料中方現在將把其施加影響力的工作轉向未來的拜登政府。

伊凡尼納還說，邪惡的外國影響力、外交影響力達到極盛，我們正開始看到在全美，對民眾、新政府及其相關人士多管齊下。他的團隊會向拜登團隊簡報，以確定新政府瞭解該影響力的樣貌和內涵。

美國助理司法部長德梅斯（John Demers）則在該峰會上提到，數百名對美方隱匿其隸屬中國人民解放軍的中國研究人員，今夏已被美國聯邦調查局（FBI）確認其所屬身分。當美國當局逮捕五或六名在美國的中國研究人員時，即展開此一調查行動。德梅斯坦言，這五或六人不過是「冰山一角」，連他都不清楚整個規模有多大。在FBI對其他人進行多次面談後，逾一千名隸屬解放軍的中國研究人員就從美國離境。美方此舉旨在告知中國政府，若要派人員來美國，那就得誠實交代。

德梅斯補充說，這一千多人並非美方九月間撤銷簽證的那些中國學生及研究人員。拜登政權交接小組未對此置評。據《BBC》報導，這代表美國近來打擊竊取其技術的措施，造成至少兩千名中國學生和研究人員離開美國。美國國土安全部Q日宣布，由於涉及強迫勞動，「海關與邊境保護局」（CBP）對中國準軍事組織「新疆生產建設兵團」生產的棉花及其製品發出「暫扣令」（WRO）。這也是近三個月來，美方第六次對新疆強迫勞動下的商品實施制裁。

《紐約時報》日前並報導，美國政府2日發布限縮中共黨員及其直系親屬赴美簽證的新規定，並立即生效。據該新政策，中共黨員的美簽有效期，從十年大砍到一個月。勢將影響2.7億人入境美國，其中包括9千2百萬名中共黨員。美方聲明指稱，限縮中共黨員簽證乃為保護美國「不受中共邪惡影響力」的持續政策、監管及執法行動的一環。數十年來，美國政府准許中共自由和不受約束地接觸美國機構和企業，反觀中國境內的美國公民卻從未自由地享有相同權利。此為美中關係自1979年雙邊關係正常化以來最糟的情況。

由於拜登已表明將解決新疆「再教育營」等中國違反人權問題。中共亦擔心，拜登在領導國際社會對中國更廣泛抵制的作為上，將比川普更為有效。再者，美朝野針對香港前「香港眾志」成員黃之鋒、周庭等判刑入獄，及黎智英遭收押至明年4月，均表憤怒和嚴厲譴責，像美國眾議院民主黨籍議長裴洛西就聲明，此不公義的粗暴判決「令人髮指」！充分反映北京不惜一切代價鎮壓異議，摧毀承諾港人的自由和真正的自治，並呼籲全球同聲譴責。

而美國國會在兩院、兩黨基礎上，也「嚴重關切」黃之鋒據稱在獄中遭受不當待遇「美國國會向來以一致的聲音捍衛受北京壓迫的人，並支持香港人民的自由、正義和真正自治」！更呼籲全世界所有熱愛自由的人同聲譴責此不公義判刑，「及中共對香港人的廣泛攻擊」！同時，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）共同主席、共和黨籍議員魯比歐（MarcoRubio）還貼出與周庭合照並為她打氣「我們與你同在，要堅強、不要放棄希望」。參議院外交關係委員會主席里契（Jim Risch）也發表聲明痛批北京「卑鄙可恥」！要求立即撤銷指控釋放。國土安全委員會主席詹森（Ron Johnson）猶呼籲「竭盡所能支持那些只不過是想要自由的勇敢香港人」。

共和黨參議員霍利（JoshHawley）也批評北京「非常、非常厚顏無恥」！外委會副主席、民主黨議員梅南德斯（BobMenendez）說，判決結果是「嘲弄正義」，「世界應該為他們發聲反抗」，並指香港議題，會是拜登政府明年1月上任後，為人權和民主發聲的首要選項。

明年一月走馬上任的美國拜登政府的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）3日尤表態挺澳洲，宣布拜登政府會持續與澳洲「肩併肩」，以促進共同安全、繁榮與價值。

蘇利文在推特上發文表示，澳洲人民已為捍衛世界各地的自由與民主做出重大犧牲，一如過去一百年來的美澳關係，「美國將繼續與我們的盟友澳洲肩併肩，以及召集與其他民主盟邦以提升共享的安全、繁榮與價值」。此外，澳洲國會3日也通過法案，賦予聯邦政府封殺政府部門、議會或單位與外國政府所達成的任何協議，包括引發爭議的澳洲維多利亞州政府加入中國的「一帶一路」計畫。根據新法，任何與外國政府所達成、但會對澳洲外交造成不利影響或不符合澳洲外交政策的協議，澳洲外長有權將之否決。

目前川普政府更出重手，把中國最大晶圓代工廠商中芯國際、中國海洋石油（CNOOC，中海油）、中國建設科技及中國國際工程諮詢通通列入黑名單。

《路透》報導，美國防部認定上述4間中企由中國解放軍持有或控制，因此納入黑名單中，加上先前列入的華為、中國移動、中國電信、海康威視等31家，名單總數增加至35家。美國商務部9月已對中芯國際實施出口管制制裁，在美國反共的中國富豪郭文貴還直播爆料，中國海洋石油（CNOOC）是中共典型的情報平台，也是中共的錢袋子，而美國接下來對中資企業還會有更多制裁。

郭文貴生動比喻：「中芯要沒有『芯』了，什麼結局？如果你有心，沒有血液了，你什麼結局？如果你有心，你有血液，你沒有神經了，你什麼結局？」在美國制裁下，中芯有很多事都將做不成，加上包括光刻機在內的更多高科技設備，都是由西方國家控制。郭文貴復指「外部網絡不讓你使用，神經不讓你使用，血液沒有，你要顆『芯』？你能做成『芯』嗎？」例如中海油的萬噸級大船遍佈海外，從加勒比海地區的巴哈馬，到非洲的吉布地、紅海，再到中東的波斯灣，到沙烏地阿拉伯，或是伊朗南部軍事基地，全球範圍內到處都有中海油船隻，而這些船隻其實都暗藏間諜目的，甚至一些在台灣周邊海域打著國際名號出沒的船隻，其實「都是中海油控制下的間諜船」。

中國駐巴哈馬大使館的地下樓層，其實就是中共的間諜活動大本營，意在監控美國佛羅里達州西嶼（KeyWest）海軍基地的美軍潛水艇動態。

郭文貴表示，對中海油、中芯等中企出手事關重大，這些帶中字頭的「都是共產黨間諜使用平台」。現在「美國國防安全戰略真正的意識到，共產黨真的是對他們有生死威脅了」。簡言之，為彰顯美國民主自由人權核心價值和國家利益，接下來對中資企業還會有更多制裁！包括對中國金融機構、科技企業等的制裁，均將接踵而來，中共將遭空前崩亡的危機！而美朝野更是力挺台灣！

美國參眾兩院2日對2021財政年度「國防授權法案」（NDAAFY21）的內容達成兩院共識，重申支持台灣維持自我防衛能力。台灣的支持並禁止出口國防相關項目給香港警方。眾議院軍委會與軍委會共和黨團3日分別公布23頁與3頁法案草案摘要。指出，國防授權法案支持台灣發展具備必要、隨時可用的現代化國防能力，幫助台灣發展維持足夠的自衛能力。並針對中國，法案確立「太平洋威懾倡議」（PDI），提供22億美元資金，提升美國實力現代化與增強美國在印太地區地位與能力，並協助美國盟友和夥伴嚇阻中國的惡行。此外，法案還強調防範中國工業間諜活動、要求中國軍事企業透明度、保護美國國防工業供應鏈、保護關鍵研究等。在香港方面，法案將禁止出口國防相關項目、服務與彈藥給香港警方。

就在今天，更傳佳音！蔡英文總統榮獲「全美議會交流理事會」（American Legislative Exchange Council,ALEC）頒贈的「國際領袖先鋒獎」（International Pioneer Award for Leadership）且發表錄影演說。ALEC曾於2006年首度頒贈「國際領袖先鋒獎」予英國前首相柴契爾夫人，蔡總統是第二位獲頒該獎的國際領袖。

蔡總統在演說中強調，將堅持維護及捍衛台灣民主自由的生活方式，並期盼能與台灣的第二大貿易夥伴，也是最重要的安全盟友—美國洽簽雙邊貿易協定，進一步深化兩國緊密的經貿夥伴關係，並持續攜手堅定捍衛世界民主和自由。

由於ALEC已於本年峰會通過「支持美國與台灣簽署雙邊貿易協定（BTA）決議」，支持且籲請美國聯邦政府儘速與我國洽簽BTA。蔡總統演說中強調盼台美簽署BTA，別具意義。

《美國之音》近日報導，美國智庫企業研究所亞洲研究項目主任卜大年在分析中共對國際的影響時表示，中共向國際推進的戰略野心，將是一場「噩夢」！他更指出，若中國攻台，將代表「一中政策的終結」。卜大年分析，在中共的統治下，例如中國債務總是居高不下、經濟持續放緩、而習近平摒棄市場導向的政治經濟改革，轉向國有控制等內部不安全感，以及中共對民主法治觀念的畏懼等等，美國應該針對中共的弱點進行打擊，並且對中共的不公平貿易、侵占領土、在西方世界的惡意影響等事情强力回擊！洵為中肯之言。畢竟惡人惡行必引起公憤，惡性循環下，自必走絕路，殆可預言。

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