自由開講》呼籲政府不要再操弄悲劇 強推不合理修法

賴品岑

近期醫界人士指出未成年者因吸食電子菸導致肺部黏膜病變的案例，引發社會關注，但政府的相關回應卻還是老調重談，強調會用最嚴格的管控方式全面禁止電子菸。

只是聽其言、觀其行，卻讓民眾覺得有關部門在消費悲劇、汙名化電子菸，藉機強推不合理修法而已。

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這次號稱最嚴格的《菸害防制法》修法，衛福部對媒體聲稱，送到行政院的版本是「全面禁止電子菸」，但實質上卻開後門，偷渡了菸草加熱式的電子菸可以合法化，只禁止菸油霧化式的類型，即便反菸團體多次質疑、甚至要求面見蘇貞昌院長，衛福部依舊紋風不動，難道未成年人使用菸草加熱式的電子菸就不會有健康風險嗎？這樣做半套的修法真的對防止未成年人使用電子菸有幫助嗎？

政府遲遲不將電子菸作合法化管理，導致劣質產品以不當行銷手法魚目混珠、甚至提供給不應該使用的對象。（示意圖，資料照）

再者，近期全體電子菸通路業者持續推動「不販售菸品給未成年人」的活動，就是為了避免生理尚未發育完全、思考並未成熟的青少年，去接觸成年人才能夠使用的產品，但因為政府遲遲不將電子菸作合法化管理，才會讓劣質產品以不當行銷手法魚目混珠、甚至提供給不應該使用的對象。政府明知道採取嚴禁的方式會讓業者化明為暗，反而讓青少年更容易透過網路取得，為何不積極合法化管理，讓願意遵守法律的通路來淘汰地下黑市業者？實在令人費解。

最後，電子菸的菸油明明就有可以管控內容物的方式，如同食品或化妝品一樣，政府應該要立法定出菸油內容物的標準成分和檢驗方式，才能讓市場有遵循方向，許多將電子菸合法化管理的國家如英國、紐西蘭、日本等地，就透過讓成年消費者能夠辨識及購買經過政府認證的合規商品，來使市場力量引導合法業者良幣驅逐劣幣。

但台灣政府只會操弄悲劇、藉機汙名化電子菸產業，令人痛心，難道未成年人長期吸食傳統紙菸不會造成身體傷害嗎？政府又為何不以此作為禁止傳統紙菸的理由呢？如果真的要保護青少年、保障國人身心健康，就請趕快將電子菸合法管理吧！

（教師）

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