自由開講》不要把學生意外事件污名化與政治化

陳啟濃

台中市東山高中學生遭惡作劇，喝下含有強酸的飲料，此間有媒體捕風捉影，無限上綱為霸凌事件。這樣毫無根據且沒有正確認知的指控，對學校來說，會造成社會觀感不佳的問題，也會打擊到學校師長用心辦學的士氣。

霸凌的主要內涵，包括身心持續不斷的傷害、以及製造心理上與友伴的孤立狀態。學生單純的惡作劇，以及意外事件造成的傷害，不能牽強歸類為是霸凌事件。

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學校是教育場所，學生都在學習階段，任何傷害事件，有的是可以預防制止的，有的是突發性的無法預防。對於平日可以防範的，應該做好保護學生的措施，並多方指導與要求學生遵守。至於突發性的傷害事件，任何人都不想讓它發生，不幸發生了，就只能做好事後的善後與輔導工作了。

台中市東山高中學生遭惡作劇，喝下含強酸的飲料，社會議論紛紛。圖為示意圖，與內文新聞事件無關。（資料照）

至於有心人把教育當成籌碼運用，將學生的意外事件污名化為霸凌，或當成個人或團體運作的工具，只會讓教育聖潔的殿堂，搞得一身惡臭，並且對學生造成二次傷害。這些別有動機的個人或團體，無心深耕教育，只是把教育當成政治鬥爭的手段，非常卑劣。

筆者就是這類鬥爭的犧牲者，擔任校長時，在今年的三月，學生放學後在飲料店發生口語衝突，一方是平時內向情緒內控，一方是特殊生，無法體會對方的情緒，剛好遇在一起，發生讓人遺憾的傷害事件。這兩名學生平素少在一起，那天的事件真的是突發狀況。

只是後來筆者參加國立高中校長遴選，被全國教師會的遴選代表，將這個事件用來污名化是霸凌事件，甚至後來縣內的國中校長遴選，也被縣府官員當成無法繼續擔任校長的理由，只能轉任教師。

當教育事件成為各方虎視眈眈的政治工具，學生的意外事件只會被模糊化焦點，無法真誠深入的探討與關心。就像台中東山高中，學生的惡作劇，重點在爾後如何避免，不該淪為霸凌事件的論戰，甚至無限上綱到淪為政治清算的手段。

（國中教師）

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