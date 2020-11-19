伊朗與西亞世界》納卡問題不是納卡的問題

，納卡問題並沒有因為時代變遷而有所改變，只是參與其中的角色換上了新的演員，或者少去、增添了其他角色，而真正在暴風圈中心的納卡居民、亞塞拜然與亞美尼亞，實際上是有心無力，使得納卡問題不是納卡地區本身的問題，而是強權競爭之下未能解決的問題。到了今年2020年9月底戰爭再起，都不令人意外。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

近期停火的亞塞拜然（Azerbaijan）與亞美尼亞（Armenia），紛紛擾擾的問題其實由來已久，納戈爾諾—卡爾巴賀共和國（Republic of Nagorno Karbakh，後文簡稱「納卡」，另稱阿爾查賀共和國（Republic of Artsakh））雖位於亞塞拜然境內，卻一再表達對亞美尼亞的認同，導致衝突不斷。同時，納卡問題也是強權在這區域政治角力的展現。兩「亞」該長成什麼樣子，都是強權的意見。

自16世紀以來，高加索（Caucasus）地區即是是鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）與伊朗薩法維王朝（Safavid Dynasty）競爭的重點地區。1722年薩法維滅亡，鄂圖曼順勢進入高加索。不過，此時北方的俄國已然壯大，對高加索也具有影響力。到了19世紀初期伊朗卡加王朝（Qajar）建立，為再次取得原本薩法維在高加索的優勢，先後與鄂圖曼與俄國交戰。1828年伊朗吞下敗仗，與俄國簽署了《1828年土庫曼查宜條約》（Treaty of Torkmanchay of 1828），讓俄國的領土推進到了阿拉斯河（Aras River）北岸以及裏海（Caspian Sea）西岸的山脈，亞塞拜然於是分成俄國的亞塞拜然與伊朗的亞塞拜然，同時把葉里溫（Yerevan）與納賀齊凡（Nakhichevan）合併為亞美尼亞區。之後俄國在這區域進行多次版圖重劃，比如把納賀齊凡改劃入喬治亞（Georgia），但這些劃分都沒有顧及當地族群應有的分布範圍。

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納戈爾諾—卡爾巴賀共和國雖位於亞塞拜然境內，卻一再表達對亞美尼亞的認同，導致衝突不斷。（https://www.aljazeera.com/）

此外，《1828年土庫曼查宜條約》也允許在伊朗的亞美尼亞人移入俄國領土，因此先後有近5萬人移入葉里溫、卡拉巴賀（Karbakh）等地區。再加上有不少亞美尼亞人居住在鄂圖曼的東部。於是，高加索地區族群混雜的問題當然越顯鮮明。19世紀俄國與鄂圖曼在高加索地區也有不少衝突，俄國試圖拉攏鄂圖曼的亞美尼亞人，以致於亞美尼亞境內脫離鄂圖曼的氣氛越趨濃厚。以基督教信仰為主的亞美尼亞人，此時有了俄國人的協助，鄰近的亞塞拜然以穆斯林（Muslim）為主，感受到的卻是帝國主義的壓迫，這也使得亞美尼亞人與亞塞拜然人的關係衍生出宗教對立的問題。第一次世界大戰爆發後，鄂圖曼與德國結盟對抗英、法、俄，俄國就更順理成章協助亞美尼亞人，進而導致鄂圖曼對亞美尼亞人進行打壓與追擊，因此有不少亞美尼亞人移入高加索地區。

1917年11月俄國蘇維埃（Soviet）革命後，高加索地區呈現混亂狀態，親蘇維埃或反蘇維埃的勢力都有。蘇維埃政府宣布退出戰場，12月與鄂圖曼停戰，使得鄂圖曼勢力得以在高加索擴大，甚至進入伊朗西北方的領土。鄂圖曼同意協助亞塞拜然，而壓制正在卡拉巴賀山區（Mountainous Karabakh，也就是現在所說的「納卡」）裡抵抗的亞美尼亞人。不過，鄂圖曼在1918年年底戰敗，隨後的1919年的巴黎和會（Paris Peace Conference）決定將卡拉巴賀交給亞美尼亞，但這是個「只看立場不談事實」的決定，並未考慮到當地人的意願與想法，和會單純只將有利害關係的區域交給自己認同的國家來管理。

1920年蘇俄勢力重回高加索，重新劃定高加索版圖。蘇俄當時並未獲得一戰戰勝國的承認，而同時間戰勝國正與凱末爾（Mustafa Kemal）的安卡拉政府（Ankara Government）交戰，蘇俄因而傾向支持安卡拉，在1923年將納卡從亞美尼亞改為亞塞拜然的領土，並設立為自治州。因此，無論是巴黎和會或是蘇俄的決定，都是立場使然，目的不是為了解決最根本的問題。長久以來強權政治對峙的影響之下，讓這區域的族群、宗教方面的差異演變成衝突，成了凌駕一切的龐大怪物，外界也就以族群複雜、宗教對立的角度來觀察納卡、高加索問題。

長久以來強權政治對峙的影響之下，讓這區域的族群、宗教方面的差異演變成衝突，成了凌駕一切的龐大怪物，外界也就以族群複雜、宗教對立的角度來觀察納卡、高加索問題。（AP）

儘管往後蘇俄成了高加索的Boss，但納卡自治州卻處於炸彈引信隨時可能點燃的狀態，尤其當蘇俄在1980年代之後面臨在各地的政治權威隨時可能崩解的窘境，納卡地區的亞塞拜然與亞美尼亞對立的問題便隨之升溫。例如1988年2月，亞美尼亞首都葉里溫民眾聚集街頭高喊「卡拉巴賀是我們的！」要求將納卡收歸亞美尼亞所有，亞塞拜然當然堅決反對。1991年納卡地區舉辦獨立公投，兩亞衝突再起。但蘇俄隨後解體，各社會主義國家順勢成為獨自的個體。1992年年初，納卡地區便自行宣佈獨立，成立阿爾查賀共和國。

在歐洲安全與合作組織（Organisation for Security and Cooperation in Europe, OSCE）的明斯克小組（Minsk Group）介入處理之下，1994年兩亞停戰，但不代表事情就這樣結束。從前文的歷史脈絡看下來，就可發現納卡問題並不是兩亞本身的問題，而是強權之間的問題。1979年伊朗革命之後成了反美國家，俄羅斯在蘇俄解體之後仍有意維持在高加索的優勢，於是伊俄兩國成為西亞地區中對抗美國立場一致的夥伴，讓美國擔憂起這股反美勢力將在高加索地區逐漸擴大，因此相當關注這區域的發展。由此可知，納卡問題並沒有因為時代變遷而有所改變，只是參與其中的角色換上了新的演員，或者少去、增添了其他角色，而真正在暴風圈中心的納卡居民、亞塞拜然與亞美尼亞，實際上是有心無力，使得納卡問題不是納卡地區本身的問題，而是強權競爭之下未能解決的問題。到了今年2020年9月底戰爭再起，都不令人意外。

日前在交涉停戰之下，亞美尼亞被迫放棄阿爾查賀共和國，這個決定讓外長下台、總理也遭到輿論譴責。但亞美尼亞政府決定其實充滿了形勢比人強的意涵，卻可能就此打破僵局。無數的仇恨種子早已深埋土地裡，冒出來的枝枒莖幹都將如洪水猛獸，就算有能力砍殺，也無法就此根絕，可預見的未來只會更多衝突浮現。

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