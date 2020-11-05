伊朗與西亞世界》帕帝與尼斯事件：法國與西亞未解的歷史問題

我們不能主觀的將近期法國幾起暴力事件，甚至任何跨區域與文化的衝突，視為是「文明的衝突」，畢竟同一文明圈的國家也不時交戰，例如20世紀兩次大戰都是歐洲國家所掀起。但是法國現在所面臨的問題，卻是歷史尚未解決的遺緒所導致，悲觀的說，未來恐怕還是會持續發生。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

近來法國國內氣氛相當不平靜，先是10月19日巴黎西北區發生教師帕帝（Samuel Paty）被斬首一事，日前又有尼斯（Nice）聖母院教堂的攻擊，而主謀都具穆斯林身分。社會看似多元與自由的法國，卻發生多起所謂穆斯林「恐怖攻擊」事件，其中以2015年1月的《查理週刊》（Charlie Hebdo）事件最具代表性。雖然該週刊向來以嘲諷為特色，但週刊以漫畫嘲諷伊斯蘭（Islam）先知穆罕默德（Mohammad），總部遭到穆斯林開槍掃射。這是伊斯蘭信仰的問題？還是法國社會問題？能有解決的方法嗎？

近代的法國，或許不是對穆斯林、西亞國家施加政治或軍事壓迫的帝國主義國家，卻是互動關係發展得最早的國家。1096年以法蘭克人為主的十字軍（Crusade）東征，可算是法國與西亞的首次接觸，然而對於穆斯林而言，這是一場「法蘭克人入侵」（Frankish Invasion）的災難。從諸多史籍描述之中，可看到法蘭克人沿路燒殺擄掠，除了對穆斯林造成傷害之外，連同基督教弟兄的拜占庭帝國（Byzantine Empire）也遭殃。

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16世紀中葉，鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）已成為擁有部分歐亞非三洲的強權。與此同時，在歐洲面對哈布斯堡家族（Habsburg）挑戰的法國，因為需要援手，便試圖與鄂圖曼結為盟友，而鄂圖曼也樂意介入歐洲事務。在雙方的結盟條約中，鄂圖曼給予法國人不少特權，包括在東地中海對於基督教徒與天主教徒的保護權。到了1798年，法國拿破崙（Bonaparte Napoleon）進軍埃及（Egypt），也有意北上進入敘利亞（Syria）地區，目的是為了掌握這區域，以衝擊英國在地中海東部、亞洲海域、以及印度的優勢。儘管法軍在1801年退出埃及，但這卻是鄂圖曼逐漸瓦解的開始。

10月19日巴黎西北區發生教師帕帝被斬首一事，日前又有尼斯聖母院教堂的攻擊，而主謀都具穆斯林身分。社會看似多元與自由的法國，卻發生多起所謂穆斯林「恐怖攻擊」事件。（EPA）

1850年代，法國試圖在西亞地區重新振作，欲再次向鄂圖曼要求過往的特權，甚至希望能保護聖地耶路撒冷（Jerusalem）。但時局已變，北方的俄國對鄂圖曼施加的壓力比半個世紀之前來得更大，一再想突破伊斯坦堡（Istanbul）的博斯普魯斯海峽與達達尼爾海峽，此時法國對鄂圖曼要求將對俄國造成威脅。1854年到1856年的克里米亞戰爭（Crimean War），便是因此而起。戰爭結果由法方取得勝利，因此在東地中海就掌握了話語權，甚至還介入黎巴嫩（Lebanon）地區馬龍派（Manorite）基督徒與穆斯林之間的衝突，鄂圖曼也不得不同意馬龍派在當地的管轄權。

到了第一次世界大戰爆發之後，英法兩國與鄂圖曼成為交戰對手，1916年英法的《賽克斯—皮科協議》（Sykes-Picot Agreement）中，法國目標也是敘利亞與黎巴嫩這個區域。大戰結束後，法國藉由「委任託管」（mandate）的名義統治了敘黎兩地。今日黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）稱為「東方巴黎」（Paris of the East），便是法國統治之下的產物。2020年8月黎巴嫩發生大爆炸，有報導指出黎巴嫩人民希望法國給予協助，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也樂意伸出援手，這些實則與前面一大段歷史有很大的關係。

不少穆斯林已經都移居歐洲，法國也是穆斯林移入國其中之一。按理不少穆斯林都應該已融入法國社會之中，然而問題卻似乎不斷，《查理週刊》事件是一例，還有近期有法國國會議員不滿穆斯林學生戴頭巾進入會場一事。但細究這些問題的根源，不見得是穆斯林不願意入境隨俗，反而像是法國政府運用權力侷限穆斯林的自由，進而聲稱法國的「自由」才是自由。若僅以頭巾的問題來看，拿掉頭巾並非意味著自由，披戴頭巾也非就此受到控制與牽制。

不少穆斯林已經都移居歐洲，法國也是穆斯林移入國其中之一。按理不少穆斯林都應該已融入法國社會之中，然而問題卻似乎不斷，《查理週刊》事件是一例。（EPA）

當然，無論是帕帝事件或者尼斯事件，都令人悲痛遺憾，但多數媒體直接定義這些是「恐怖攻擊」，卻是偏頗的妖魔化了穆斯林的形象，更讓人認定「西方」與「伊斯蘭」不可能有交集。但不是所有穆斯林都會從事這些暴力行為，伊斯蘭信仰的內涵也不會構成信徒的偏激觀念與行為。換個角度看，過去法國與其他帝國主義國家對於西亞穆斯林的政治壓迫、軍事侵犯、觀念批判，不也都是讓當地政府與人民難以承受的「恐怖主義」？何以只有穆斯林的暴力行為稱為「恐怖行動」？任何法國籍身份的罪犯罪行或許更為暴力，難道就不「恐怖」？

在尼斯事件之後，法國總統馬克宏表示「法國不會放棄諷刺漫畫與塗鴉」，也呼籲「捍衛法蘭西自由價值毫不妥協」。馬克宏的立場與宣示並沒有錯，身為一國領導人，當然必須強勢，也必須高舉法國標準的「自由」。然而，對於不少穆斯林（不管是否是否在法國境內）來說，他們的「自由」是否長期受到法國（包括整個歐美社會）「自由」的框架，導致今日諸多的血腥事件？不同地區的穆斯林在法國發動攻擊行動，他們是否認為法國的「自由」過於趾高氣昂？

法國人與穆斯林之間肯定不存在什麼深仇大恨，法國社會中與穆斯林相處和睦的法國人所在多有。如同英國學者布羅頓（Jerry Brotton）所著的《女王與蘇丹》（This Orient Isle）一書中，主要談論的雖然是16世紀英國與鄂圖曼之間的接觸與交流，但目的其實是描述基督教與伊斯蘭教世界之間複雜的互動，並不是今日所流行的「文明衝突論」可以說明的。其意涵是「文明衝突論」那樣粗糙又草率的論斷，不應該是我們看待西方與伊斯蘭的出發點。布羅頓同時提到，在他的成長過程中，也與不同宗教圈的孩童一同上學與玩耍，也不會談論信仰分歧的話題。

於是，我們不能主觀的將近期法國幾起暴力事件，甚至任何跨區域與文化的衝突，視為是「文明的衝突」，畢竟同一文明圈的國家也不時交戰，例如20世紀兩次大戰都是歐洲國家所掀起。但是法國現在所面臨的問題，卻是歷史尚未解決的遺緒所導致，悲觀的說，未來恐怕還是會持續發生。

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