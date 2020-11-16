照護線上》輕微碰撞就骨折！原來是癌症骨轉移

所有的癌症都具癌症骨轉移風險，癌友們若莫名出現定點骨骼疼痛就應該有所警覺，應該主動告知主治醫師，並配合醫囑接受X光、骨頭掃描、正子電腦斷層攝影或核磁共振等影像學檢查來評估癌細胞是否已轉移到骨頭。

照護線上編輯部

惡性腫瘤生長過程中，癌細胞容易藉由血液、淋巴，轉移到骨骼、肝臟、腦部等遠端器官，一旦癌細胞轉移到骨骼就稱為癌症骨轉移。由於骨轉移好發於脊椎骨、肋骨、大腿骨、骨盆等負責支撐人體的中軸骨骼，倘若疏於控制骨轉移，負責支撐身體的骨骼會變得脆弱，癌友坍陷的骨骼可能引起長期骨骼疼痛，睡眠品質、生活品質將降低；這些脆弱的骨骼也可能因為輕輕碰撞就發生骨折，導致失能、甚至造成存活期縮短。

骨轉移帶來一連串問題

針對骨轉移的致病機轉，臺北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師蕭世欣解釋，骨骼內有「破骨細胞」與「成骨細胞」兩類細胞負責骨骼的新陳代謝，「破骨細胞」會移走老舊骨質，而「成骨細胞」會製造新鮮骨質取而代之。正常時候，「破骨細胞」與「成骨細胞」的功能平衡，骨骼處於動態平衡的狀態，但是，當癌細胞轉移到骨骼後，癌細胞分泌的細胞激素將會造成破骨細胞過度活化，加劇骨質流失速度，導致骨骼疼痛、病理性骨折、癱瘓等骨骼併發症。

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此外，蕭世欣醫師也提醒，骨轉移除了會使骨骼變得脆弱，由於破骨細胞破壞過多的骨質，從骨頭內釋放到血液中的鈣質也會隨之增加，患者容易出現便秘、胃口欠佳、心律不整等高血鈣症狀，讓患者的生活品質雪上加霜。

該如何診斷癌症骨轉移？

非小細胞肺癌、乳癌、攝護腺癌、多發性骨髓瘤屬於四大高骨轉移風險癌別，然而，所有的癌症都具癌症骨轉移風險，蕭世欣醫師說，癌友們若莫名出現定點骨骼疼痛就應該有所警覺，應該主動告知主治醫師，並配合醫囑接受X光、骨頭掃描、正子電腦斷層攝影或核磁共振等影像學檢查來評估癌細胞是否已轉移到骨頭。

蕭世欣醫師也提醒，骨轉移不只發生在癌症治療階段，已經有效控制癌細胞的癌友也可能發生骨轉移。因此，癌友於完成療程後，仍須聽從醫師建議，每半年至一年進行一次骨骼掃描，確定全身骨骼狀況，透過定期追蹤檢查，避免骨骼在不知不覺間，遭到癌細胞侵犯。

「2+1療法」力助癌友對抗骨轉移

針對發生癌症骨轉移的癌友，蕭世欣醫師建議以「2+1療法」對抗癌症骨轉移。蕭世欣醫師說明：「『2+1療法』中，『2』指積極控制癌細胞以及抑制失控的破骨細胞；『1』則指補充維生素D與鈣質、維持口腔衛生等日常照護原則，藉此緩解治療可能發生的副作用。」

蕭世欣醫師進一步指出，因骨骼中有活躍的癌細胞，勢必要使用對抗癌細胞的藥物，才能從根源阻止癌細胞繼續長大、擴張侵犯範圍；已因癌細胞侵犯而過度活躍的破骨細胞，則可透過定期施打單株抗體藥物或雙磷酸鹽類藥物控制，避免骨質持續流失以及骨骼併發症的發生；補充足量鈣質、維生素D則可讓成骨細胞有充足的原料來生成新鮮骨質；透過維持口腔衛生，也可避免拔牙等侵入性治療，降低骨骼併發症衝擊。

積極面對骨轉移

蕭世欣醫師叮嚀，骨骼疼痛是癌症骨轉移最顯著的症狀，癌友們若出現身體部分異常疼痛的狀況，切莫僅歸咎於衰老結果或是治療副作用，務必要主動告知主治醫師。同時也鼓勵癌友們透過「2+1療法」積極面對骨轉移，在提升癌症治療效果的同時，避免癌症骨轉移衝擊生活品質，以給予癌友更佳的治療成效。

本文經授權轉載自照護線上 輕微碰撞就骨折！原來是癌症骨轉移

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