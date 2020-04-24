照護線上》疼痛難耐、容易骨折的癌症骨轉移

吳醫師回憶道，曾經有位60幾歲病患，持續背痛困擾了很久，因為老年人多少都有腰痠背痛的問題，也就不以為意。但是背痛持續加劇，嚴重到需要臥床，連翻身都會痛，做了檢查才發現是多發性骨髓瘤。

◎照護線上編輯部

臨床上癌症患者中大約有一半的患者有骨轉移的問題，而在部分癌症，譬如像肺癌、乳癌、前列腺癌、多發性骨髓瘤等，又是更容易造成骨轉移的腫瘤。

奇美醫院血液腫瘤科吳鴻昌醫師表示，一開始骨轉移可能沒有明顯症狀，需要照X光或是骨骼掃描才能發現，後來會出現臨床上最常見的骨頭疼痛，再來就是因為會造成骨頭破壞導致病理性骨折，即使是很輕微的動作，也有機會骨折。骨折若發生在脊椎，可能造成神經壓迫。患者亦可能出現高血鈣，這些是骨轉移病患所要面對的併發症。

疼痛會嚴重影響生活品質，所以需要作疼痛控制。可以給予骨頭調整藥物，然後考慮針對癌症本身積極治療，也能針對骨轉移的部分做放射治療。若脊柱骨折壓迫神經，可能需要進行手術緩解神經傷害。

多發性骨髓瘤常見之併發症有哪些？

吳鴻昌醫師指出，多發性骨髓瘤常見之併發症有幾個，字首合起來是CRAB，C是高血鈣（Hypercalcaemia），R是腎功能異常（Renal dysfunction），A是貧血（Anemia），B是骨頭（Bone）。另外還有一個是病人容易感染，因為多發性骨髓瘤是其中一個免疫細胞出問題，所以免疫系統比較差。我們都會鼓勵病患要按時施打疫苗，減少一些感染的機會。

多發性骨髓瘤長在骨頭裡面，會造成多處骨頭破壞，造成疼痛、病理性骨折、高血鈣、神經壓迫等問題，甚至讓患者行動不便。

高血鈣不容易在一開始就被發現，因為病患可能沒有症狀，或只是感到肚子脹、便秘。當血鈣很高的時候，患者腎功能會受到影響，嚴重會意識昏迷。目前在臨床上可使用骨頭調整藥物，包括雙磷酸鹽類藥物以及單株抗體標靶藥物。

部分患者會認為「既然有高血鈣，飲食中就盡量不要吃鈣」，其實引起高血鈣的原因並不是食物，而是因為腫瘤影響代謝。所以多發性骨髓瘤患者，除了要注意飲食衛生，以減少感染機會，沒有特別的飲食限制。

狀況許可時，會鼓勵患者運動，不過患者的骨頭，如果有明顯病變，會比較脆弱，要非常留意，可能一些輕微動作就造成骨折。要看看那些位置的骨頭有問題，盡量小心那個部分的運動。建議跟醫師討論，安排合適的運動。

單株抗體標靶藥物通過健保給付，對於多發性骨髓瘤患者的幫助有哪些？

吳鴻昌醫師解釋道，單株抗體標靶藥物屬於骨頭調整藥物的一種，另外一種是雙磷酸鹽類藥物。單株抗體標靶藥物是近年發展出來不同機轉的藥物，根據臨床試驗，在骨轉移病患身上，有較高的機會可以控制骨頭疼痛或高血鈣的問題。

單株抗體標靶藥物較沒有腎毒性，因為雙磷酸鹽類藥物有些腎毒性的問題，所以對於腎功能比較不好的病患身上，比較偏向使用單株抗體標靶藥物。

多發性骨髓瘤的治療藥物，大多是皮下注射或口服的藥物，都可以在門診治療。單株抗體標靶藥物比雙磷酸鹽類藥物容易造成低血鈣，治療期間要特別留意。此外，單株抗體標靶藥物的價格較高，臨床上需要符合特定條件，健保才能夠給付。

積極治療有助改善生活品質

吳鴻昌醫師回憶道，曾經有位60幾歲病患，持續背痛困擾了很久，因為老年人多少都有腰痠背痛的問題，也就不以為意。但是背痛持續加劇，嚴重到需要臥床，連翻身都會痛，做了檢查才發現是多發性骨髓瘤。

後續替他安排了放射治療，也協助申請標靶藥物。治療一段時間後，他漸漸可以坐輪椅到醫院，後來還能穿著輔具走進來看診，生活品質有大幅改善。

第一線標靶藥物治療費用較高，健保有給付一定的療程，之後醫師會讓病患使用口服藥物，作為穩定的治療。在治療前期，使用標靶藥物的時候，患者可能需要比較頻繁回診，到後期狀況較穩定，開始使用口服藥控制，回診的頻率就能減少。

無論是多發性骨髓瘤或是癌症骨轉移，我們都建議與醫師配合、積極治療，有助於控制症狀，改善生活品質。

本文經授權轉載自照護線上 疼痛難耐、容易骨折的癌症骨轉移

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