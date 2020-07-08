照護線上》病毒可以引發癌症 什麼是EB病毒？

EB病毒是第一個被證實與癌症相關的病毒。目前與EB病毒最相關的癌症包括了非何杰金氏淋巴癌之中的伯奇氏淋巴癌、何杰金氏淋巴癌、和鼻咽癌。

白映俞 醫師

在全世界對病毒唯恐避之不及之際，我們來認識一隻大概算是最常見的病毒之一的病毒吧！這是Epstein-Barr virus，縮寫為EBV，也稱為EB virus，或叫EB病毒，另外也稱為「第四型人類皰疹病毒」，是皰疹家家族中的一員。全世界都有這隻病毒的蹤跡，甚至很多人都感染過。

話說從頭…

1960年代，伯奇Burkitt為在非洲烏干達行醫的外科醫師，他有次意外發現小孩臉腫腫的，原來是臉龐長了腫瘤。兩星期後，他又再度望向窗外，竟然再度看到窗外另一位小孩同樣也出現了下巴處的腫瘤。伯奇Burkitt醫師心想，怎麼這麼奇怪，非洲這裡的小孩腫瘤常常長在臉上？伯奇醫師認為這不是偶然，經過一番研究，後來原來這疾病是淋巴瘤的一種，因而被命名為「伯奇氏淋巴瘤 Burkitt’s lymphoma」。

有次Burkitt醫師演講時，底下坐了個病理學家Epstein。聽完演講後，Epstein認為這個淋巴瘤很有意思，很值得研究，與助手Barr一同努力，最後證實這個淋巴瘤是由一種雙鏈DNA病毒引發的。這隻病毒因此就以發現者的名字命名，被稱為「Epstein-Barr Virus」，簡稱為EBV，或叫做EB病毒。

這是醫學上具有指標性意義，因為這是第一次證實「病毒可以引發癌症」。

被EBV感染時會有怎樣的症狀？

很多人都是在孩童時期就感染了EB病毒，在孩童時期感染的話，可能不會有什麼太明顯的症狀，或家長只覺得小孩有個小感冒這樣而已。到五歲之際，約有一半的兒童已經感染過EB病毒。

如果是到了青少年時期或成人期才感染EB病毒，症狀就會比較明顯，例如表現出疲憊、發燒、喉嚨紅腫、頸部淋巴結腫大、肝脾腫大、紅疹等問題，此時可稱為傳染性單核白血球增多症（Infectious mononucleosis），大約二到四周才改善，甚至有些患者會好幾個月都覺得很疲憊。九成的成人都曾有感染過EBV。

不過感染、痊癒之後，這隻病毒並不是消失無影無蹤，而是潛伏在人體內，哪天免疫力變差的時候，EB病毒又會突然捲土重來，再度帶來一些不適症狀。因此，體內有EB病毒的帶原者人數非常多呢。

我們是如何感染到EB病毒的？

通常EB病毒都是靠著體液傳播，唾液則是最常見的傳播介質。例如親吻小孩、與孩子分享同一份食物或飲水，就可能經由口水把病毒傳播到孩子身上。所以，與感染者用同樣的杯子喝水、用同一支牙刷都會被感染EBV。小朋友之間傳遞沾上口水的玩具，也是一種傳播可能。當然，EB病毒也能經由血液和生殖器分泌物傳染。

EB病毒會帶來哪些問題？

目前沒有疫苗可以預防這隻病毒，如果感染到EBV，也沒有特殊的抗病毒藥物治療方式，就是自己要多休息、多喝水。

然而，和這隻病毒相關的疾病很多，甚至與癌症相關。因為感染EB病毒之後，可能會讓細胞的基因突變，因此與EBV相關的腫瘤從非惡性腫瘤、低惡性度腫瘤、到惡性腫瘤都可能！你大概不會覺得太意外，畢竟，當初找到這個病毒的原因就是從淋巴瘤的檢體中發現的，EB病毒是第一個被證實與癌症相關的病毒。目前與EB病毒最相關的癌症包括了非何杰金氏淋巴癌之中的伯奇氏淋巴癌、何杰金氏淋巴癌、和鼻咽癌。

不過，EBV的感染率其實非常高，究竟為什麼多數人體內的EB病毒都沒有導致癌症，卻在某些人體內作怪？或是有哪些特色才會導致EBV更容易誘發細胞基因突變呢？目前並不清楚。

而EB病毒會改變基因的表現型態，長期以來也被認為與自體免疫疾病有關，像是紅斑性狼瘡、多發性硬化、類風濕性關節炎、第一型糖尿病等有關。

聽起來EBV還真是作惡多端，然而，也請別過度擔心，畢竟許多人都是在兒童時期就已經莫名其妙地感染了EBV了，在疫苗還沒出現前，根本無從預防起。目前，我們也不會靠抽血檢測「有沒有感染EB病毒」來預測這人是否得了淋巴癌、鼻咽癌、或自體免疫疾病。一切都還是要靠臨床症狀來評估。

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本文經授權轉載自照護線上 誘發癌症、與自體免疫疾病相關的病毒–EBV（懶人包）

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