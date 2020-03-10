照護線上》乾癬不「只」是皮膚病，全身都發炎！

專科醫師表示，乾癬是因體內免疫細胞攻擊自己的皮膚，導致皮膚出現紅色斑塊、脫屑，這些免疫細胞也可能攻擊關節、眼睛、腸道等器官，因而出現各種共病。

◎照護線上編輯部

許多人聽到乾癬，直覺聯想到皮膚疾病，事實上，乾癬屬於自體免疫疾病的一種，病徵除了皮膚外，隨著體內持續發炎，其他器官也可能受影響。

台灣皮膚科醫學會監事暨馬偕紀念醫院皮膚科林揚志醫師指出，乾癬常見的共病除了高血壓、高血糖及高血脂的三高外，還包括乾癬性關節炎、虹彩炎及發炎性腸道疾病等病症。研究發現，約三成乾癬患者可能併發乾癬性關節炎。另也有少數會誘發虹彩炎症狀，甚至導致發炎性腸道疾病，如克隆氏症。

一般判斷是否有乾癬性關節炎的徵兆可從指甲上來評估，若乾癬患者指甲出現一些小坑洞的點狀凹陷，即有高風險合併乾癬性關節炎。

指甲變化是徵兆

林揚志醫師表示，乾癬是因體內免疫細胞攻擊自己的皮膚，導致皮膚出現紅色斑塊、脫屑，這些免疫細胞也可能攻擊關節、眼睛、腸道等器官，因而出現各種共病。乾癬性關節炎早期症狀如指甲凹陷、早上起床時下背痛、下床或走路腳跟有壓痛感、手指關節僵硬等，甚至指尖與指節的關節會腫痛，部分患者手指看起來像香腸一樣腫腫的；部分患者肌腱附著骨頭的地方也會開始疼痛。

有些患者是皮膚乾癬一段時間後才出現關節炎症狀；也有些人是先有關節炎才出現皮膚乾癬，兩者沒有一定的先後順序。若先出現皮膚乾癬才有關節炎，診斷上會較容易，因醫師可聯想到乾癬性關節炎。反之，若一開始先出現關節炎，皮膚尚無乾癬表現，醫師就需考慮各種關節炎的可能性，如類風濕性關節炎、痛風性關節炎等。且因乾癬性關節炎屬自體免疫疾病，無法根治，需長期控制才能讓病情穩定，避免關節變形。

及早治療，避免關節破壞變形

林揚志醫師解釋，目前皮膚乾癬的治療方式多元，包括照光治療、外用藥，或口服藥、注射針劑等。乾癬性關節炎的第一線藥物為鎮痛消炎藥；第二線則是免疫調節劑，若皆無明顯成效，會建議患者選擇生物製劑。生物製劑除可改善皮膚乾癬症狀，避免關節變形，亦可同步預防關節、腸道相關共病。

免疫調節劑與生物製劑最大的差別，在於免疫調節劑可控制疼痛，但無法完全控制關節破壞，患者會感到症狀逐漸緩和，但其實關節的破壞仍在持續；生物製劑則是施打後可有效能阻止關節破壞，減少關節變形的機會，治療乾癬同時保護關節。罹患乾癬性關節炎的患者，若未及早治療，恐造成關節不可逆的永久性破壞，手指甚至連握東西都沒有辦法。

林揚志醫師回憶，曾有位職業駕駛的患者，因罹患乾癬性關節炎未積極治療，最終手部關節變形，連握住方向盤都很困難。建議乾癬性關節炎患者切勿輕忽症狀，應及早治療，降低日後失能的機會。屆時關節出現不可逆傷害，即使選用生物製劑，也無法讓受破壞的關節回復成原來的模樣。

生物製劑因費用昂貴，健保採有條件給付，乾癬性關節炎須經醫師評估病況後申請使用，若患者使用後症狀有改善百分之五十以上，仍可以繼續使用，不會因症狀改善就被停止使用。若僅皮膚乾癬，使用兩年後改善狀況良好，則無法繼續使用健保給付。

冬季任意進補當心愈補愈糟糕

林揚志醫師提醒，國人愛進補，每每時序入冬，麻油雞及薑母鴨各類補品皆上桌，但上述補品皆含酒類，恐刺激免疫力，使病徵加劇，其他包含人蔘、靈芝、冬蟲夏草等藥膳，皆不適合乾癬及乾癬性關節炎患者食用，不過偶爾補充綜合維他命及雞湯則不在此限。

最後，林揚志醫師鼓勵乾癬病友，乾癬雖無法治癒，但是透過遵循醫囑用藥、定期回診追蹤，搭配規律作息、均衡飲食、適度運動並避免菸酒，仍可將病症控制得宜，維持生活品質。

本文經授權轉載自照護線上 乾癬不「只」是皮膚病，全身都發炎！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法