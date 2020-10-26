自由限時批》民主國安和「紅統」的拔河！

陳峯

中天換照須循法理解決，無可厚非。但中天為「誰」的媒體，背後老闆為誰？國際社會或學界皆知，像美國「自由之家」或「無疆界記者組織」，乃至在美中國學者何清漣更出專書，將中共「紅色媒體」滲透敘述甚詳，更指民主台灣是「嚴重受災區」，洵非危言。

就連美國白宮副國安顧問博明，近日都發表中文專題演講指陳，中共的「法寶」就是「統戰」！中共取得國共內戰的勝利，並非完全得力於軍事戰鬥力，而是借助其在思想意識以及實際行動上對敵人的滲透和操弄。

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試問，中共統戰的頭子、政協主席汪洋，在去年5月間接見台灣媒體訪問團，團長和高級顧問為誰？閉門又指示了什麽？紀錄斑斑可稽！

是以，博明還引述紐西蘭學者布雷迪（Anne-Marie Brady）的話說，中共的「統戰」，在腐蝕和侵蝕民主國家的政治制度，並製造分裂，更用鈔票堵住菁英們的嘴巴，使他們成為中共的維護者！而這些見聞事實，均有資料可稽！

旺旺中時集團董事長蔡衍明。（資料照）

事實上，中天換照的重點，在是否受到「敵對勢力」影響？！而非枝枝節節的事例。即便以法理觀察中天這6年來。有無落實營運計畫，若有違反，自也為考慮換照的要素。

例如中天一再違反「事實查證」原則，便佔所有事件申訴量的4分之一，特別是今年兩季，就已裁罰金額高達新台幣340萬元，已接近去年整年裁罰金額的380萬元。而此連續裁罰僅是治標做法。

復次，中天連續多次被外媒、研究機關報導指出，中天為受到台灣境外勢力影響的媒體之一，還有大刊「中國」廣告，亦為事實。

再者，新聞不是「宣傳」機器，有新聞專業的要求，對相關他國勢力滲透的資訊、情報，都要查證，更須恪遵新聞道德倫理規範。

據英國國家廣播公司《BBC》就曾報導，中天新聞台的母公司「旺旺集團」，在中國有巨額投資，因此被質疑有「中國因素」介入新聞產制流程，對於多起社會運動及政治議題的報導角度遭受批評。而中天2014年成功換照的消息一出，引起台灣網友不滿，許多網友在新聞底下留言「不意外」，有人甚且質疑國家通訊傳播委員會（NCC）的存在的正當性。

中天新聞台是中天電視股份有限公司旗下媒體，中天電視在台灣境內還有綜合台、娛樂台，境外有亞洲台、北美台。中天電視和台灣四大報之一的《中國時報》同為「旺旺中時媒體集團」成員。該集團的母公司是經營食品產銷的「旺旺集團」，發跡於台灣，市場包括中國、日本、新加坡，跨足媒體、保險、醫療、餐飲、農業、房地產等多種產業。中國市場是旺旺集團主要獲利來源，據2013年中國旺旺年營收約526億新台幣（17.34億美元）。當不難了然其和北京的關係。

今天，中華民國是民主國家的政體（7次總統民選，符合國際民主國家的標準），但並不為共產黨專政的中華人民共和國承認，亦是公開的事實！自形成兩個不同制度爭的政體，且中共公開宣示要統一台灣，甚至要「武統」侵吞為止！

現中華民國所訂定的國安5法，就是視中共為「境外敵對勢力」！自應維護民主自由及國家安全為首要，以規範有利中共的宣傳、假新聞，或「主觀建構」式（站在中共立場）的新聞，或「假平衡」的新聞等，為不當要素，乃是理所當然！避免其混淆視聽，擾亂社會法序，影響民心士氣，為「中共因素」所乘。而此亦根本和限制新聞或言論自由無關！

在老牌的民主國家如美國，或聯合國等皆有規範。畢竟民主國家規範新聞自由的國安法，和中共專制獨裁的國安法完全不同，自是兼重自由人權和維護民主及國安！

所謂「國家安全」的定義，在國際通用原則中，有清晰闡述，包括由國際法、國家安全及人權專家於1995年制定的《關於國家安全、言論表達自由及獲取資訊的約翰尼斯堡原則》（Johannesburg Principles on National Security），和由國際人權法學專家於1984年制訂關於《公民權利和政治權利國際公約》限制及減損條文的《錫拉庫扎原則》（Syracuse in principle）。這些原則，均獲國際法及聯合國專家廣泛認同。

例如《錫拉庫扎原則》就訂明，當局「只有在保護國家存在、領土完整或政治獨立免受武力或武力威脅」，才可基於「國家安全」合理限制某些權利。（第29條）

而《約翰尼斯堡原則》則指，若政府基於國家安全限制表達和資訊，須有保護「合法國家安全利益」的真正目的和保護效用。（原則1.2）

因此，所謂「合法國家安全利益」包括「保護國家存在、或領土完整免遭武力或武力威脅，或保護其回應來自外部（如軍事威脅）或內部（如煽動以暴力推翻政府）武力或武力威脅的能力」。（原則2a）

至於，保護政府免於尷尬或掩飾錯誤、隱瞞公共機構運作的資料、鞏固某種意識形態或鎮壓工業行動等，並不屬保護國家安全利益。（原則2b）

簡言之，今天中共要吃掉民主台灣，已使吾人處於危急存亡之秋，豈容親中共媒體煽風點火，助紂為虐，危及國安，自須以國安法繩之！

就連美國都已在今年分三次，依「外國使團法」（外國代理人之謂）處理在美的中共媒體。像美國國務院就在2月18日宣佈，將五家中國主流官方媒體機構認定為「外國使團」，視作中國政府的一部分。這是美國應對中共及其代言人在美影響力的又一舉措。

美國國務院稱，這五家媒體機構分別為新華通訊社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台（CRI）、《中國日報》發行公司，以及《人民日報》發行商美國海天發展公司。

到了6月22日，美方又宣布4家中國媒體為「外國使團」，分別是：中央電視台，中國新聞社，人民日報和環球時報。這4家媒體須向美國提交在美國工作員工的名單，並必須申報持有的物業。另外這些中國傳媒的部分記者可能會被迫離開美國。

及至8月13日，美國國務卿龐皮歐更宣布，要求孔子學院美國中心，登記為「外國使團」。而在10月15日龐皮歐佩則表示，孔子學院佯裝成文化語言機構，但實質是為中共進行影響力行動。因此，要求美國孔子學院今年底前全部關閉。

由此可見，美方已洞悉中共統戰的「全方位」運作模式及伎倆，特別是對媒體和文化教育的滲透，十分嚴重，危害國安，故斷然處之，美國主流媒體亦予認同，並未以妨礙新聞和言論自由視之。

足見在國安同理心的大前提下，美國媒體已和政府建立共識！而民主台灣呢？却竟然無視國安，高談濶論，而中共已兵臨城下，戰機又天天擾台不斷，高喊「武統」不已，致使中天的種切作為，彰彰在目，何須多言！

NCC今天上午召開「中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案」聽證會，旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明亦親自出席。他還揶喻地說「是來接受思想審查」；猶表示，「我一年去中天兩、三次而已，大概就是中元普渡去拜拜等，中國時報也是，董事長現在是誰我也不太清楚。我經營理念就是真道理性、真愛台灣，要台灣人過更好。」

既然如此，關了中天吧！亦是一種國安的解脫。

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