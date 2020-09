紐約地途》看時報廣場台灣入聯廣告有感

每年和聯合國大會開會期間重疊的一個攝影展Photoville 活動,今年也因為疫情關係,沒有像往年那樣在布魯克林橋公園裡成立一個貨櫃專區的展場,而是分散在紐約五個行政區裡的一些公共空間。國際政治社會人文議題,一直是這個攝影展的重點項目。不意外的,與武漢肺炎相關的攝影,也成為今年攝影展一個很大的主題。其實這樣的民間活動也是可以宣傳台灣一個相當好的平台。而且不限於像是這次台灣在防疫上的成就,如果單純以宣傳台灣觀光的角度來參展,有系統地以不同風土民情主題來介紹台灣美景人文,一定會有很棒的效果。

第七十五屆聯合國大會剛開議之時,美國大方公開其駐聯合國大使克拉夫特女士(Kelly Craft)與台北駐紐約經文處處長李光章先生一起用餐,傳達美方願意協助台灣重返聯合國等國際組織的意向。這是台美斷交以來美國對台灣從未發生過的官方高規格支持台灣加入國際社會的具體行動。經由《美聯社》的撰文報導,這樣的宣傳效果可能比在大會期間,台灣友邦為台灣仗義執言,呼籲世界各國重視台灣遭到中國在國際社會孤立的不公平,有過之而無不及。

而往年聯合國大會期間也是在紐約的台美人與政府駐外單位同心合作,舉辦台灣入聯遊行活動的時候。上千位來自美國各地台僑,留學生與國際友人以曼哈頓西邊的中國駐紐約領事館或是東邊的聯合國總部為目的地,浩浩蕩蕩地經過最熱鬧的中城和時報廣場,一路呼口號發傳單,向紐約客還有觀光客們一方面宣傳台灣,一方面控訴中國對台灣的野蠻打壓行為。

今年因為疫情關係,紐約市不僅幾無觀光客,甚至來參加聯合國大會的各國也用最精簡的人事編排來參加,各國領袖的一般辯論大會發言和多數特別議題會議都改採線上舉行。聯合國總部附近可以說像是鬼城一樣,人煙稀少。每年舉行的台灣入聯遊行也因而取消,不過台灣在爭取入聯宣傳的工作並沒有因為疫情而停滯。台北駐紐約經文處就在時報廣場舉辦跨年倒數那一棟大樓(One Times Square)旁,西43街與第7大道路口建築顯著的電子螢幕看板,還有在42街希爾頓花園飯店外面的大型電子螢幕,放置宣傳台灣入聯的廣告。

台北駐紐約經濟文化處今年為了宣傳台灣加入聯合國,在時報廣場附近兩處顯眼的地方設置電子看板,強調台灣有能力為國際社會做出貢獻。(圖:作者提供)

台灣入聯遊行的主辦單位「Keep Taiwan Free」組織則是化整為零,用小蜜蜂的概念,騎多輛腳踏車拖曳著以可愛的台灣黑熊為主角宣傳台灣防疫成就的看板,穿梭在紐約市幾個人潮較多的景點,讓路過的行人可以就近駐足觀看看板上的內容。同時也和經文處一樣在時報廣場另一個顯目的大型電子螢幕播放宣傳疫情期間台灣捐給國際社會超過5千萬個醫療用口罩,強調「Taiwan Can Help」,表達台灣希望加入聯合國也有能力貢獻國際社會的信念。

紐約台美人團體Keep Taiwan Free也用不同方式在紐約街頭與時報廣場宣傳台灣在這次疫情期間幫助其他國家做防疫工作。(圖:作者提供)

紐約市被稱為世界之都,除了850萬的市民外,還有每年六七千萬人次的觀光客與商務人士到訪。毫無疑問的,絕對是一個在宣傳國際事務議題比較能夠獲得關注的城市。不過筆者對於在時報廣場上放置宣傳台灣的廣告一直是持比較保留的態度。因為除非是能在這裡幾個最大的電子螢幕上像是時報廣場南北兩端的One Times Square和Two Times Square兩棟建築外牆,或是馬奎斯萬豪酒店(Marriott Marquis)這種地標中的地標播放,才比較有可能讓在此遊客的目光停留久一點,進而觀看其內容為何。否則時報廣場四周約有140個大大小小的廣告看板,若站在46街和百老匯大道與第7大道交叉口這個中心點慢慢轉一圈,絕對會被五光十色,高畫質的各種電子廣告給迷惑住而眼花撩亂,說不出剛剛有看到哪些廣告。

曼哈頓時報廣場周圍有超過兩百個大小不同的廣告看板,足以讓人頭昏眼花。(圖:作者提供)

但是如果要放置廣告在那些搶眼的電子螢幕上,費用之高可想而知。有媒體整理出在時報廣場上的電子螢幕刊登廣告的價位,如果以天計算,花費大概從每天5千到5萬美元之間。而時報廣場面積最大的電子螢幕,包下一個月做廣告可能就要花上300萬美金的天價。不過因為每一個電子螢幕不會每天只播放單一廣告,而是多個不同企業機構排序播出,因此會依照每個廣告秒數和次數來計算費用。

在時報廣場刊登廣告所費不貲,因此影像設計製作能力必須很強才能將廣告效益發揮到最大。(圖:作者提供)

這種要避免花太多預算,又希望有宣傳效果的情況下,廣告本身的視覺設計就是最關鍵的部分。在讓人目不暇給的影像燈光以及有限的時間下(每個廣告約15-20秒的播放時間),只有簡單巨大的字體或是搶眼的攝影繪圖,才有可能吸引民眾的目光。經文處今年在時報廣場電子螢幕播出的台灣入聯廣告立意甚佳,以RECOVER BETTER TOGETHER(攜手共創更美好的後疫情時代)、TAIWAN CAN HELP (台灣可以幫忙)為主軸,指出台灣在「聯合國十七項永續發展目標」可以有相當大的貢獻。

有點可惜的是,看到這17項永續發展項目的圖示蓋過17位戴著口罩的臉孔時,不僅因為文字太小,不容易看清楚是寫什麼,筆者遠遠看去其實有感覺像是這些人被噤聲的第一印象,如果不是自己已經知道會有這樣的宣傳廣告,可能會不確定這個和台灣相關的廣告是要表達什麼。相對來說,Keep Taiwan Free組織所播出的台灣入聯廣告就簡單明瞭許多,因為大螢幕就在手機通訊軟體Line Store上方,可愛的台灣黑熊出現,加上清楚的台灣捐贈給世界各國口罩的動畫,其實和Line 可愛家族人物貼圖完全不違和,相當吸睛。若是經文處的廣告是在電視上用差不多30秒的時間播出,或是以印刷的帆布看板登出,讓過往民眾可以駐足觀看了解詳情,其宣傳效果應該會更大。

經文處所刊登的台灣入聯廣告設計立意深刻,相當用心,但是在時報廣場燦爛煙火式的播放,讓民眾可能無法很快知道廣告想表達什麼。(圖:作者提供)

筆者過去曾經專文介紹過在紐約市每年和聯合國大會開會期間重疊的一個攝影展Photoville 活動,今年也因為疫情關係,沒有像往年那樣在布魯克林橋公園裡成立一個貨櫃專區的展場,而是分散在紐約五個行政區裡的一些公共空間展出參加的攝影作品。國際政治社會人文議題,一直是這個攝影展的重點項目。不意外的,與武漢肺炎相關的攝影,也成為今年攝影展一個很大的主題。其實這樣的民間活動也是可以宣傳台灣一個相當好的平台。而且不限於像是這次台灣在防疫上的成就,如果單純以宣傳台灣觀光的角度來參展,有系統地以不同風土民情主題來介紹台灣美景人文,一定會有很棒的效果。

COVID-19疫情席捲全球,也成為今年紐約Photoville攝影展的重要主題之一。(圖:作者提供)

表面上每年兩個星期展出期間來Photoville看攝影展的總人數約在十幾萬人次,和每天就有三四十萬人造訪的時報廣場有相當大的差距。但是來看攝影展民眾會對攝影主題專注了解,在資訊的吸收上絕對比與在時報廣場上的走馬看花的觀光客更為深入,如果在看展人自己的社群媒體傳開,「台灣印象」更容易打入民心。

紐約有不少像Photoville攝影展一樣每年固定舉辦中大型的活動,是做各種台灣宣傳很好的切入點。(圖:作者提供)

筆者認為近幾年在紐約宣傳台灣效果最大的三個活動分別是每年5月底亞裔傳統週的「台灣巡禮(Passport to Taiwan)」、六月底同志大遊行的台灣花車以及9月中聯合國大會期間的台灣入聯遊行。這些都是在紐約的台美人主辦,政府駐外單位協助,雙方合作的好例子,今年卻因為疫情關係都暫停一年。或許這個休養生息的時間內,在台美關係進入前所未有的良好情況下,相關單位能夠好好規劃明年各項宣傳活動,多爭取編排相關預算,嘗試從紐約豐富的當地例行活動作為切入點,以更生活化的方式來宣傳台灣,這樣的影響力應該會比在時報廣場施放燦爛煙火式的宣傳深遠不少。

