紐約地途》滿滿故事的影像村：Photoville NYC

Photoville之所以會每年越來越受到紐約客的歡迎,除了貨櫃展場獨特和多樣攝影相關活動外,最重要還是回歸到展出的攝影內容本身。每年Photoville攝影展都有一個大致的主題,今年的主題為「移民」與「氣候變遷」問題,似乎是反映川普當選美國總統後,新政府對於地球暖化和人權問題的漠視與保守而提出一個省思的概念。

紐約這座城市本身就是一個最佳攝影棚,不論是室內戶外,太多經典建築,太多風景人物都是鏡頭底下的最佳獵物。從時報廣場到蘇活區,從哈林舊街到布許維克的塗鴉牆都可以看到喜歡攝影的人在捕捉這個城市為他們鋪陳好的故事。即使現在手機攝影照相功能發達,身邊的朋友鮮少沒有人不擁有一台單眼或功能相當的無鏡式類單眼相機,對攝影相關活動自然也有相當關注。諸多活動中,紐約客最幸運的就是有每年九月中旬在布魯克林橋下舉行為期八天完全免費的「影像村(Photoville NYC)」攝影展。

每年九月中旬為期兩個大週末八天的Photoville是非常受紐約客喜愛的公共攝影展。(圖:作者提供)

Photoville NYC是由以紐約為基地的UPI(United Photo Industries)非營利藝術組織和布魯克林橋公園(Brooklyn Bridge Park)合作,選擇公園裡一塊大面積的空地(這兩年在布魯克林大橋正下方的Brooklyn Bridge Plaza)重新利用數十個已廢棄的貨櫃,將每個貨櫃改裝為一個獨立攝影展示空間的臨時「影像村」。從2012年首屆舉辦以來,每年都與近百個策展單位合作展示超過五百位視覺藝術工作者的作品。參加的策展單位有來自紐約學校的攝影相關系所,知名媒體,美國軍方,人權組織到其他國家各種機構或團體等包羅萬象。因為與一般藝廊展示空間大不相同,許多策展單位也把每只貨櫃當成一個裝置藝術或行動藝術來佈置,凸顯自家攝影作品欲表達的訊息。

Photoville有近六十個由廢棄貨櫃改裝的攝影展示空間,一個貨櫃一個主題,也包含了裝置藝術。(圖:作者提供)

除了攝影作品展示外,「影像村」活動還包括講座,工作坊(workshop),小組討論和提供紐約市中小學生攝影知識的教育課程。頂級相機公司「徠卡相機(Leica)」每年都有自己單獨的「徠卡棚」舉辦多種不同攝影學習交流活動。講座方面今年也請來歐巴馬擔任總統時期的白宮「御用」攝影師Pete Souza來談談他的白宮攝影經驗。工作坊則包括了由各領域攝影名師帶領的街頭攝影(Street Photography),運動攝影(Sports Photography)和人像攝影(Portrait),桌面靜物攝影(Tablescapes)等技術指導與實際操作。雖然每個工作坊名額有限,但都是免費參加。

除了攝影作品的展覽,Photoville也有許多講座,研習活動,全部免費報名參加。(圖:作者提供)

如果要稱為一座「村子」,那就少不了吃吃喝喝的地方。Photoville與微釀啤酒廠Brooklyn Brewery和紐約規模最大的週末餐飲市集主辦單位Smorgasburg合作在貨櫃展示區旁的草坪設立一座啤酒園區(Beer Garden),除了提供酒類飲料外也邀請Smorgasburg旗下多家受歡迎的美食攤位來這裡駐點。活動期間每天中午到晚上十點間,除了看攝影展,也可以在草坪上吃喝欣賞曼哈頓景觀。兩個大週末的活動期間(週四到週日),布魯克林大橋下的Photoville完全就是紐約攝影人的小聚落。

為期近兩週的影像村落,也有紐約市集美食和精釀啤酒讓看展者消費,與朋友們進行社交活動。(圖:作者提供)

Photos Requests From Solitary

這個由「紐約替代單獨監禁方案組織(New York Campaign for Alternatives to Isolated Confinement and Solitary Watch)」策劃的展覽是去紐約州內的監獄針對必須長期單獨坐監的受刑人做問卷詢問他們心中是否有想看到的景象,不論是實際地點或是心中的想像,將內容寫下來後會有專人到這些地方拍照,依照受刑人的描述或加以後製而成的攝影作品。其中有一位已經服刑接近二十年的紐約客希望看到布魯克林大橋,紐約現在的建築物和河流等景象,攝影師Frank Jump就從DUMBO的一處建築物高處拍了一張涵蓋了曼哈頓天際線,曼哈頓與布魯克林兩座橋的照片。這樣的計畫是幫助那些經歷長期單獨監禁(一天22-24小時)的犯人的心理找到一個和外界戶動的出口。也強調這種被聯合國認定是「折磨」的監禁方式對犯人的教化是不人道而且沒有效率的。姑且不談美國獄政問題,這樣的攝影故事真的讓觀看者感慨當長期失去自由的時候再對呼吸自由空氣的一種想望。

Photo Requests from Solitary攝影展是一個以關懷獄中人權為主題,利用攝影作品表達長期獨自監禁受刑人對外面世界的想望。(圖:作者提供)

Sensation Photography: Focus On Korean Documentary

這個由韓國首爾的影像出版商MUG Publishing Group策劃的攝影展使用了兩個緊鄰的貨櫃空間,一個名為「檔案區「Archival Booth」展示韓戰後首爾尋常人家主題的攝影作品,另一個貨櫃是「當代區(Contemporary Booth)」則是展示由十二位韓國新進的攝影工作者表現當下韓國社會現狀與定位的攝影作品。因為韓國和台灣同屬亞洲二戰後發展的民主國家,許多社會變遷與進步有相似的軌跡,藉由攝影作品來做回顧與展望不只是讓本國人可以和過去歷史做連結,也讓外國人以最直接的視覺感官來認識這個國家的過去到現在。

韓國MUG Publishing Group出版商策劃的Sensation Photography攝影展分為兩個貨櫃,以韓國不同時期時尋常人家的攝影表現韓國社會的變遷。(圖:作者提供)

其他如美國海軍陸戰隊操練過程的攝影,最近發生在維吉尼亞州夏洛特維爾的種族示威暴動事件,二氧化碳造成氣候變遷的地球環保問題,還有新移民背景的專題等都不只是一個單純的攝影展而已,而是許多動人心弦故事的集合。

今年Photoville影像村是以「移民」和「地球氣候變遷」為主題,盼引起人們對這兩個國際議題的關注。(圖:作者提供)

來Photoville看攝影展,也不用像去其他非常硬蕊的攝影展一樣擔心自己的相機與那些專業人士相較之下好像小朋友的玩具一般。沒有什麽人會在意你拿什麼相機,甚至有沒有拿相機,來這裡是來看故事,看歷史的。因為攝影不只是設備器材而已,重點在於鏡頭後面的眼睛能捕捉到什麼畫面來說什麼樣的故事。