薇拉夫人的國際關係料理藝術》日本2021防衛預算聚焦「電子作戰」防範中國、俄羅斯

前首相安倍晉三試圖修改和平憲法，推動武裝部隊合法化，在此基礎上強化了日本軍工複合體生產能力。只是，現階段日本武器與軍備出口產能額微不足道，無法成為經濟發展動能，更遑論能夠平衡龐大的財政支出。此外，雖然美國鼓勵日本建立自己軍事力量，以備不時之需。但是日本人民與產學界奉行和平主義，也是日本推動國防自主最大的阻礙之一。

黃惠華

近年日本軍費支出概況 根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）報告指出，2019年全球軍費支出前10位的國家為：美國、中國、印度、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、法國、德國、英國、日本、韓國。近年來日本軍費與軍力規模世界排名10左右，觀察日本2019至2021年的預算主要支付武裝部隊人員費用、維護美國在日本軍事基地設施、及採購武器上及研發新武器上，日本軍費支出大約一直保守維持在國內生產總值（GDP） 1%左右，符合日本的國情。

2019年日本軍費支出約為476億美元億美元，主要用在強化太空與網絡的防衛能力，其中10.8億美元用於購買F-35，10.5億美元用於採購4架波音公司新型加油機KC-46飛馬座（Pegasus），雷神公司SM-3 Block IIA攔截飛彈2.848億美元，蒼龍級潛艦（Soryu）6.543億美元。42架F-35B（未來5年內將採購18架）與105架F-35A，三架P-1反潛飛機與六架C-2飛機，分別價值2.134億美元、5.99億美元。地面部隊採購33輛16型輪式坦克與7輛155毫米19型自行式火砲。預算支出主要用於駐日美軍費用，美軍聘用的日本公民的人事費用，與美國聯合軍事演習以及美軍軍事設施維護與現代化等，約19億美元。

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2020軍費預算約485億美元，其中9200萬美元用於研發新型隱形戰鬥機取代過時F-2戰機。2020年美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）向日本提出新型隱形戰鬥機造機計劃，該計劃是F-22與F-35戰鬥機型的混合機型。同時，英國也有興趣與日本合作設計軍用戰機。日本政府計劃在2030年後更換90架在2000年採購的F-2戰機。計劃2020年開始自主研發新型戰鬥機進口替代，新型戰鬥機開發將與美國與英國共同進行。同時，日本政府也致力推動軍工複合體發展，使之能夠成為帶動日本經濟發展動能的一環，期望未來能夠在軍火市場上取得一席之地，目標是以汽車與電子工業為例，大規模生產降低價格，以提升市場競爭力。

日本自製F-2戰鬥機。（維基共享）

2021年軍事預算約為515億美元，比2020年多出30億美元，主要用在研發高科技武電子作戰武器系統上。根據2020年7月公布《防衛白皮書》報告指出，俄羅斯與中國正在加強軍事領域合作，俄羅斯軍事強化部署於北極、中東與遠東地區。日方對於俄羅斯在遠東地區與北方四島活動表達高度關注。中國部分，防衛省在《年度防衛評論》指責中國在新型冠狀病毒大流行中向鄰國提出領土要求，並懷疑中國政府散佈、宣傳假訊息。為了防範未來的衝突與威脅，《防衛白皮書》報告指出，2020年將繼續構建多維綜合防衛力量。包括太空、網路、電子作戰系統及電子作戰部隊編制，採購F-35系列戰鬥機、採購新型巡邏機及護衛艦，新組建無人機部隊與空中加油與運輸飛行隊，改造「出雲」艦，研發日本自主研發戰鬥機等。日本推出兩大研發高超音速武器計劃：高超音速巡航導彈（HCM）與超速高空飛彈部隊（HVGP），自衛隊有望在2030年獲得新武器。

所謂電子戰是透過電磁輻射攔截與破壞敵人的通訊設備並保護自衛隊通訊設備。近年來日本自衛隊預算資金分配給電子戰系統以利進行相關發展，已非新鮮事。加上近年來中國不斷現代化軍事系統，包括遠端常規打擊、核打擊能力、太空、網路、電子戰、海上作戰能力不斷精進。解放軍更在南海、東海等具爭議的海域上的島嶼上安裝電子戰系統，並在研發的新戰機上裝設先進電子作戰系統，計畫與他國發生衝突時以電子戰應戰。日本自衛隊研發電子戰系統以攔截與嚇阻敵軍軍艦與飛機收集有關自衛隊電子作戰資訊也是必要的措施。加強電子戰系統也將有助於強化飛彈防禦系統，以防禦敵方的巡航飛彈襲擊。除此之外，2021預算重點還包括建立低軌道衛星監視系統，系統建置包括數百枚微型衛星及F-2戰鬥機機隊等。這些預算代表著日本政府長期投資的項目，未來日本的軍費預算只增不減，值得關注。

2020年日本將繼續構建多維綜合防衛力量。包括太空、網路、電子作戰系統及電子作戰部隊編制，採購F-35系列戰鬥機、採購新型巡邏機及護衛艦，新組建無人機部隊與空中加油與運輸飛行隊，改造「出雲」艦，研發日本自主研發戰鬥機等。（https://www.aerotechnews.com/lukeafb）

武器出口有進展卻不如預期

為落實前首相安倍晉三「積極和平主義」外交與安保政策，2013年6月日本國家安全保障會議（NSC）成立，安倍政府提出三個領域，第一承認集體自衛權；第二防禦性打擊行為合法化；第三開放武器出口禁令。有關開放武器出口禁令部分，2014年日本政府通過「防衛裝備轉移三原則」，若符合「有助於日本安全保障」等條件，即可允許武器出口與他國共同研發武器。

在日本約有20多家企業參與軍備與武器研發與製造，例如三菱重工（Mitsubishi）是武器與軍事裝備製造商，包括各種飛彈、主戰坦克、戰機與一些船艦零組件等。新明和工業株式會社（ShinMaywa）生產US-2水陸兩棲飛機，川崎重工（Kawasaki）與德國MBB（Messerschmitt-Bölkow-Blohm）公司共同研發生產BK-117多用途直升機，日本航空電子公司（Japan Aviation Electronics Industry, JAE）生產導航系統、航空儀表、自動駕駛系統。

歷經70年安保政策限制，日本國防工業領域才剛起步，即便擁有高科技技術，生產的軍事裝備還沒能在戰場上實測過，因此近五年來在世界軍火市場上沒能取得進展，例如川崎重工雖然主力在研發先進的戰機上，但是訂單相當有限。在高度競爭的軍火市場，日本往往搶輸美國，例如在英國市場上，川崎P-1反潛巡邏機競爭不過波音P-8海神，在阿拉伯聯合大公國市場上，川崎C-2運輸機輸給了波音C-17。未來日本想取得競爭優勢，除了必須面對世界排名一二的美國與俄羅斯之外，還有其他新的競爭國家，例如韓國、土耳其等新興的軍工複合體，根據統計2020年韓國武器出口也有40億美元產值，實力不容小覷，被視為日本強大競爭對手。

即便如此，日本也取得了第一份軍備協議，2020年8月底三菱重工與菲律賓國防部簽署一份防空雷達協議，日本提供防空雷達之外還包括相關的基礎設施，設備及其他服務。菲律賓國防部表示，「這是菲日兩國政府2016年簽署『防衛裝備技術轉移協定』後第一項防衛裝備技術合作計畫。日本駐菲大使館聲明，「防衛裝備轉移將促進日本和菲國互為戰略夥伴的安全與防衛合作，也將有助於日本安全及『自由開放的印度－太平洋倡議』」。菲律賓打算將採購的雷達用於監視中國在南海行動、菲律賓南部諸島等領域。

2020年8月底三菱重工與菲律賓國防部簽署一份防空雷達協議，日本提供防空雷達之外還包括相關的基礎設施，設備及其他服務。（https://www.asiapacificdefensejournal.com/）



日本在高度競爭的軍火市場找出了市場區隔，算是取得一些成功與進展。根據2015年4月27日日本政府修正《美日防衛合作指導方針》，目的強化美日同盟，增加日本自衛隊的行動能力。也就是，當盟友遭受到武力攻擊，自衛隊可以使用提供武力協助盟國抵抗敵軍，加上安倍「自由開放的印度太平洋戰略」，日本政府為讓「法治」在印度太平洋地區紮根，將在確保海上交通安全和改善法律制度方面援助發展中國家，將向東南亞國家提供巡邏船艇及設備，加強海上執法機構的能力。日本的武器與軍備受到特別是有打擊海盜及對抗中國的印太區域的盟國的需求國家青睞。尤其是一些面對中國「灰色地帶」威脅的國家，特別寄望於日本的援助與支持，這些國家希望透過日本，希望能夠爭取「美日同盟」的支持。

前首相安倍晉三試圖修改和平憲法，推動武裝部隊合法化，在此基礎上強化了日本軍工複合體生產能力。新任的防衛大臣岸信夫過去數度重申要修改日本和平憲法，將自衛隊明確寫入憲法第9條，確認自衛隊的地位，表明未來菅義偉政府將延續安倍軍事路線圖。只是，現階段日本武器與軍備出口產能額微不足道，無法成為經濟發展動能，更遑論能夠平衡龐大的財政支出。此外，雖然美國鼓勵日本建立自己軍事力量，以備不時之需。但是日本人民與產學界奉行和平主義，不太支持國家推動國防自主發展新的軍事力量、新武器，以避免造成威脅鄰國與他國人民之負面觀感，這也是日本推動國防自主最大的阻礙之一。

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