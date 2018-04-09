薇拉夫人的國際關係料理藝術》全球軍備大競賽： 日本2018防衛預算聚焦「美日同盟」與「印太戰略」抗中計畫

幾年來，日本一直在不斷增加相關防衛預算，引起了中國在內的許多國家的關注，透過預算可以觀察出未來日本戰略重點發展方向，值得各界關注。

黃惠華

二戰後，傳統日本認為國家安全與「美日安保條約」密切相關，幾十年來，隨著世界經濟發展、國際政治、各國軍事技術不斷更新，迫使日本必須重新調整新的安全戰略與政策。日本將這些變化看作是對國家利益的挑戰甚至是威脅，特別是北韓、中國、國際恐怖主義、網絡攻擊所造成的威脅。儘管日本歷經過泡沫經濟財政困難時期，但自衛隊預算依舊是國家財政的優先項目，2018年3月28日日本國會通過度預算審查，其中防衛預算約480億美元，比2017年增加1.3%，堪稱創歷史新高。關於防衛費用，日本防衛相小野寺五典表示：「做好萬無一失的準備，徹底保衛我國的領土、領海、領空。列入了切實進行防衛力量整備的業務」。

根據日本媒體指出，2018年預算反映出日本的安全保障環境日益嚴峻，為應對北韓飛彈引進新裝備，考量中國威脅，強化西南島嶼兵力部署等作為。防衛預算重點多用於，擴大美軍、外軍合作、採購先進武器軍備、技術研發、人事等。例如，太空監控系統建設及相關研究，強化衛星情報收集及通信能力，約887億日元。網絡安全領域研究約45億日元，研發具備探測飛彈及反隱形戰機功能的新型雷達係統，約200億日元。軍民兩用技術研發提供經費，約110億日元。在人事方面，增加對馬來西亞、比利時、智利武官，加強境外情報收集能力，並將繼續強化與東協、非洲各國的軍事交流與合作。

幾年來，日本一直在不斷增加相關防衛預算，引起了中國在內的許多國家的關注，透過預算可以觀察出未來日本戰略重點發展方向，值得各界關注。

新戰略新任務新預算

2013年6月日本國家安全保障會議（NSC）成立，12月國會參議院通過《特定秘密保護法案》，將防衛、外交、反間諜與反恐領域特別需要保密的情報指定為特定秘密，並在附表中列舉了武器、彈藥、飛機數量與性能等特定秘密內容。在《特定秘密保護法案》與《國家安全保障會議法案》相配合之下，隨著立法，行政及其他限制的修改，安倍政府提出三個領域決策，第一承認集體自衛權；第二防禦性打擊行為合法化，第三開放武器出口禁令。

關於防衛費用，日本防衛相小野寺五典（左二）表示：「做好萬無一失的準備，徹底保衛我國的領土、領海、領空。列入了切實進行防衛力量整備的業務」。（REUTERS）

另一方面，推出新的「積極和平主義」外交與安保政策，對此首相安倍晉三（Shinzo Abe）表示「日本若不對世界和平與安定積極負起責任，則無法保護日本自身的和平」。2015年5月14日，日本內閣通過行使集體自衛權安全保障法案，這是安全戰略的調整，目的是強化美日同盟，增加日本自衛隊的行動能力。也就是，當盟友遭受到武力攻擊，自衛隊可以使用提供武力協助盟國抵抗敵軍。當時安倍訪問美國，美日就強化聯盟關係達成共識，決定組織永久的、單一機制，協調聯盟合作關係，如對美擴大提供承平時期勞役及物資、日本擴大參與境外的人道主義行動。為此，美國承諾提供日本現代化武器系統裝備；日本承諾解除集體自衛權的憲法禁令，讓自衛隊參與美國與其他盟國的聯合作戰。之後自衛隊軍事力量，隨著軍事政策、經濟、國防工業發展而有所提升。

例如，今年日本採購美國新型神盾護衛艦之外，為了強化美日聯合作戰能力，兩國打算將E-2D空中預警機等平台整合「協同接戰能力」（CEC）。日本自衛隊預計參與美國太空戰演習，2017年日本也與法國簽署協定，計畫在2024年發射的火星衛星探測（MMX）做準備。據防衛省說法，希望通過與其他國家的夥伴關係彌補技術不足問題。網路研究部分，防衛省打算2019年擴編「網路防衛隊」規模，並開設研究網路攻擊的相關部門，日本認為網絡攻擊主要來自俄羅斯，因此計劃加強與三個波羅的海國家，特別是愛沙尼亞的合作。

日本自衛隊走出去之後，任務也隨之增加

1. 提供他國軍事技術援助

日本國家安全保障會議（NSC）負責軍備業務，審查與批准軍備國際交易。各國一直對日本的軍事技術很感興趣，2013年土耳其本來有興趣採購坦克，但囿於日本出口限制法令，沒能達成協議。2014年日本政府通過「防衛裝備轉移三原則」，強調若符合「有助於日本安全保障」等條件，即可允許出口與共同開發。

儘管日本歷經過泡沫經濟財政困難時期，但自衛隊預算依舊是國家財政的優先項目，2018年3月28日日本國會通過度預算審查，其中防衛預算約480億美元，比2017年增加1.3%，堪稱創歷史新高。（EPA）

如今國際軍火市場競爭激烈與國家預算困難情況下，日本企業開始重視研發新型武器所帶來的經濟效益。為了減少生產成本，擴大武器量產，如何使之成為商業模式，成為當務之急。日本這幾年一直努力在軍火市場上爭取一席之地，特別是用於監視中國潛艦的蒼龍級潛艦（SS-501），在軍事技術領域打下良好信譽，期望獲得買家的青睞與對日本高科技的信任。

武器研發計畫不斷出台，諸如「出雲號」直升機護衛艦（DDH-183）改裝，以搭載美軍的F-35B隱形戰機計畫，預計2024年完成。安倍表示，「海上自衛隊需要探討擴展出雲號相關性能的可能性，為了充分應付危機，這是理所當然的事」。NSC已同意雷達製造商三菱電機參加今年3月泰國空軍實施招標活動，若能成功，將成為國產防衛裝備成品出口的案例。此外，日本一直計畫培訓緬甸軍事人員，同時也尋求加強雙方軍事技術合作。

日本武器出口政策不僅受到安全目標影響，也受到經濟所影響，這些因素決定日本研發先進軍備的監控準則與自由化程度，加上為了擴大維和行動貢獻，日本政府考慮朝全面解禁出口武器目標邁進。

2. 配合「印太戰略」，提供盟友軍事支援

為落實安倍「自由開放的印度太平洋戰略」強調的維護自由航行，與共同價值觀他國合作，自衛隊與各國軍隊展開各項合作，日本與英國、澳洲等國簽署聯合訓練協定等。2018年「政府開發援助白皮書」提出以政府開發援助 （ODA）推動印度太平洋戰略，強調為讓「法治」在印度太平洋地區紮根，將在確保海上交通安全和改善法律制度方面援助發展中國家，將向東南亞國家提供巡邏船艇及設備，加強海上執法機構的能力。

目前日本政府已派遣海上保安廳專家組成的「移動合作團隊」（Mobile Cooperation Team）到東非吉布地，訓練吉布地邊防部門取締可疑船隻，並訓練斯里蘭卡邊防部門操作日本提供的兩艘海上巡邏艦等。日本以ODA方式贈與菲律賓政府5架 TC-90 巡邏機已完全移交。菲國表示，「巡邏機大幅提升菲國海上偵察能力，能夠提升在南海的監控能力」。這些都是落實東亞至非洲的海上要道之舉措。

為落實安倍「自由開放的印度太平洋戰略」強調的維護自由航行，與共同價值觀他國合作，自衛隊與各國軍隊展開各項合作。圖為日本海上自衛隊在JS Amagiri （DD-154 ）上。（AFP）

3. 針對敵方基地進行預防性反擊

針對敵方基地進行預防性反擊議題在日本國內討論許久，反映日本社會對北韓核武飛彈計劃不可預測性的擔憂。日本一直奉行防禦政策，對外國領土上的飛彈基地反擊前所未有，但為了因應北韓飛彈威脅，日本決議採購能對敵方基地進行預防性反擊的陸基神盾系統（Aegis Ashore）。小野寺五典指出，「該系統將有助於今後防禦巡弋飛彈以及各種飛彈的基礎設施」。這是落實針對敵方基地進行預防性反擊的實際行動。

4. 在與他國發生領土爭端時，能以軍事手段保護自己的領土

新作戰部隊成立係為因應中國威脅，去年自衛隊戰略重點在於重兵佈署北海道地區防範俄羅斯，今年則是強化西南島嶼安全，以防來自中國的軍事威脅。2018年3月底成立負責日本陸上自衛隊部隊統一運用的陸上總隊，以及專門用於兩棲登陸作戰的水陸機動團，稱作「日本版海軍陸戰隊」，部隊規模為2個聯隊，總人數為2100人。日本自衛隊發展自衛隊現代化其中之一的軍事戰略任務是強化機動性，由於現代化戰爭需要創造更多機動性與靈活性應對未來的新形態的挑戰，這是為了強化自衛隊機動部隊的作戰潛力所設立的。

日本在二戰中戰敗，歷經戰後七十多年，近年來日本每年提高軍費，代表有權提高軍事戰備能力。儘管日本自衛隊規模比帝國時期小得多，但戰力始終保持一定的水準，為提高自衛隊作戰能力，則必須提高提高防衛預算。日本堅定奉行完全防禦性的安全政策，2013年推動「積極和平主義」政策，自衛隊走出去擴大與其他國家的合作，為確保地區與國際社會的和平與穩定做出更積極貢獻，但不免也遭受到軍權再次擴張的質疑，面對國際安全的局面不斷變化，呼籲日本與其他國家，包含台灣等國，持續進行對話、交流、合作，以加深相互了解與信任。