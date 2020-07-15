胡，怎麼說》「白藍」合，亂立院，真「擺爛」！

昨天上午，白藍兩黨合作亂立院，還拍照存證；下午，白狠批藍 :癱瘓議事，破壞公物。這種白藍合不叫擺爛什麼才叫擺爛！？

藍軍國民黨故技重施，繼上月底破壞議場大門、打破玻璃、強佔議場之後，昨天又以暴力衝突方式，破壞議場設施，阻止立院開會審查陳菊等監察院人事。

昨天上午，白藍兩黨合作亂立院，還拍照存證；下午，白狠批藍 :癱瘓議事，破壞公物。這種白藍合不叫擺爛什麼才叫擺爛！？（資料照）

藍黨筊輸博大更博歹筊，翻桌砸椅毀麥克風，大搞破壞，歹事一再重演，這本是爛黨本色，不令人太意外。白黨見獵心喜，也跟進藍黨亂立院議事，搶網路聲量，卻不願、不敢負責，眼看跟進藍黨沒搶到風頭，被各方指責卻有份，於是趕緊切割，因而被時代力量抓包批評，還引發兩小黨隔空互嗆，但藍白黨們做過的事、講過的話、拍過的影像，又怎麼可能抹去？

藍黨筊輸博大更博歹筊，翻桌砸椅毀麥克風，大搞破壞，歹事一再重演，這本是爛黨本色，不令人太意外。（資料照）

再檢視白藍二黨都講廢考監兩院，藍黨講廢的虛偽與耍詐之處，很容易看破手腳，1，在2004年底到2008年的三年半期間，藍軍把持立院，硬是不審查當時陳水扁總統提名的監院人事，造成監院沒監委、沒院長副院長，監察權破毀；但是，2008年5月馬英九當上總統，很快就提出監院人事，而且提滿佔夠夠，並被批評為有史以來最爛名單，而藍軍掌控的立院仍大部分通過。

如果真的要廢，馬英九當時就不應再提名、即使提了，藍委堅持不審，建立憲政慣例，監院早就名存實亡，何必現在還在吵？藍黨根本就是把監院當肥肉，在自家口裡就吃光光，不在自家口裡，就說臭肉有毒不能吃！

如果真的要廢，馬英九（左）當時就不應再提名、即使提了，藍委堅持不審，建立憲政慣例，監院早就名存實亡，何必現在還在吵？。（資料照）

2，藍黨口口聲聲「五權憲法」，廢了考、監兩院，那就五權缺二，五權憲法就此廢了，那麼，下一步就是廢了中華民國憲法，重新制定適合台灣的憲法。我當然贊成，但藍黨敢贊成嗎？連九二共識、一個中國，在中共講幾句就不敢動的藍黨，說要廢什麼，其實它自己才很廢、該廢！

3，要修憲廢考監兩院，除了程序上有立委雙3/4門檻加公民複決的高難度，而憲法規定的考試權、監察權必須妥當安排，考試權還比較容易處理，大部分可歸在人事總處，或在政院增設國家文官委員會掌理；監察權包括調查、糾正、糾舉、彈劾、審計等，則必須都回歸國會，以符合三權分立，國會權力將再擴大。因此，修憲也必須提出完善的配套修法。

那些「以廢為尊」的政黨及政客們，可曾認真看過、研讀、讀懂憲政改革相關內容及影響？否則，憲改是什麼碗糕都不懂，卻出一張嘴講廢，其實是他自己最廢，更是擺爛！

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