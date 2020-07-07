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自由評論網 > 專欄

胡，怎麼說》柯文哲、李眉蓁有事嗎？

作者： 胡文輝
2020-07-07 09:22
 | 2020-07-07 09:22
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一個是民眾黨主席、台北市長，一個是高雄市議員、國民黨提名的高雄市長候選人，本來南北各不相干，怎麼最近講話調調那麼像？

柯文哲口出「振興三倍券無用論」，說是有讀過書的經濟學家都知道沒用。但是，多位台北市議員馬上打臉指出，如果柯認為沒用，怎麼柯市府卻搶著「超前部署」，在市議會還沒通過預算，就逕自加碼振興券6億5千多萬元？

如果真沒用，中央的500億元振興三倍券預算等於丟到海裡，柯文哲為何加碼再丟6.5億元入海？不但被打臉，更是自打臉！

 如果真沒用，中央的500億元振興三倍券預算等於丟到海裡，柯文哲（見圖）為何加碼再丟6.5億元入海？（資料照）

照柯的講法，他自己打臉、急著加碼丟6.5億元入海的可能原因就是，1，柯文哲沒讀書（經濟學、財政學），2，柯不是經濟學家。3，以上皆是。

柯自打臉一天之內還不只一次，他在2018年推出雙北1280元定期票，民眾在30天內可不限次數搭捷運、公車，即「吃到飽」方案，當時稱是為鼓勵大家搭大眾交通工具，還大大宣揚一番。

昨天，他稱，有民眾搭到1萬元，實在很想知道他是誰？猜測是利用捷運做快遞，並指示研究其搭乘軌跡。

既然講吃到飽，現在有人充分使用大眾交通系統，就不給吃到飽了嗎？豈不信用蕩然無存！而且，搭乘軌跡屬個資保護的一部分，市府是要監控捷運、公車乘客嗎？

根據市府交通局分析，1280方案平均每月搭乘費約1600元，使用破萬元的人只是個位數。從這些數字對照柯的發言及指示，可看出他何等雞腸鳥肚、器小哉！

柯文哲最近常到高雄，輔選民眾黨提名的高雄市長候選人吳益政，忙著搶攻藍軍票源，讓人誤以為柯文哲去高雄選市長啦？他真正對上的正是國民黨提名的李眉蓁，而非民進黨提名的陳其邁。

李眉蓁的凸槌言論不遑多讓「影子對手」柯文哲，她開口閉口稱815我當市長、以後我當市長、下回我坐「代市長」位子云云，競選時對自己有信心是好的，不過，既然直取市長信心滿滿，何不乾脆此時就辭掉市議員？反正當選市長後也要辭市議員，不是嗎？還有，假如補選當選了，就是市長，坐的位子就是市長大位，不是代市長哦！

李眉蓁的凸槌言論不遑多讓「影子對手」柯文哲，她開口閉口稱815我當市長、以後我當市長、下回我坐「代市長」位子云云，既然直取市長信心滿滿，何不乾脆此時就辭掉市議員？（資料照）

還有，李眉蓁日前批評陳其邁「裝年輕」，稱「我都可以叫他叔叔了」，41歲的李眉蓁要叫56歲的陳其邁叔叔，只要他們不反對，也沒什麼不可以，那麼，27歲的時力高雄市議員黃捷，是否也可以叫41歲的李眉蓁「姑媽」，不要裝年輕？

柯文哲、李眉蓁有事嗎？怎麼南北講的東西愈來愈像？那是政治水平螺旋式互相往低處拉平嗎？

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