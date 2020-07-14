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自由評論網 > 專欄

胡，怎麼說》國民黨，歹筊不可博！歹路不可走！

作者： 胡文輝
2020-07-14 09:26
 | 2020-07-14 09:26
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有人說，國民黨不倒，台灣不會好！（即「倒，好」效應）國民黨倒不倒，要看它自己，更要看台灣人民。如果國民黨要保自己不倒，那麼，就送國民黨這兩句 :歹筊不可博！歹路不可走！

先看歹筊不可博 :

上月底，國民黨立委破壞立院議場大門，突襲佔領議場，演出令人觀感十分惡劣的「歹戲」，還企圖「拖棚」，還好民進黨立委次日就逆襲成功，逐出也等於救了早已不支、撐不下去由黨魁江啟臣帶頭的眾藍委。揚言長期佔領抗爭的藍委，支持不到20小時就全部潰敗，筊輸想博大、但博歹筊不成，反而淪為笑柄。

今天，監察院長被提名人陳菊要到立院接受審查，藍委又來了，揚言內外發動無限抗爭，先開記者會重提一提再提但毫無實證更沒公信力的指控，還要求監院彈劾陳菊。

國民黨團昨（13日）召開「陳菊來了！立法院戒嚴了嗎？」記者會，總召林為洲、首席副書記長林奕華、立委陳玉珍、葉毓蘭出席，指出立法院周圍層層拒馬圍繞、員警監控，把立委當暴民。（資料照）

但是，若陳菊在高雄市長任內有把柄達到彈劾條件，政治掛帥的馬系監委曾經幾佔監院全部，那時未曾對陳菊提彈劾（藍委講陳菊曾被彈劾3次，純屬憑空捏造），現在有何依據要監院彈劾她？

何況，韓國瑜當高雄市長1年5個多月，深藍韓系人馬翻陳菊任內舊帳，還翻的不夠深、不夠廣嗎？卻始終翻不出什麼驚人的弊端，現在國民黨憑何就含血噴人？這根本就是橫加「莫須有」罪名，為反對而反對，為汙衊而汙衊！

要論民主、人權，國民黨威權統治時代，多少殘害民主、迫害人權的惡行，簡直罄竹難書，現在的國民黨承續當年的威權統治集團，那些舊威權集團豢養出來的威權之子、權貴二世、三世們，有什麼資格對曾因力爭民主、人權而遭國民黨迫害、判刑入獄的陳菊說三道四？

國民黨必要抗爭，但必須適而可止，如要再博歹筊，而且要博比上次破門突襲議場更大的歹筊，那就去吧！反正再歹筊輸博更大，國民黨離那句「倒，好」效應就更近了。

再看歹路不可走 :

這是對國民黨另一個良心（涼了心也吧）的建議。歹路，就是親中舔共的不歸路，國民黨黨魁江啟臣上任之初，一副要改九二共識的樣子，但是，在馬英九、連戰等親中舔共派黨內大老（老大）反對、甚至語帶恐嚇、訓斥之下，馬上縮了回去，最近更傳出江啟臣想連任黨主席，與朱立倫將有激爭，因此要爭取深藍韓粉支持，以聯韓（韓國瑜）制朱，所以對中國政策更是再縮再軟，簡直軟趴趴匍匐在地。

國民黨黨魁江啟臣。（中央社）

例如，於對中共黑箱惡法的港版國安法及實施細則，不但徹底踐踏香港自由和人權，更對中華民國台灣侵門踏戶，但國民黨卻連大聲話都不敢說一句，等於默默接受了中共肆無忌憚的惡法惡政，遑論聲援香港民主派了。

國民黨如恣意要走親中舔共這條歹路，那麼，「倒，好」效應（國民黨不倒，台灣不會好）很快就會自然發生。

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