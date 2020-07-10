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童話法律》遺產分到一隻貓，划算嗎？

從前從前，有一位磨坊主人掛了，他留下的財產大概是這樣的：一座磨坊、一頭驢子和一隻貓。依照民法的規定，如果磨坊主人沒有配偶，那麼遺產的確是三個兒子來分。但故事中的老三卻只獲得一隻貓，老大則得到了一整座磨坊，這樣公平嗎？
作者： 童話法律
2020-07-10 11:43
 | 2020-07-10 11:43
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遺產分到一隻貓，划算嗎？（Puss In Boots官方臉書）

◎黃郁真

從前從前，有一位磨坊主人掛了，他留下的財產大概是這樣的：一座磨坊、一頭驢子和一隻貓。

他有三個兒子，大家聚在一起竊竊私語討論該怎麼分遺產。

「內個…要不要請個律師啊？」老三怯怯地問。

「不，不能請。」老大斬釘截鐵地說。

「沒錯，如果請了律師，遺產差不多就沒了。」老二在一旁附和。

老大靈機一動，說道：「剛好有三樣遺產，古人謂長幼有序，不如我們就照順位一人選一樣。」老二同意，老三意見都是屁。

最後老大得到一座磨坊，老二選了驢子，老三只分到一隻貓。

老三看著眼前的貓，一臉大便。

「驢子至少還能拖東西。貓？？？我應徵當牠的奴才還差不多。」

那隻貓聽到老三的心聲，嘟著嘴義正嚴詞的說：「主人，我很好用的！只要你給我一雙靴子讓我能在灌木叢中行走，我就能帶給你意想不到的財富。」

「騙肖欸，有這麼厲害？不過貓咪森七七的樣子真的好可愛喔～」

老三半信半疑，但仍然被萌的不要不要的，屁顛屁顛的捧著身上僅有的錢去給貓買了一雙靴子。

老三半信半疑，但仍然被萌的不要不要的，屁顛屁顛的捧著身上僅有的錢去給貓買了一雙靴子。（維基共享）

人死不能復生，遺產又該怎麼分？

依照民法的規定，如果磨坊主人沒有配偶，那麼遺產的確是三個兒子來分。

原則上，三個人應該平均分配遺產，除非遺囑有特別指定比例。

另外就算有特別指定比例，原則上也不可以剝奪繼承人獲得遺產的權利。

因為法律想要給繼承人最低的保障，讓每位繼承人「至少」可以拿到「特定比例」的遺產，這個特定比例我們稱為「特留分」。

因此，若遺囑寫說要把遺產全部留給其中一個子女，完全不留給其他子女很可能是違法的。

這樣分遺產，對嗎？

故事中的老三只獲得一隻貓，老大則得到了一整座磨坊，這廢不廢太誇張！

故事中的老三只獲得一隻貓，老大則得到了一整座磨坊，這廢不廢太誇張！（維基共享）

對，John 太誇張了。其實如果請了律師，就不會是這樣分遺產了。

像前面所講的，照理說三個兒子應該是各拿 1/3 的遺產，但這 1/3 當然不是單純用遺產的數量來計算，而是遺產的價值。

所以從客觀計算財產價值的角度來看，磨坊、驢子、貓咪的價值並不相同，甚至可以說是差很多，如果簡單粗暴的直接一人選一樣，對於分到驢子或貓咪的人而言根本就不公平。

這時候，其實可以請求法院替大家分割遺產，如果沒辦法分給每個人價值差不多的東西時，就可以把東西賣掉，再把賣得的錢分給大家。

老三分到這隻貓，究竟划不划的來呢？

但這隻貓會講話。

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