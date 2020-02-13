童話法律》小紅帽對大野狼的反擊：我打開你的肚子，這樣有罪嗎？

故事中，獵人匆忙的拿了斧頭，用斧頭小心地把大野狼的肚子剖開，救出了正被胃酸腐蝕的小紅帽跟奶奶。這個動作看似見義勇為，卻衍生出一個法律問題，那就是獵人用斧頭「剖開」了大野狼的肚子，而這樣傷害大野狼身體的行為算不算犯法呢？

◎童話法律

上篇：童話法律》大野狼進去你的家，究竟犯什麼罪呢？

【打開大野狼的肚子，竟然是犯罪！】

獵人，一個高大英俊的帥氣男子，作為故事裡的救世主，就是必須神通廣大。

獵人眉頭一皺，掐指一算，靈敏的嗅覺聞到了流淌在地上的滴妹牌全糖珍奶，小紅帽跟奶奶的最愛！

「不可能！這兩個傢伙不可能讓珍奶在空氣中擁有味道這麼久！」獵人匆匆趕到奶奶家。

果真，發現了肚子飽的一根針就能戳破的，正在床上打呼嚕的，大野狼。

獵人匆忙的拿了斧頭，用斧頭小心地把野狼的肚子剖開，救出了正被胃酸腐蝕的小紅帽跟奶奶！

沒被胃酸消化的小紅帽，黑！化！了！他心想：「膽敢吃掉我！我要報！仇！」於是將計就計，找來了許多大石頭塞進大野狼的肚子裡，一行人就躲到奶奶家附近古井旁的草叢中。

獵人匆忙的拿了斧頭，用斧頭小心地把野狼的肚子剖開，救出了正被胃酸腐蝕的小紅帽跟奶奶！。（圖片來源：https://owlcation.com/humanities/red_riding_hood）

大野狼醒來之後，想走到古井撈點水喝，沒想到石頭太重，一個重心不穩，大野狼就活生生給摔死了！

小紅帽興高采烈的以身相許！（欸不是！這是小紅帽！不是美女與野獸！）



獵人的見義勇為，法院給予好棒棒印章！

緊急避難是一個刑法上的一種「阻卻違法事由」，他可以讓原本的犯罪行為失去違法性，正正又當當。

但是，要成立「緊急避難」，必須符合以下三種條件：

1.避難情狀

2.避難行為

3.避難意思

看起來很簡單，但試過就知道不簡單。

我們先來看避難：簡單來說就是要有危難，天災人禍都包括在內，總之就是要有一個「危難的狀況」。

所採取的避難措施也會被拿來檢查是不是有效、有沒有「衡平」——意思是你的避難手段，必須是所有可能的避難手段裡，造成侵害最小的那個，而且為了保護的利益，必須大於因為避難而犧牲掉的利益。

最後，你主觀上當然要認知到自己在避難。



獵人在這裡所做的就是緊急避難。由於野狼攻擊的是小紅帽而不是獵人，因此對於獵人所採取的行動，就要進行比較嚴格的「衡平」檢查。

獵人剖開野狼的肚子，被侵害的是野狼的身體法益，得救的卻是小紅帽跟奶奶的生命法益，生命法益大於野狼的身體法益，safe！

獵人剖開野狼的肚子，被侵害的是野狼的身體法益，得救的卻是小紅帽跟奶奶的生命法益，生命法益大於野狼的身體法益，safe！（圖片來源：http://erinlovessnowball.blogspot.com/2016/04/wolf-vore-from-little-red-riding-hood.html）



小紅帽的反擊，法院貼壞寶寶貼紙！

小紅帽被救出來之後，又往大野狼身體裡面填石頭，希望能夠弄死他。

這個時候小紅帽的防衛狀已經被獵人給解除了，小紅帽的攻擊行為就是在殺人！你小時候以為的可愛小紅帽，居然是殺人兇手！

而且你知道嗎？如果發生在台灣，2019 年刑法修正後，殺人罪的兇手，沒有追訴期限制的！

小紅帽啊小紅帽！準備好被親愛檢察官追到天涯海角了嗎？

「恁爸等你！」（檢察官的怒吼）

小紅帽啊小紅帽！準備好被親愛檢察官追到天涯海角了嗎？「恁爸等你！」（檢察官的怒吼）。（維基共享）

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