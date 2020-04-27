童話法律》王子也不能隨便亂親人，好嗎！

這樣英雄救美的情節好像很理所當然，但是細想就會發現不對勁，公主為什麼只能被拯救？王子隨便散播唾液（親吻）真的沒問題嗎？

◎黃郁真

壞皇后派獵人殺掉白雪公主，失敗。白雪公主被放走後就開始在森林裡四處流竄。

就在此時，又餓又累的他發現一棟明顯有人居住的房子，這時候不管三七二十一，闖入民宅在七張床中選一張躺上去也是很合理的，白雪公主還是很善良的，只是沒有侵入住宅的概念而已。

七位屋主回家後看到這位美麗的「訪客」，然後就沒有然後了，人正真好，他們瞬間成為一生一起走的朋友。直到壞皇后使出絕技，把自己變成鼻子上有一顆超大痘痘的老婆婆。

七位屋主回家後看到這位美麗的「訪客」，然後就沒有然後了，人正真好，他們瞬間成為一生一起走的朋友。（圖片來源:https://www.wallpapers13.com/）

「痾…痾痾……」壞皇后開始 cosplay 無臉男，他伸出的手中握著一顆又紅又大的蘋果。

「這是要送給我吃嗎？」不好意思的白雪公主臉上出現淡淡紅暈。「啊，我這該死的，無處安放的美貌啊。」他心想。

「痾痾…痾……」壞皇后點點頭。

「……突然好想摳痘痘，快點吃啊蠢貨！」他心想。

「老婆婆謝謝你！看起來好好吃喔！」他咬下蘋果。「啊我的老天鵝我乾您老師…」白雪公主，卒。

七矮人泣不成聲，把白雪公主放進前衛的玻璃棺材內，此時，龍套國的王子路過，為其遭遇感到悲傷，所以俯身親吻白雪公主，結果白雪公主就活過來了欸！

「老婆婆謝謝你！看起來好好吃喔！」當白雪公主咬下蘋果。「啊我的老天鵝我乾您老師…」白雪公主，卒。（網路）

未經同意的親吻，都有可能觸法！

這樣英雄救美的情節好像很理所當然，但是細想就會發現不對勁，公主為什麼只能被拯救？王子隨便散播唾液真的沒問題嗎？

法院對「猥褻」的其中一種說法是：「除了性交以外，客觀上足以刺激或滿足性慾，與性相關，且可以引起一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情。」

曾有判決認為親吻客觀上不足以滿足性慾，所以不算猥褻，但處罰的重點應該是被害人的「性自主權」有無遭到侵害，目前的判決則相對放寬認定，親吻也有可能被認為是猥褻行為喔！

未經同意的親吻在法律上有分成幾種情況，並不是都用同條法律解決的。

刑法第 224 條說以肢體壓制的強吻屬於「強制猥褻」，如果是趁人酒醉、睡著不能抗拒時偷親則屬於刑法第 225 條的「乘機猥褻」，還有一種是意圖性騷擾而趁人來不及反應偷親，規定在性騷擾防治法第 25 條。

這樣英雄救美的情節好像很理所當然，但是細想就會發現不對勁，公主為什麼只能被拯救？王子隨便散播唾液（親吻）真的沒問題嗎？（網路）

親死人會有問題嗎？

所以王子是乘機猥褻囉？

聰明的你，應該有發現白雪公主當時早就死了，所以親吻屍體不會適用乘機猥褻罪，但是刑法第 247 條會處罰損壞、遺棄、污辱或盜取屍體的行為，怎樣叫做「污辱屍體」？

比較常見的是對屍體性交、親吻屍體胸部或下體，單純親吻嘴巴可能比較難會被認為是「污辱屍體」，加上王子沒有污辱屍體的故意，所以罪名都不會成立喔～

所以，千萬別亂親人ㄛ。

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