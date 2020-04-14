童話法律》梅川伊芙的國王，犯罪嗎？

公然猥褻最直白的翻譯，就是俗稱的變態。怎麼樣才會成立公然猥褻，我們要同時觀察他的「行為」跟檢視他的「內心」。

◎蔡涵茵

（建議搭配上週一的故事來看嘿嘿）

吾忌缸扛著大把大把的鈔票，在紡織房裡編織自己的美好錢途。發大財不是靠說說，吾忌缸告訴你錢就是這麼好賺！

就這樣待了五天，吾忌缸有模有樣的拎著「衣服」進宮。

眾大臣面面相覷，就算智商低也只能掩蓋，畢竟被開除可不是跪搓衣板就可以解決的。每個人就盡全力的誇、用生命去吹，把吾忌缸吹成凡間的織女！

國王也看不見，但總不能被發現自己看不見，國王也愉快的再度重賞，並且打算穿這件「衣服」去做全民 IQ 測試，所有人必須在陽台遵守社交距離的參加這場遊行！

國王也看不見，但總不能被發現自己看不見，國王也愉快的再度重賞，並且打算穿這件「衣服」去做全民 IQ 測試。（維基共享）

遊行標題：你是智商低？還是害怕看不見？

大家都假裝自己看的見，紛紛吹噓國王穿上這件衣服有多帥，因為沒有人想被發現自己是智障。這時候，一個小男孩哇哇笑的說：「媽媽你看國王的游泳圈！國王怎麼不穿衣服呀？」

一語驚醒夢中人，大家紛紛交頭接耳，這時候的國王才發現自己被騙了，一時之間不知道要摀住游泳圈還是小 GG。

好難的選擇啊！



這一聽就很猥褻，但刑法是這樣認為的嗎？

公然猥褻最直白的翻譯，就是俗稱的變態。

怎麼樣才會成立公然猥褻，我們要同時觀察你的「行為」跟檢視你的「內心」。

在行為上，你必須「公然」，也就是要不特定多數人「有可能」知道就算；還必須有「猥褻」行為。

也就是說在客觀上會刺激或滿足別人的性慾，內容跟性有關，而且引起一般人的羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，然後要有礙於社會風化。

欸不是，國王的游泳圈裸體會滿足你的性慾嗎？這樣看，是不是有覺得猥褻的定義哪裡怪怪的？而且，羞恥的感覺也不一定都是負面的，可能也會很快樂啊！

沒錯！所以很多人認為這樣定義「猥褻」等於沒有定義，不過這讓法學教授去煩惱就好了，我們先跳過。

我們假設國王他的確引起了你的慾望，也已經滿足國王的性慾好了，但接下來我們還是要對國王用讀心術（X）確認他有沒有故意（O）。

當國王穿著「新衣」上街遊行時，一個小男孩哇哇笑的說：「媽媽你看國王的游泳圈！國王怎麼不穿衣服呀？」（維基共享）



國王沒有「故意」！

首先，國王必須要有故意，也就是他「知道」自己在公然猥褻，並且也「想要」公然猥褻。除此之外，他也要有一個大膽的想法，不是，是「意圖供人觀覽」的想法，簡單來說就是他也真的「想給別人看」。

這些條件加起來，才會成立公然猥褻罪。

但國王根本就不知道自己是裸體啊！他怎麼會有「故意」，更何況是他意圖要給別人看？

說到底，國王只是個被騙的可憐蟲而已，大家就不要再說他犯罪了，我們笑他⋯⋯ 就好了。

欸不是。

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